Rechtsschutz: So (un)profitabel sind die Marktgrößen

7.2.2023 – Die nach Verträgen und Beiträgen größten Anbieter hatten 2021 mehrheitlich Schaden-Kosten-Quoten von unter 100 Prozent zu verzeichnen. Versicherungstechnisch in der Verlustzone landeten Allianz, Deurag und Örag. Andererseits kam die Ergo mit unter 91 Prozent auf den niedrigsten Wert unter den Branchenschwergewichten. Deutlich verbessert hat sich vor allem der LVM. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2016-2021: Rechtsschutz-Versicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die Rechtsschutzversicherer landeten im Geschäftsjahr 2021 zum zwölften Mal in den vergangenen 16 Jahren versicherungstechnisch in der Gewinnzone. Die Combined Ratio (nach Abwicklung, in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen im inländischen Direktgeschäft) lag laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bei 98,4 (2020: 102,6) Prozent.

Sechs Versicherer mit Werten von über 100 Prozent

Dabei stand für 19 der 25 nach Prämienvolumen größten Anbieter eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von unter 100 Prozent zu Buche. Dies zeigt der „Branchenmonitor: Rechtsschutz-Versicherung 2016-2021“ von V.E.R.S. Leipzig GmbH. In ihm werden zahlreiche Kennzahlen der 25 größten Akteure mit 98 Prozent Marktanteil dargestellt.

Der niedrigste Wert wird für die Debeka Allgemeine Versicherung AG (64,2 Prozent) ausgewiesen (VersicherungsJournal 15.12.2022). Auf den mit Abstand höchsten Wert (über 130 Prozent) kommt die Huk24 AG (15.12.2022).

Unter den insgesamt sechs Gesellschaften mit höheren Ausgaben als Einnahmen finden sich auch drei Branchengrößen (7.2.2023) wieder. Dazu gehören die Allianz Versicherungs-AG, die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG und die Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

WERBUNG

Allianz mit der höchsten Quote unter den Platzhirschen

Dabei landete die Allianz mit 112,7 Prozent am deutlichsten in den roten Zahlen. Bei ihr standen um 3,4 Prozent (auf knapp 537 Millionen Euro) gestiegenen Einnahmen leicht stärker gestiegen Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle (plus 4,2 Prozent auf fast 440 Millionen Euro) gegenüber.

Als Hintergründe für Letzteres werden im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,1 MB) ein bedingt durch den Dieselskandal schlechteres Abwicklungsergebnis sowie die höheren Justiz- und Rechtsanwalts-Kosten.

Auch Deurag und Örag im roten Bereich

Die Deurag und die Örag hatten beide nur etwas höhere Ausgaben als Einnahmen. Die Deurag konnte das Prämienaufkommen um 0,6 Prozent knapp 178 Millionen Euro ausbauen. Da gleichzeitig die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle um fast zehn Prozent (auf 129 Millionen Euro) zurückgingen, sank die Combined Ratio um fast neun Prozentpunkte auf 102 Prozent.

Bei der Örag stiegen die Beitragseinnahmen um 5,7 Prozent auf 411 Millionen Euro, was laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 4,9 MB) über den eigenen Erwartungen gelegen hat. Andererseits stiegen die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle um fast zehn Prozent etwa 256,2 Millionen Euro.

Dies war vornehmlich auf die Entwicklung des Abwicklungsergebnisses (minus 0,6 Millionen Euro nach plus 40,1 Millionen Euro in 2020) zurückzuführen. Die Geschäftsjahres-Schadenquote ging nach eigenen Angaben nämlich von 71,4 auf 63,3 Prozent zurück.

Dabei ging die Zahl der im Berichtjahr gemeldeten um über ein Achtel auf unter 312.500 zurück. Ein ähnliches Bild hatte sich auch bei der Deurag gezeigt, bei der sich die Zahl der Schadenmeldungen um über ein Zehntel auf gut 188.000 verminderte.

Mehrheitlich besser als der Markt

Alles in allem schnitten die großen Player mit mehr als einer Million Verträgen oder über 180 Millionen Euro gebuchten Bruttoprämien allerdings mehrheitlich besser als der Markt ab. Die Ergo agierte mit einer kombinierten Schaden-Kosten-Quote von zuletzt 90,6 Prozent erneut (7.3.2022) am besten unter den Marktgrößen.

Den Durchschnittswert der 25 aufgelisteten Akteure (95,6 Prozent) unterboten sechs weitere Branchenschwergewichte. Hierzu gehören der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., die Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG, die Huk-Coburg-Rechtsschutz-Versicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Arag SE und die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Auch die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG blieb unter der Marke von 100 Prozent.

Besonders deutliche Verbesserung beim LVM

Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote besonders deutlich senken konnte dabei der LVM, der sich um über zehn Prozentpunkte auf 92,7 Prozentpunkte verbesserte. Hintergrund ist ein gestiegener Umsatz (plus 5,9 Prozent auf 196,4 Millionen Euro) bei gleichzeitig gesunkenen Bruttoaufwendungen Versicherungsfälle (minus 7,8 Prozent auf 107,5 Millionen Euro).

Im Branchenmonitor wird mit 55,1 Prozent die branchenweit viertniedrigste Schadenquote ausgewiesen. Besser unter den Marktgrößen schnitt nur die Arag mit 52,8 Prozent (Gesamtrang drei) ab.

Große Unterschiede bei Betriebskosten- und Schadenquoten

Allerdings liegen die Branchengrößen bei der Schaden- wie auch der Kostenquoten weit auseinander. So landeten andererseits die Allianz und die Huk-Coburg mit jeweils 80 Prozent auf dem vor- beziehungsweise drittletzten Platz bei der Schadenquote. Noch schlechter war nur die Huk24 mit fast 119 Prozent.

Bei den Betriebskosten liegt die Spannbreite zwischen 42,4 Prozent (Arag) und 13,5 Prozent (Huk-Coburg). Letztere kommt damit – hinter der Huk24 (8,0 Prozent) und der WGV-Versicherung AG (9,7 Prozent) – auf den drittniedrigsten Wert unter allen im Branchenmonitor aufgelisteten Unternehmen.

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Rechtsschutz-Versicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 50-seitige Studie kann als PDF-Version für 553,35 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.