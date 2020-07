Reiseveranstalter für Zugverspätung verantwortlich gemacht

17.7.2020 – Gehört zu einer bei einem Reiseveranstalter gebuchten Pauschalreise der Bahntransfer zum Flughafen, ist jener zum Schadenersatz verpflichtet, wenn der Reisende wegen einer erheblichen Zugverspätung erst einen Tag später in Urlaub fliegen kann. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 13. November 2019 hervor (2-24 S 74/19).

WERBUNG

Der Kläger hatte für sich und seine Familie bei einem Reiseveranstalter eine Pauschalreise nach Thailand gebucht. Bestandteil des Vertrages war unter anderem eine Beförderung mit der Deutschen Bahn zum Frankfurter Flughafen (Rail & Fly).

In der Buchungsbestätigung wurde empfohlen, sich mindestens drei Stunden vor Abflug am Check-In-Schalter der Fluggesellschaft anzukommen. In den Reisedokumenten hieß es hingegen: „Bitte finden Sie sich spätestens 120 Minuten vor Abflug am Qatar Airways-Schalter Ihres Abflughaftens ein.“

2.200 Euro Mehrkosten wegen verpassten Flugs

Da der Abflug um 15.40 erfolgen sollte, suchte sich der in Göttingen ansässige Mann einen ICE aus, der knapp zweieinhalb Stunden vorher am Frankfurter Flughafen eintreffen sollte. Der Zug war am Reisetag erheblich verspätet, zu allem Überfluss endete die Fahrt außerplanmäßig am Hauptbahnhof der Mainmetropole. Daher traf die Familie letztlich erst 50 Minuten vor Abflug am Schalter der Fluggesellschaft ein.

Zu diesem Zeitpunkt war der Check-In-Vorgang für ihren Flug bereits beendet. Der Kläger und seine Mitreisenden kehrten deswegen zunächst nach Göttingen zurück, um am nächsten Tag nach Thailand fliegen zu können.

Das war jedoch mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Denn das Ticket für den Hinflug war verfallen. Der verspätet Reisende musste daher zusätzlich zum ursprünglich gezahlten Reisepreis knapp 2.200 Euro aufwenden.

Sache des Reiseveranstalters

Diese zusätzlichen Reisekosten machte der Mann gegenüber dem Reiseveranstalter geltend. Denn es sei nicht seine Schuld gewesen, dass er und seine Familie am ursprünglich geplanten Abflugtag mit erheblicher Verspätung am Flughafen angekommen seien.

Dem schlossen sich die Richter des Frankfurter Landgerichts an. Sie gaben der Klage gegen den Veranstalter der Reise in vollem Umfang statt.

Bahntransfer war Inhalt des Reisevertrags

Nach Ansicht des Gerichts muss sich der Reiseveranstalter die Verspätung der Deutschen Bahn als Reismangel zurechnen lassen. Denn der Bahntransfer mittels Rail & Fly sei Inhalt des Reisevertrages gewesen. Mit diesem Angebot habe der Veranstalter seine reisevertraglichen Pflichten freiwillig erweitert.

Der Kläger habe sich korrekt verhalten, indem er einen Zug wählte, der knapp eine halbe Stunde vor der in den Reisedokumenten genannten Check-In-Zeit am Flughafen ankommen sollte. Nur diese Zeit sei maßgeblich gewesen. Die drei Stunden, die in der Buchungsbestätigung genannt gewesen waren, habe der Kläger hingegen lediglich als unverbindliche Empfehlung ansehen müssen.

Zugverspätung von zehn Minuten ist einzukalkulieren

Im Übrigen dürfe sich ein Reisender grundsätzlich darauf verlassen, dass die Bahn die Abfahrts- und Ankunftszeiten einhält. Einzukalkulieren sei allenfalls eine Zugverspätung von zehn Minuten.

Unter diesen Voraussetzungen hätten der Kläger und seine Familie das ursprünglich gebuchte Flugzeug problemlos erreichen können. Der Reiseveranstalter habe ihm daher die durch die Verspätung entstandenen Mehrkosten zu erstatten. Das Urteil ist rechtskräftig.