PKV: Wie digitale Mehrwerte den Wettbewerb verschärfen

21.3.2022 – Um 20 Prozent haben die privaten Krankenversicherer das Angebot digitaler Services ausgebaut. Im Fokus standen dabei Dienstleistungen zur akuten Behandlung bestimmter Krankheitsbilder und präventive Offerten zu Fitness und Ernährung. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie der Managementberatung Zeb.

Die Zeb.Rolfes.Schierenbeck.Associates GmbH untersuchte Anfang des Jahres private Krankenversicherer im Hinblick auf ihre digitalen Strategien. Im Fokus stand dabei, welche Gesundheitsservices die Anbieter in den vergangenen zwei Jahren zusätzlich an den Start brachten, wie sich diese entwickelt haben und welche Mehrwerte besonders stark gewachsen sind.

Die Studie umfasse eine Betrachtung der Kundenanalyse zum Angebot an digitalen Leistungen von 29 Krankenvollversicherern in Deutschland. Das entspreche etwa 97 Prozent des Marktes, gemessen an gebuchten Bruttobeiträgen, heißt es in den Studienunterlagen. Die Marktstellung der Gesellschaften wertet der Map-Report regelmäßig aus (VersicherungsJournal 15.9.2021, 20.9.2021).

Digitale Services legen um 20 Prozent zu

Bild: Zeb

In den vergangenen zwei Jahren haben die Unternehmen ihr Angebot an digitalen Gesundheitsservices um 20 Prozent ausgebaut, heißt es in den Studienunterlagen.

Wurden im Rahmen der Ersterhebung 2020 noch 304 Services verzeichnet, sind es Anfang 2022 insgesamt 365.

Die Digitalisierung und der allgemeine Kostendruck befeuere den Wandel vom Kostenerstatter zum Gesundheits-Dienstleister, schreiben die Autoren. Zusätzlich habe die Coronakrise die aufgezeigte Entwicklung vorangetrieben.

Sogenannte „allgemeine Services“ sind laut der Unternehmensberatung bereits gut im Markt etabliert. Sie legten um plus elf Prozent (19 Offerten) zu.

Ein Großteil der betrachteten Krankenversicherer bietet seinen Kunden entsprechende Leistungen an. Dazu gehören zum Beispiel Rechnungs-Apps oder Telemedizin.

Die zehn größten Unternehmen treiben die Entwicklung voran

Im Auf- und Ausbau befindet sich dagegen das Angebot an Dienstleistungen zur akuten Behandlung von Versicherungsnehmern wie zum Beispiel Offerten zu Diabetes, Psyche/Stress oder Tinnitus. Diese Angebote legten um 38 Prozent (26 Tools) zu.

Bei den „präventiven Services“ geht es um Leistungen zur Vorbeugung und zur Erhaltung der Gesundheit. Dazu gehören Offerten, die zum Beispiel die allgemeine Fitness unterstützen, den Rücken stärken oder zu Ernährungsfragen aufklären. Diese Angebote legten um 28 Prozent zu (plus 16 Services).

„Insgesamt treiben die Top-10-Versicherer die gesamte Transformation der Branche voran“, schreiben die Autoren dazu.

Entscheidend ist nicht die Anzahl der Services, sondern vielmehr ihr gezielter Einsatz. Mirko Theine, Autor der Zeb-Studie

Wettbewerb verschärft sich

Neben den zehn Großen der PKV gebe es zusätzlich eine kleine Gruppe mittelständischer „Challenger“ (Herausforderer), die „über ein bemerkenswert umfassendes Angebot an (digitalen) Gesundheits-Dienstleistungen“ verfügen, so Zeb. Konkrete Gesellschaften nennen die Berater nicht.

Diese Versicherer würden auf spezielle Faktoren wie Kooperationen und Partner setzen, die sie erfolgreich machten.

Insgesamt verschärfe sich der Wettbewerb und somit der Abstand zwischen den Anbietern. Den Takt geben die Marktgrößen sowie die mittelständischen Herausforderer vor. Den Anschluss verlieren mittlerweile die unbeweglichen und langsamen Unternehmen (Slow-Mover).

„PKV-Anbieter waren vor allem dann erfolgreich, wenn sie ihre Gesundheitsservices mithilfe eines ganzheitlichen Leistungsmanagements gesteuert haben. Entscheidend ist nicht die Anzahl der Services, sondern vielmehr ihr gezielter Einsatz. Das macht Hoffnung für die bisherigen Slow-Mover der PKV-Branche“, lässt sich Zeb-Studienautor Mirko Theine zu den Ergebnissen zitieren.

Chip: Allianz, Signal Iduna und Hallesche bieten komplette Palette

Im Spätsommer 2021 verglich die Redaktion des IT-Fachmagazins „Chip“ die digitalen Mehrwerte der gesetzlichen (GKV) und der privaten Krankenversicherer (PKV). In der Auswertung wurden 22 gesetzliche und acht private Anbieter aufgeführt. Der Beitrag stellte die Digitalisierung im Gesundheitswesen in den Mittelpunkt.

Die komplette digitale Palette offerieren laut Chip nur die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. und die Hallesche Krankenversicherung a.G. Noch am dünnsten sehe es bei der Barmenia Krankenversicherung AG aus, so der Artikel (9.8.2021).

Allerdings überarbeiten die Anbieter jetzt ihre Tarifwerke und bieten Versicherten die Teilnahme an E-Health an – jedoch mit unterschiedlichen Leistungen (Medienspiegel 30.8.2021).