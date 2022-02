Regulierung: Behörden für „rasches Handeln“

9.2.2022 – Die digitale Transformation macht nach Dafürhalten der drei EU-Finanzaufsichtsbehörden Maßnahmen nötig. Dazu gehören unter anderem bessere Information für die Kunden im digitalen Kontext, ein „ganzheitlicher Ansatz“ für die Aufsicht über die Wertschöpfungskette von Finanzdienstleistungen oder auch eine genauere Klärung, was unter einer „unmittelbar mit Versicherung zusammenhängenden“ Geschäftstätigkeit zu verstehen ist.

Der Einsatz innovativer Technologien im EU-Finanzsektor erleichtert Veränderungen in den Wertschöpfungsketten, die Abhängigkeit von digitalen Plattformen nimmt schnell zu, neue Gruppen mit „gemischter Tätigkeit“ entstehen.

Diesen Befund stellen die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa), die Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) in einem neuen gemeinsamen Bericht.

Der Aspekt „gemischte Tätigkeiten“ ist vor dem Hintergrund einer „Fragmentierung der Wertschöpfungskette“ zu sehen. Diese biete Firmen Anreize, neue Arten der Kooperation oder Konsolidierung zu suchen – in Form von Gruppen mit „gemischter Tätigkeit“, die also sowohl Finanz- als auch Nicht-Finanzdienstleistungen anbieten. Manche davon, einschließlich Bigtechs, seien bereits relativ stark im Zahlungsverkehr präsent.

Chancen und Risiken

Die erwähnten Trends eröffnen aus Sicht der Behörden neue Möglichkeiten sowohl für Konsumenten als auch Institute.

Ein „Outsourcing“ an Technologiefirmen erlaube Finanzinstituten die Fokussierung aufs Kerngeschäft. Digitale Plattformen brächten den Kunden mehr Komfort und die Chance auf ein breiteres Angebot, den Unternehmen potenziell eine größere Kundenbasis und Größenvorteile. Und Gruppen „mit gemischter Aktivität“ könnten dank Netzwerkeffekten breitere Kundenschichten erreichen.

Auf der anderen Seite entstünden neue Risiken und Herausforderungen, beispielsweise, wenn viele Finanzinstitute von einer womöglich kleinen Zahl an Tech-Dienstleistern abhängen. Ein Markteintritt von Bigtechs könnte zudem Konzentrationsrisiken entstehen lassen – und Fragen für fairen Wettbewerb aufwerfen, weil aktuelle Regelwerke nicht auf diese Entwicklungen abgestimmt seien.

Neue digitale Vertriebskanäle – zusammen mit manchmal aggressiven Marketingpraktiken – könnten außerdem bestimmte Risiken für den Konsumentenschutz verschärfen.

Vorschläge für „rasches Handeln“

Die Aufsichtsbehörden empfehlen deshalb, „rasch zu handeln“, um sicherzustellen, dass der Regulierungs- und Aufsichtsrahmen der EU „im digitalen Zeitalter zweckdienlich bleibt“. Vorgeschlagen werden

ein ganzheitlicher Ansatz für die Regulierung und Beaufsichtigung der Wertschöpfungskette von Finanzdienstleistungen;

verstärkter Konsumentenschutz in einem digitalen Kontext, unter anderem durch erweiterte Offenlegungen zu Produkteigenschaften und Kosten, Mechanismen zur Bearbeitung von Beschwerden, Maßnahmen zur Verhinderung von „Mis-Selling“ gebündelter Produkte sowie verbesserte Digital- und Finanzkompetenz;

weitere Konvergenz bei der Klassifizierung grenzüberschreitender Dienstleistungen;

in einem digitalen Kontext weitere Konvergenz bei der Bekämpfung von Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;

effektive Regulierung und Beaufsichtigung von „Gruppen mit gemischten Tätigkeiten“;

verstärkte Aufsichtsressourcen und Zusammenarbeit zwischen Finanz- und anderen Behörden sowie

aktive Überwachung der Nutzung sozialer Medien bei Finanzdienstleistungen.

Was hängt „unmittelbar“ mit Versicherung zusammen?

Zwei Punkte haben spezifisch mit Versicherungen zu tun. Der eine betrifft Artikel 18 Abs. 1 der Solvency-II-Richtlinie. Er schreibt vor, dass Versicherungs-Unternehmen, die ihre Zulassung beantragen, „ihren Gesellschaftszweck unter Ausschluss jeder anderen Geschäftstätigkeit auf die Tätigkeit der Versicherung und auf Geschäfte beschränken, die unmittelbar hiermit im Zusammenhang stehen“.

Nun könne es aber in Praxis der Fall sein, dass nicht so leicht abzugrenzen ist, was „unmittelbar mit Versicherung im Zusammenhang steht“. Das sei zwar kein neues Thema, aber im Kontext der Digitalisierung scheine es „allgegenwärtig“ zu sein – auch angesichts dessen, dass neben den reinen Versicherungsschutz wohl zunehmend Präventions- und Beratungsmodelle treten.

Die Eiopa will deshalb eine nähere Analyse ins Auge fassen, was in den verschiedenen Staaten darunter zu verstehen ist, um schließlich „mehr Klarheit“ zu schaffen. Letzteres könnte etwa durch Leitlinien geschehen. Dass Gesetzgebung dazu nötig ist, hält die Behörde für nicht sehr wahrscheinlich – das hänge am Ende aber auch vom Ausgang der Analyse ab.

Peer-to-Peer-Versicherung

Versicherungs-spezifisches Thema Nummer zwei ist die Peer-to-Peer-Versicherung. Hier wird offenbar kein besonderer Handlungsbedarf gesehen.

Denn die Marktdurchdringung dieses Modells sei derzeit relativ gering, und der Großteil der Geschäftsmodelle falle offenbar unter bereits bestehende Regulierung. Man werde die Marktentwicklungen aber „weiter beobachten“.

Zum Herunterladen

Die „Joint European Supervisory Authority response“ (englisch, 109 Seiten) kann als PDF-Dokument von einer Webseite der Eiopa heruntergeladen werden.