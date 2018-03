Reine Beitragszusage: Pensionsfonds kommt ins Spiel

19.3.2018 – Auf der Handelsblatt-Tagung zur betrieblichen Altersversorgung wurden weitere Ideen zur Umsetzung des BRSG erkennbar. Ein erstes Modell für einen Tarifvertrag über die reine Beitragszusage im Sozialpartnermodell (SPM) stellte der BVV vor. In der Metallindustrie zeichnet sich ein praktischer Tarifvertrag nicht vor Herbst 2019 ab. Geduld ist gefragt.

Bereits im Vorfeld der 19. Handelsblatt-Jahrestagung „Betriebliche Altersversorgung 2018“ (VersicherungsJournal 13.3.2018, 16.3.2018) hatte es schon über Wochen die ersten Angebote für eine Zielrente ohne Garantien im SPM gegeben.

Den Anfang hatte „Das Rentenwerk“ gemacht (VersicherungsJournal 2.6.2017), das eine fondsgebundene Direktversicherung favorisiert. Dann war „Die Deutsche Betriebsrente“ gestartet, für die Talanx Deutschland AG und Zurich Gruppe Deutschland eine Kooperation eingingen und eine Konsortiallösung auf Basis eines kapitalmarktbasierten Pensionsfonds anbieten wollen (VersicherungsJournal 20.2.2018). Das Angebot soll noch im ersten Halbjahr 2018 vorliegen.

Anfang März berichteten die R+V Lebensversicherung AG und Union Investment Privatfonds GmbH, für jede Branche ein Zielrenten-Produkt über die gemeinsame Tochter R+V Pensionsfonds AG anbieten zu wollen. R+V übernehme beim SPM alle Aufgaben, die mit der Führung der Gesellschaft, der Beratung und der Kundenbetreuung verbunden sind. Union Investment als Asset Manager gestalte den entsprechenden Spezialfonds (VersicherungsJournal 7.3.2018).

BVV hat Entwurf eines Tarifvertrages zur rBZ parat

Marco Herrmann

Nun berichtete der BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G., Deutschlands größte Pensionskasse, auf der Fachtagung darüber, ein Angebot zur reinen Beitragszusage (rBZ) vorlegen zu wollen.

Als Produkt favorisiert der BVV einen Spezial-Pensionsfonds. „Die Pensionskasse passt mit Blick auf das VAG nicht so gut“, meint Marco Herrmann, Leiter Strategie, Recht und Kommunikation beim BVV, der die bAV für die Finanzwirtschaft organisiert und auch einen Pensionsfonds hat.

Obwohl selbst kein Sozialpartner, hat der BVV sich über die Umsetzung der rBZ im Tarifvertrag Gedanken gemacht. „Ein solcher Tarifvertrag (TV) muss der Aufsichtsbehörde Bafin vorgelegt werden (nach § 42 Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung)“, sagt Herrmann.

Der BVV habe bereits ein achtseitiges Muster für einen Tarifvertrag zur rBZ entworfen. Darin seien solche Stichworte wie der Anspruch auf rBZ, Definition der Mindestbeitragshöhe, Festlegung von Versorgungseinrichtung und Durchführungsweg sowie Durchführung und Steuerung fixiert.

Gegebenenfalls kämen noch ein vereinbarender Sicherungsbeitrag sowie ein Förderbeitrag (dafür ist keine TV-Regelung nötig) hinzu.

BVV hält separate Vereinbarung für sinnvoll

Laut Herrmann dürfte eine separate Vereinbarung zwischen Versorgungseinrichtung und Tarifvertragspartnern sinnvoll sein.

„Dort sollten Geltungsbereich, Produktdetails, Ausgestaltung der Anwartschaftsphase, Aspekte der Vermögensanlage, Kapitaldeckungsgrad und Puffermechanismen, Informationspflichten und Verwaltung geregelt werden“, so der Jurist.

„Separate Vereinbarungen setzen aber voraus, dass im TV darauf Bezug genommen wird“, nannte Herrmann einen Fallstrick. Andernfalls unterliege die Vereinbarung zum Versorgungsverhältnis der AGB-Kontrolle, was die juristischen Risiken erhöhen könnte. „Im Tarifvertrag sollte sich auf das Wesentliche konzentriert werden“, so sein Fazit.

Angepasste Sicherheitsmechanismen der Klassikrente

Normann Pankratz

„Die Themen Kosten, Transparenz und Sicherheit der Kapitalanlage stehen bei rBZ für uns im Vordergrund“, sagt Dr. Normann Pankratz, stellvertretendes Mitglied der Vorstände der Debeka.

Er organisiert mit mehreren Gegenseitigkeits-Vereinen ein gemeinsames Angebot zur rBZ („Das Rentenwerk“).

Dabei verwende man angepasste Sicherheitsmechanismen der klassischen Rentenversicherung und nutze konsequent die Ausgleichsfähigkeit über die Zeit und aus dem Kollektiv, um das von den Sozialpartnern gewünschte Sicherheitsniveau zu erreichen.

In den bisherigen Gesprächen wollten die Sozialpartner vor allem, dass Rentenkürzungen vermieden werden beziehungsweise Rentenzahlungen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht zurückgehen, berichtete Pankratz in seinem Vortrag in dem Expertenforum zu SPM-Spezialfragen.

Sicherheit gegen Kürzungen nur bei höheren Renten akzeptiert

Häufig bekäme das Rentenwerk auch den Hinweis: Das Risiko von Rentenkürzungen wird nur dann akzeptiert, wenn im Gegenzug eine höhere Rente gezahlt wird. Dadurch könne trotz Favorisierung auf eine fondsgebundene Rente ohne Garantie „nur ein geringer Teil der Kapitalanlagen in Aktien investiert werden“.

Um Schwankungen bei der Kapitalanlage zu beherrschen, seien

Lifecycle-Modelle (unabhängig von der Kapitalmarktsituation wird vor Rentenbeginn in festverzinsliche Wertpapiere umgeschichtet),

Matching-Ansätze (Festverzinsliche kaufen, so dass sich die Rückflüsse mit den erwarteten Rentenzahlungen decken) und

Rebalancing (immer wieder wird das feste Werteverhältnis zwischen Aktien und Festverzinslichen hergestellt)

geeignet.

Denkbar seien zur Glättung auch Mehrtopf-Hybride, Multiasset-Portfolios oder variable Annuities. Gegen komplizierte Anlagevehikel stehe der Wunsch der Sozialpartner, die Komplexität des Tarifs möglichst gering zu halten, da sie die rBZ ihren Mitgliedern erklären können müssen.

Pankratz hält einen Kapitaldeckungsgrad von bis zu 125 Prozent und künftige Rentensteigerungen von 2,0 Prozent für sinnvoll. Anfängliche Startrenten von zum Beispiel 70 statt 100 Prozent würden das Risiko einer späteren Rentenkürzung praktisch vermeiden. Bei allem gelte: „Start it simple and keep it simple!“

Bei Metall ist etwas in Arbeit

Karsten Tacke

„Die vornehmste Aufgabe der Tarifparteien besteht jetzt darin, die gesetzlichen Öffnungsklauseln für abweichende tarifliche Regelungen dazu zu nutzen, um die Komplexität bei der Umsetzung des Gesetzes zu senken“, sagte Karsten Tacke.

In seinem Vortrag wandte sich der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall aber auch neuen Möglichkeiten zu.

„Bei Metall ist etwas in Arbeit, ansonsten ist außer in der Chemie weit und breit noch nichts in Sachen SPM zu sehen“, erklärte der Tarifexperte.

Hintergrund: Seit 6. Februar 2018 gibt es einen neuen Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württembergs bis März 2020. Er gilt als Pilotabschluss für die deutschlandweite Metall- und Elektroindustrie.

Ergebnisse zum Thema bAV sucht man im neuen Metall-TV vergebens. Man habe aber vereinbart, in der Tarifrunde 2020 an einer Umsetzung des SPM zu arbeiten. Bereits auf den Gewerkschaftstag im Herbst 2019 will die IG Metall ein erstes SPM oder auch etwas anderes in Sachen bAV ausgehandelt haben, war am Rande der Tagung zu hören.

Arbeitgeberzuschüsse bereiten Probleme

Probleme bereiten auch die gesetzlich verpflichtenden Zuschüsse der Arbeitgeber für die Entgeltumwandlung ab 2019. „Dafür wünschen wir uns immer noch auch eine volle SV-Freiheit vom Gesetzgeber“, erklärte Tacke.

Schwierig für die begünstigten Metall-Arbeitnehmer, die meist schon bAV-Ansprüche besitzen, sei es jedoch, die neuen Arbeitgeberzuschüsse im Bestandsvertrag unterzubringen. Der Abschluss fand ja zu besseren Zinsgarantien statt, die die Versicherer nun für Zuzahlungen in dieser Dimension nicht gern fortschreiben. „Da drohen neue Verträge und damit noch mehr Komplexität“, fürchtet Tacke.

Einmal mehr ermunterte Tacke nicht-tarifgebundene Firmen, auf bestehende Tarifverträge Bezug zu nehmen. „Das geht dann aber nur zu 100 Prozent, Rosinen dürfen nicht gepickt werden“, so der TV-Spezialist.

Gesamtmetall gegen Entgeltumwandlung im Sozialpartnermodell

Gesamtmetall wolle viel Freiwilligkeit und Flexibilität. „Wer das SPM will, bekommt es, sofern die IG Metall zustimmt.“ Wer eine Direktversicherung wolle, könne die auch haben.

Lediglich eine Entgeltumwandlung im SPM findet Tacke nicht sinnvoll: „Arbeitnehmer erhalten zwar eine Nettoentlastung, bekommen aber nicht mehr Altersvorsorge, Versicherer müssen Altverträge nicht anpassen und bei Arbeitgebern bleiben die materielle Last sowie der volle Verwaltungsaufwand hängen.“

Bei alledem sollte der Gesetzgeber nicht die Direktzusage vergessen, so Tackes Fazit.

Vertrieb und Beratung verhindern Kommunikations-GAU

Nadine Beeckmann

Abschließend kam Nadine Beeckmann auf die Herausforderungen des SPM aus Anbieterperspektive zu sprechen.

„Erwartet wird kein Produkt von der Stange sowie Kompetenz auch bei der Biometrie, Transparenz und niedrige Kosten“, sagte die Leiterin Produktmanagement bAV der Generali Lebensversicherung AG. Neben dem Produkt würden aber auch solche Dienstleistungen wie Service und Administration, Digitalisierung, Schnittstellenbildung sowie einfache und schnelle Abwicklung geschätzt.

Nicht zu vergessen seien Vertrieb und Beratung. „In unserer neuen Studie ‚bAV im Mittelstand 2018? erwarten 76 Prozent der befragten Klein- und Mittelständler feste bAV-Ansprechpartner für ihre Firma und 66 Prozent eine individuelle Beratung jedes Arbeitnehmers“, so Beeckmann.

Lösungen für den Arbeitgeberzuschuss noch offen

Da die Kommunikation naturgemäß zu Altersvorsorge-Themen schwierig ist, müssten die neuen Produkte für das SPM so einfach wie möglich aufgesetzt werden.

Parallel müssten Antworten auf das von Gesamtmetall genannte Problem gefunden werden, den 15-prozentigen Arbeitgeberzuschuss im Bestand unterzubringen.

Als Ideen nannte die Produktentwicklerin einen anderen Durchführungsweg, andere Risiken, geschlossene Tarife oder Neugeschäft nur für 15-Prozent-Erhöhungen. Wie sich die Generali entscheiden werde, ließ Beeckmann trotz Nachfrage offen.

Dossier liefert Marktüberblick

Bereits im Dossier „BRSG − Neue Impulse oder vertane Chance für die bAV?“ des VersicherungsJournals war von Aufbruchstimmung berichtet worden (VersicherungsJournal 24.11.2017).

Die Planungen für Angebote reiner Beitragszusagen laufen schon seit längerem (VersicherungsJournal 31.8.2017, 22.11.2017, 7.3.2018, 20.2.2018). Jedoch erst ab 2019 würden Tarifverträge die rBZ im Sozialpartnermodell in der Breite aufgreifen, schätzen Experten.