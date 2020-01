Regulierung: GDV beklagt dreistellige Milliardenkosten

17.1.2020 – Die hohe Regulierungsdichte kostet Deutschland 165 Milliarden US-Dollar (rund 148 Milliarden Euro). Zu diesem Ergebnis kommt der GDV in der Publikation „Volkswirtschaftliche Themen und Analysen Nr. 9 – Kosten und Nutzen der Regulierung“. Der Versichererverband plädiert für mehr prinzipienbasierte Regulierung und weniger bürokratische Berichtspflichten im Rahmen von Solvency II.

Mit günstigeren regulatorischen Rahmenbedingungen könnte Deutschland erhebliche zusätzliche Wachstumskräfte freisetzen. Dies vermeldete der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Donnerstag als zentrales Ergebnis der Studie „Kosten und Nutzen der Regulierung“ („Volkswirtschaftliche Themen und Analysen Nr. 9“).

Im internationalen Regulierungs-Ranking Economic Freedom of the World-Index des Fraser Instituts belegt Deutschland einen Mittelfeldplatz. Würde es zur Top Fünf gehören, hätte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Untersuchungszeitraum 2000 bis 2016 um 4,4 Prozent höher gelegen.

Bezogen auf 2016 entspreche dies einem zusätzlichen BIP von etwa 165 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 148 Milliarden Euro, Stand: 16. Januar 2020), so der GDV.

Plädoyer für mehr prinzipienbasierte Regulierung

Die Versicherungswirtschaft betont zwar einerseits die Unverzichtbarkeit von verbindlichen Regeln, etwa zu Eigentums- oder Wettbewerbsfragen, damit sich die Wirtschaft entwickeln kann.

„Ab einem gewissen Regulierungsgrad überschreitet jedoch der Aufwand den Nutzen. Übermäßige Vorgaben führen bei Unternehmen zu unnötigen Kosten und können zudem Innovationen behindern, weil Firmen weniger Risiken eingehen“, hebt der Verband hervor.

Für GDV-Chefvolkswirt Dr. Klaus Wiener geht es dabei in erster Linie um eine effizientere Aufsicht und eher weniger um die Streichung von Gesetzen. Vor diesem Hintergrund hält Wiener eine prinzipienbasiert Regulierung mit Handlungsspielräumen für die Unternehmen für besser als „haarklein“ vorgegebene Regeln. Auch wenn die EU das Proportionalitäts-Prinzip kenne, so werde nur eingeschränkt angewendet.

Kritik an Solvency-II-Berichtspflichten

Als Beispiel aus dem Bereich der Versicherungsaufsicht nennt der GDV-Chefvolkswirt die Melde- und Dokumentationspflichten im Rahmen von Solvency II. Umfang wie auch Taktung der Berichte stünden oft in keinem Verhältnis zum Nutzen, so Wiener. So habe etwa ein namhafter Versicherer in der ersten Jahreshälfte 2018 alle 2,5 Wochen eine Meldung an die Aufsichtsbehörden abgeben müssen.

Eine Verbandsumfrage unter den Mitgliedern kam zu dem Ergebnis, dass unter dem Strich sieben von acht der teilnehmenden Unternehmen sich mit der Anwendung des Proportionalitäts-Prinzips zumindest teilweise unzufrieden zeigten.

In der Folge plädiert der GDV-Chefvolkswirt für Nachbesserungen am neuen Aufsichtsregime im Rahmen der dieses Jahr anstehenden Überprüfung des 2016 eingeführten Regelwerks. Die betrifft insbesondere die schon mehrfach kritisierten Berichtspflichten (VersicherungsJournal 22.3.2017, 20.4.2018).

Übermäßige Kosten

Der Versichererverband moniert ferner übermäßige Kosten durch unzureichend abgestimmte Parallelgesetzgebung wie etwa im Bereich der Produktinformations-Blätter. „Nicht aufeinander abgestimmte Produktinformations-Blätter mit unterschiedlicher Qualität stellen die Unternehmen vor große Herausforderungen – ohne den Verbrauchern zu nutzen“, heißt es in der Publikation.

(Bild: GDV)

Als weiteres Problem wird genannt, dass die einmaligen Kosten bei der Einführung neuer Regelwerke zum Teil massiv unterschätzt würden. So habe der Erfüllungsaufwand für die IDD-Implementierung mit 860 Millionen Euro an Einmalkosten (laut einer GDV-Erhebung) etwa 170 Mal höher gelegen als vom Normenkontrollrat im Gesetzgebungsverfahren prognostiziert.