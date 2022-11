PKV: Erfolge bleiben hinter Erwartungen zurück

29.11.2022 – Das vergangene Geschäftsjahr bewerten die privaten Krankenversicherer durchaus gut. Trotzdem feilen die Gesellschaften an ihrer Aufstellung als kompetenter Partner in Sachen Gesundheit. Aber die Versicherten nutzen die digitalen Offerten nur mäßig. Zusätzlich planen die Unternehmen ihre Dunkel-Verarbeitungsquoten in den nächsten fünf Jahren stark zu erhöhen.

Trotz anhaltender Pandemie geben sich die privaten Krankenversicherer mit dem Geschäftsjahr 2021 zufrieden. Das liege vor allem am guten Neugeschäft, dem Erfolg neuer Produkte, guten Schadenquoten trotz Corona und akzeptablen Gesamtbestands-Entwicklungen. Viel Potenzial sehen die Unternehmen bei betrieblichen Produkten.

Zu diesen Ergebnissen kommt die Untersuchung „Zukunft der PKV – neue Chancen, neue Herausforderungen“ der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft. Für die Studie führten die Berater fragebogengestützte Interviews mit Vorständen von 19 deutschen privaten Krankenversicherern durch.

Gemessen an den Bruttoprämien erreicht der Report laut Deloitte eine Marktabdeckung von 66 Prozent. Die Erhebung ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Institut für Versicherungs-Wissenschaft an der Universität zu Köln (IVK), der Wiesbaden Business School und den Wirtschaftsprüfern.

Große Unzufriedenheit mit Pflegezusatz-Absicherung

Prioritäten setzen die Gesellschaften auf die folgenden drei strategischen Felder:

die Positionierung als Gesundheits-Dienstleister,

Wachstum im Firmenkundengeschäft (betriebliche Krankenzusatz-Versicherung, bKV) sowie

Prozessautomatisierung und Digitalisierung.

Während die Mehrheit der Anbieter mit den Entwicklungen in der Vollversicherung (86 Prozent) sowie mit der Krankenzusatz (90 Prozent) zufrieden sind, hinkt die die Pflegezusatz-Versicherung hinterher. 79 Prozent der Befragten sind mit diesem Bereich unzufrieden.

Als Gründe nennen die Verantwortlichen schlechte Absatzzahlen, die unsicheren politischen Rahmenbedingungen und Beitragsanpassungen.

Keine Eingriffe von der Politik erwartet

Einigkeit unter den Befragten herrscht zum Punkt Bürgerversicherung (VersicherungsJournal 27.9.2022): Die Unternehmen rechnen mit keiner Systemveränderung in der aktuellen Legislaturperiode.

Im Vergleich zu der ersten Studie vor zwei Jahren (8.12.2020) erwarten die Krankenversicherer aber weniger Veränderungen im GKV-Leistungskatalog. „Auch eine Erleichterung der regulatorischen Vorgaben zur Übertragung beziehungsweise Mitnahme von Altersrückstellungen wird als weniger wahrscheinlich eingeschätzt“, schreiben die Autoren in ihrem Lagebericht.

Gesundheitsservices sind beim Kunden noch nicht der Renner

Bei der Positionierung als Gesundheits-Dienstleister, weg vom Image als reiner Kostenerstatter, tut sich die Branche immer noch schwer.

Laut den Versicherern werden bereits angebotene Gesundheitsservices von Kunden häufig als wichtig erachtet, aber bislang wenig genutzt. Dabei variiert die Annahme der Angebote je nach Unternehmen. Die Erfolgsmessung der Gesundheitsmanagement-Aktivitäten beschränkt sich meist auf Befragungen (63 Prozent) und die Auswertung von Nutzerzahlen (47 Prozent).

Die Rechnungsapps der Anbieter sind die am häufigsten genutzten Anwendungen. Ärztenetzwerke (Zugang zu und zeitnahe Termine bei Fachärzten/Zweitmeinung) sowie Gesundheitsprogramme zur Behandlung von vor allem chronischen Krankheiten kommen ebenfalls bei den Kunden gut an, zeigen die Interviews.

Weitere genannte, häufig genutzte Gesundheitsservices sind Gesundheitsportale und Informationsseiten, Telemedizin und Gesundheitstelefone. „Dass einige (Gesundheits-)Services hinter den Erwartungen zurückbleiben, liegt weniger an deren Qualität, sondern an den bisher nur geringen Nutzungsquoten“, heißt es in den Studienunterlagen.

Dunkelverarbeitung soll stark erhöht werden

Digitalisierung von Prozessen, IT und Kundenschnittstellen blieben weiter wichtige Maßnahmen, um sich im Markt- und Wettbewerbsumfeld zu positionieren, schreiben die Studienautoren. Das größte Handlungsfeld sei die Dunkelverarbeitung (90 Prozent) gefolgt von Bearbeitungszeiten (84 Prozent) und Inputmanagement (79 Prozent).

„Die Krankenversicherer planen ihre Dunkelverarbeitungs-Quoten in den nächsten fünf Jahren stark zu erhöhen“, so Deloitte. Etwas weniger als die Hälfte (47 Prozent) gibt eine aktuelle Quote von weniger als 40 Prozent an, bei 26 Prozent liegt sie heute sogar unter 20 Prozent. Die angestrebten Zielquoten beziffert die Mehrheit auf 61 bis 80 Prozent.