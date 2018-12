Produkthitparade im unabhängigen Vertrieb

19.12.2018 – Bei unabhängigen Vermittlern läuft derzeit der Absatz von Privathaftpflicht-, und Hausrat-Policen am besten. Schlusslicht ist die betriebliche Krankenversicherung (bKV). Gleich um zwölf Plätze nach oben ging es für die Riester-Vorsorge, während die Dread-Disease-Versicherung um neun Positionen abrutschte. Dies zeigen die Asscompact Trends IV/2018

Die private Haftpflicht- und die Hausratversicherung liegen in der Produkthitparade des unabhängigen Vertriebs mit großem Vorsprung vor den weiteren Sparten an der Spitze. Dabei verteidigte die Privathaftpflicht-Versicherung ihre Spitzenposition aus dem Vorquartal (VersicherungsJournal 7.9.2018).

Privathaftpflicht und Hausrat

Jeweils mehr als drei von vier Vermittlern berichteten von einem „(sehr) gut“ gelaufenen Privathaftpflicht- sowie Hausrat-Geschäft im dritten Quartal. Auf der anderen Seite gab nur etwa jeweils jeder 50. Makler und Mehrfachvertreter an, das Geschäft in diesen Zweigen sei „(sehr) schlecht“ gewesen.

Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Auflage IV/2018 der Asscompact Trends. Die im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführte Studie beruht auf einer Online-Umfrage von jeweils mehreren Hundert Vermittlern.

Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Auflage wird mit 357 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Anfang Oktober und Anfang November dieses Jahres.

Zahlreiche Auf- und Absteiger

In der aktuellen Produkthitparade verschob sich die Rangfolge ungewöhnlich oft und zum Teil auch sehr deutlich. So zog die Hausratversicherung an der Kfz-Sparte vorbei auf die zweite Position.

Hauchdünn hinter der Kraftfahrt- folgt die Wohngebäudeversicherung, die die Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung vom vierten auf den fünften Platz verdrängte. Das Kraftfahrt- und Wohngebäudegeschäft beurteilten jeweils etwa zwei von drei unabhängigen Vermittlern als „(sehr) gut“, das BU-Geschäft immerhin noch mehr als sechs von zehn Befragten.

Von acht auf sechs aufwärts ging es für die Privatrechtsschutz-Versicherung. Um jeweils vier Positionen verbesserten sich die gewerbliche Sachversicherung (auf Rang acht) und die private Unfallversicherung (auf Platz zehn). Unverändert an siebter beziehungsweise zehnter Stelle liegen das Geschäft mit Bankkrediten beziehungsweise die Vermögensverwaltung.

Riester mit großem Sprung oben

Erstmals nach vielen Quartalen aus der Top Zehn herausgefallen ist die Risikolebens-Versicherung (von sechs auf elf). Ebenfalls um fünf oder sogar mehr Positionen abwärts ging es für die Grundfähigkeits-Versicherung (von 20 auf 25) für die Cyber- und die Sterbegeldversicherung (von 25 beziehungsweise 24 auf 30) sowie die private Pflegeversicherung (von 28 auf 34). Gleich neun Plätze verlor die Dread-Disease-Versorgung, die sich nur noch an 32. Stelle wiederfindet.

Andererseits gelang der Riester-Vorsorge ein Sprung von der 29. auf die 17. Position. In der amtlichen Statistik hat sich eine entsprechende Entwicklung allerdings nicht gezeigt. Hier ging der Bestand der Versicherungs-förmigen Riester-Variante erneut im fünfstelligen Bereich zurück (VersicherungsJournal 17.12.2018). Für die D&O-Versicherung ging es vom 34. auf den 27. Platz nach oben.

Die größten Ladenhüter

Am Ende der Rangliste findet sich einmal mehr die betriebliche Krankenversicherung (bKV) wieder, die nach wie vor über eine Außenseiterrolle nicht hinauskommt (VersicherungsJournal 12.10.2018). Bei keinem einzigen Vermittler lief das bKV-Geschäft nach Selbstauskunft „sehr gut“ und nur bei rund jedem Zehnten „gut“. Dem stand ein Anteil von über 55 Prozent an „(sehr) schlechten“ Beurteilungen gegenüber.

An vorletzter Stelle landeten klassische Lebens- und Rentenversicherungen. Hier berichtete nicht einmal jeder sechste befragte Makler oder Mehrfachvertreter von einem „(sehr) guten“ Absatz – dafür aber ebenfalls über die Hälfte von einem „(sehr) schlechten“. Dies ist wenig verwunderlich, da der Anteil des Klassikgeschäfts innerhalb der Renten- und Pensionsversicherungen laut GDV im vergangenen Jahr nur noch bei einem Viertel lag (VersicherungsJournal 11.7.2018).

Wenig berauschend schneiden auch die Erwerbsunfähigkeits- (EU-) sowie die Gruppenunfall-Versicherung ab. In diesen beiden Zweigen lief das Geschäft bei nicht einmal jedem fünften unabhängigen Vermittler „(sehr) gut“. Knapp über der Marke von 20 Prozent lagen die Krankenvoll- sowie die private Pflegeversicherung.

Weitere Studiendetails

Die Studie „Asscompact Trends IV/2018“ hat im aktuellen Sonderthema die „Schadenregulierung im privaten Schaden-/ Unfallgeschäft“ unter die Lupe genommen (VersicherungsJournal 10.12.2018, 11.12.2018).

Der 159-seitige Berichtsband kann für 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.