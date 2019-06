Pflegezusatz-Policen: Warum der Nettozuwachs sinkt

25.6.2019

In der privaten Pflegeergänzungs-Versicherung zählte der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) Ende 2018 rund 3,7 Millionen Versicherte (VersicherungsJournal 20.6.2019). Das entspricht 4,5 Prozent der Pflegepflicht-Versicherten.

WERBUNG

„Nach dem Wachstumseinbruch 2018 von minus 40 Prozent hat sich die Lage 2018 mit einem Rückgang des Bestandswachstums um rund 18 Prozent noch nicht wieder gebessert“, schreibt die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH in ihrem Blog.

Eine der wesentlichen Ursachen für den Rückgang im Bereich der Pflegezusatz-Versicherung sei in der Umsetzung des zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) zu suchen. Die Umstellung von drei Pflegestufen in fünf Pflegegrade ab 2017 ging auch mit einer Leistungsausweitung für bestimmte Pflegebedürftige einher (VersicherungsJournal 13.8.2015).

Daher „scheinen breite Bevölkerungsschichten dem Irrglauben zu verfallen, nun für den Pflegefall ausreichend abgesichert zu sein“, glauben die Rater. Zu dieser Einschätzung war auch die Deutschen Postbank AG nach einer repräsentativen gelangt (VersicherungsJournal 13.3.2019).

Für 2020 geht das Unternehmen von einer weiteren Beitragssteigerung in der gesetzlichen Pflegeversicherung aus. „Deshalb rechnen wir in diesem Segment kurzfristig nicht mit einer wesentlichen Belebung des Neugeschäftes, sondern eher mit einer Seitwärtsbewegung. Insofern wäre ein Nettozuwachs von rund 100.000 Personen auch in den Jahren 2019 und 2020 bereits als Erfolg zu werten.“