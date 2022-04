Reisepreisminderung wegen Fluglärms?

12.4.2022 – Enthalten Reiseunterlagen keinen ausdrücklichen Hinweis darauf, dass ein Urlauber während seines Hotelaufenthalts mit nächtlichem Fluglärm rechnen muss, so kann dieser zwar einen Anspruch auf Minderung des Reisepreises haben. Es ist allerdings Sache des Reisenden, seine Behauptung einer Störung zu beweisen. Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 8. Februar 2022 hervor (X ZR 97/20).

Der Kläger hatte eine Flugpauschalreise mit Hotelunterkunft auf die Insel Kos gebucht.

Nach Rückkehr aus dem Urlaub machte er gegenüber dem Reiseveranstalter wegen verschiedener Mängel eine Minderung des Reisepreises geltend. Sein Hauptverwurf bezog sich dabei darauf, dass während des gesamten Aufenthalts mehrmals zu nächtlicher Stunde Flugzeuge mit niedrigem Abstand über das Hotel geflogen seien. Dadurch sei seine Nachtruhe erheblich beeinträchtigt worden.

In dem sich anschließenden Rechtsstreit wurde der Reiseveranstalter von der ersten Instanz zwar dazu verurteilt, dem Mann eine Entschädigung wegen Mängeln des Hotels zu zahlen. Einen Anspruch auf eine Zahlung bezüglich der nächtlichen Störungen hielten die Richter mangels eines entsprechenden Nachweises jedoch für unbegründet.

Sache des Reiseveranstalters?

Dem folgte das Berufungsgericht nicht. Nach Ansicht der Richter hätte der Reiseveranstalter nämlich konkret darlegen müssen, in welchen Intervallen Flugzeuge nachts über das Hotel geflogen waren und welche Lärmentwicklung sich daraus ergeben habe. Dazu habe der Veranstalter seinen Leistungserbringer vor Ort befragen müssen.

Da die Reiseunterlagen keinen entsprechenden Hinweis enthalten hätten, hätte der Urlauber hingegen nicht mit der Lärmbelästigung rechnen müssen. Diesen Schluss habe er auch nicht aus den Angaben im Prospekt ziehen müssen. Danach betrage die Transferzeit 30 Minuten und die Entfernung vom Hotel zum Flughafen neun Kilometer.

Der Mann sei auch nicht durch eine Nachfrage bei dem Veranstalter oder auf sonstige Weise dazu verpflichtet gewesen, in Erfahrung zu bringen, ob mit Fluglärm gerechnet werden müsse.

Ausreichende Angaben

Das wurde von dem in Revision mit dem Fall befassten Bundesgerichtshof auch nicht bestritten. Die Richter hielten die Revision des Reiseveranstalters gegen die Entscheidung der Vorinstanz, dem Kläger eine Entschädigung wegen der Beeinträchtigungen durch den Fluglärm zahlen zu müssen, trotz allem für berechtigt.

Entgegen der Auffassung des Beklagten sei der Vortrag des Reisenden zwar nicht deshalb als unzureichend anzusehen, weil er detaillierte Angaben dazu vermissen lasse, wie viele Flugzeuge an welchen Tagen in welcher Höhe über die Hotelanlage geflogen seien. Noch dazu, welche Lärmimmissionen im Freien beziehungsweise im Hotelzimmer bei geschlossenem Fenster hierdurch hervorgerufen worden seien.

Denn derartige Angaben seien dem Betroffenen nicht zuzumuten gewesen. Ein Reisender sei nämlich nicht gehalten, Buch über die Zahl der Flüge oder die genauen Uhrzeiten zu führen. Zudem erforderten genauere Angaben zur Flughöhe und zur Intensität der Lärmeinwirkung den Einsatz von Messgeräten und eine besondere Sachkunde, über die der Kläger nicht verfügte.

Angesichts dessen seien die Angaben des Mannes zur Häufigkeit nächtlicher Überflüge und zur Lärmeinwirkung durchaus hinreichend gewesen.

Unentbehrliche Informationen

Angesichts des nicht näher konkretisierten Vorbringens des Urlaubers sei die Beklagte jedoch ihrerseits nicht dazu verpflichtet gewesen, näher darzulegen, in welchen Intervallen Flugzeuge während des besagten Aufenthalts nachts über das Hotel des Reisenden flogen. Und ebenfalls, wie intensiv der hieraus resultierende Lärm in dem von ihm bewohnten Zimmer wahrzunehmen war.

Denn auch der Reiseveranstalter habe über keine näheren Kenntnisse der maßgeblichen Umstände verfügt. Sein Informationsstand habe sich folglich nicht von dem des Betroffenen unterschieden.

Der Bundesgerichtshof konnte jedoch noch nicht abschließend über den Fall entscheiden. Er wurde daher an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Dieses muss nun unter anderem klären, ob die Angaben in dem der Buchung zugrundeliegenden Reisekatalog unzureichend sind, wenn sich herausstellt, dass das gebuchte Hotel in der Einflugschneise des Flughafens liegt.

Denn Informationen über Beeinträchtigungen durch Fluglärm seien nicht deshalb entbehrlich, weil ein Reisender die Möglichkeit habe, sich vor Abschluss eines Reisevertrages Informationen über die Lage des Hotels und dessen nähere Umgebung zu beschaffen.