Rechtsschutz: Die Lieblinge der Versicherungsmakler

28.1.2020 – Die Auxilia und die Arag sind die klaren Favoriten der unabhängigen Vermittler bei Rechtsschutz-Policen. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Auflage IV/2019 der Asscompact Trends.

2018 haben die deutschen Rechtsschutzversicherer einen versicherungs-technischen Gewinn von etwas mehr als einem Cent pro Beitragseuro erzielt. Dies geht aus dem „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2019“ vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor. Zwischen 2014 und 2016 hatte die Branche keine schwarzen Zahlen geschrieben.

Allerdings landeten 2018 zehn der 25 größten Anbieter in der Verlustzone. In der Spitze betrug die kombinierte Schaden-Kosten-Quote dabei über 120 Prozent (VersicherungsJournal 13.11.2019).

Das Prämienaufkommen ist zwischen 2010 und 2018 um über ein Viertel angestiegen. Zuletzt waren es annähernd 4,15 Milliarden Euro gebuchte Bruttobeiträge. Der Vertragsbestand wuchs im Betrachtungszeitraum nach GDV-Zahlen um etwa ein Vierzehntel auf rund 22,3 Millionen Kontrakte (5.12.2019).

Rechtsschutz ist wichtig für unabhängige Vermittler

Auch im unabhängigen Vermittlermarkt gehört die Rechtschutz-Versicherung seit Längerem zu den Top-Produkten in der Absatzrangliste. Dies zeigt die von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH quartalsweise durchgeführte Studienreihe Asscompact Trends.

In den letzten Auflagen landete die Rechtsschutz-Versicherung im Privatkunden-Markt im schlechtesten Fall an zehnter und bestenfalls an siebter Position in der Produkthitparade des freien Vertriebs. In der Spitze berichteten fast 54 Prozent der Befragten von einem zuletzt „(sehr) gut“ gelaufenen Geschäft in dieser Sparte (6.12.2019, 17.9.2019, 6.6.2019, 21.3.2019).

Auxilia an der Spitze

Gefragt wird im Rahmen der Asscompact Trends auch nach den favorisierten Anbietern in fast 40 verschiedenen Produktlinien. Ihre Favoriten können die unabhängigen Vermittler dabei über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In Privat-Rechtsschutz sicherte sich bei insgesamt 372 Favoritennennungen die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG mit über einem Viertel Anteil den Spitzenplatz. Dahinter folgt die Arag SE, für die mehr als jeder fünfte unabhängige Vermittler votierte.

An dritter Stelle liegt die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG, auf die mehr als jede neunte Stimme entfiel. Position vier belegt die Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG mit einem Anteil von etwa einem Dreizehntel.

Auf- und Absteiger

Auf den ersten beiden Plätzen hat sich die Reihenfolge in den letzten vier Auflagen der Umfrage nicht verändert. Dahinter verteidigte die Deurag den Bronzerang, den sie zwei Quartale zuvor von der erneut an vier positionierten Concordia zurückerobert hatte.

Jeweils um einen Rang nach oben ging es für die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG (auf fünf), für die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG (auf sechs) und die Ergo Versicherung AG mit ihrer Marke D.A.S. (auf acht). Dabei konnte Letztere den Abwärtstrend der Vorquartale umkehren.

Andererseits rutschte die DMB Rechtsschutz-Versicherung AG vom fünften auf den siebten Platz und die Neue Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG (NRV) vom achten auf den neunten Rang ab.

Position zehn teilen sich der Deckungskonzeptanbieter Conceptif AG und die Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Conceptif verteidigte die Platzierung aus dem Vorquartal, auf die sich der Anbieter zuvor von Platz 13 aus verbessern konnte. Klar nach oben zeigt die Kurve der Örag, die sich vom 17. über den 13. und zwölften auf den aktuell zehnten Rang verbesserte.

Weitere Studiendetails

Gründe für die Favoritennennungen werden in der Untersuchung nicht erhoben.

Die Studie Asscompact Trends IV/2019 hat als aktuelles Sonderthema die „Nutzung von Portalen in der bAV-Verwaltung“ behandelt (6.12.2019). Der 145-seitige Berichtsband kann für 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur Rechtsschutz-Versicherung

Die drei in der Asscompact-Trends-Rangliste führenden Gesellschaften Arag, Auxilia und Concordia schnitten auch in der letzten Qualitätsumfrage der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. überdurchschnittlich ab (9.7.2019).

Vielen der in diesem Artikel aufgezählten Gesellschaften bescheinigten auch die Analysten der Morgen & Morgen GmbH kürzlich Bestnoten für das Preis-Leistungs-Verhältnis eines oder mehrerer Rechtsschutz-Tarife (17.9.2019).