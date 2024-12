Personalmangel: So hilft die künstliche Intelligenz beim Abbauen von Überstunden

11.12.2024 – Ohne massive, intelligente Automatisierung werden die Versicherer ihr Personalproblem nicht in den Griff bekommen. Das zwingt zum umfassenden Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI). Mit KI können Industrierisiken ganz neu analysiert werden. Das sind wesentliche Botschaften SZ-Digitalkonferenz. Skeptisch wurde hingegen der freie Datenaustausch beurteilt, den die EU auch Versicherern auferlegen will.

„Innerhalb von zwei Wochen können wir heute neue Probleme von Robotern erledigen lassen“, sagte Mark Klein, Chief Digital Officer (CDO) der Ergo Versicherung AG, am Dienstag auf der SZ-Fachkonferenz „The Digital Insurance“.

Damit wehrte sich der IT-Vorstand auch gegen Vorwürfe, die Branche sei bei der Umsetzung digitaler Prozesse zu langsam. Klein forderte die Assekuranzen auf, moderne Technologien in der Breite im Unternehmen einzusetzen. „Nur so können wir die künftige Personallücke schließen“, so der Manager.

Ergo will KI-Akzeptanz schaffen

Mark Klein (Bild: Schmidt-Kasparek)

Um eine hohe Akzeptanz für den KI-Einsatz im Unternehmen zu schaffen, sollte man den Betroffenen das Wort geben. „Als wir es geschafft haben, die Kolleginnen und Kollegen, die die Roboter genutzt haben, selbst auf die Bühne zu stellen, hat es bei den andern Mitarbeitern Klick gemacht und die haben angefangen mitzuziehen“, erläuterte Klein.

Zudem sei es wichtig, frühzeitig den Betriebsrat einzubinden. Damit habe man bei der Ergo gute Erfahrung gemacht. Der Roboter werde von den Arbeitnehmervertretern als der „Freund betrachtet, der hilft von den Überstunden wegzukommen“.

Bei der Ergo wird derzeit vor allem Predictive Artificial Intelligence (AI) eingesetzt. Sie könne etwa komplett in den Schadenprozess eingebunden werden und entscheiden, ob ein Schaden ausgezahlt werde. Klein: „Predictive AI ist wohl der größte Effizienztreiber für die nächsten zwei bis drei Jahre.“ So würden bei der DKV Deutschen Krankenversicherung AG über 60 Millionen Dokumente verwaltet.

Mensch kontrolliert nur noch

Die Erkennung der Dokumente und ihre automatische Verarbeitung würde immer besser. Mittlerweile läge die Erkennungsquote zwischen 90 und 95 Prozent. „Damit ändern sich die Aufgabe des Menschen. Er kontrolliert und gibt die Rechnung frei.“

Mit einem eigenen, geschlossenen ChatGPT-System werden nun über Generative AI bei der Ergo Dokumente zusammengefasst und beispielsweise automatisch To-do-Listen erstellt. Insgesamt gibt es bei der Ergo über 530 Robotics- und 30 Process-Mining-Anwendungen, die helfen sollen, die eigenen Prozesse transparent zu machen. Zudem werden 105 AI-Algorithmen eingesetzt.

Mit den neuen Technologien konnte beispielsweise bei der Reiseversicherung die hohe Dunkelverarbeitungsquote von 50 Prozent um weitere 25 Prozent erhöht werden. Trotzdem kann die Ergo die Hälfte der 200.000 verbleibenden Geschäftsvorfälle noch nicht automatisieren. Da müsse weiterhin ein Mensch darauf schauen. Doch der Automatisierungsprozess schreite täglich voran.

Clark baut Bot für Whatsapp

Christer Schulz-Gärtner (Bild: Schmidt-Kasparek)

Mit einem intensiven Bestandskundenmanagement will der Online-Versicherungsmakler Clark Germany GmbH seine rund 776.000 Kunden noch „besser kennenlernen“.

Basis sei die App, über die alle bestehenden Versicherungen des Kunden erfasst werden. „Wir fotografieren dabei die Dokumente und digitalisieren sie dann wieder“, erläuterte Geschäftsführer Christer Schulz-Gärtner. Das sei der Einstieg zum Kundenverständnis.

Clark würde dann die Produkte bewerten und dem Kunden über „Ringe“ visuell den Stand seines Schutzes und seiner Lücken aufzeigen. Zudem hat Clark den Chat-Bot „Arvi“ gebaut, der die Kunden über Berufsunfähigkeitsschutz informiert. Das System soll künftig auch über Messenger wie Whatsapp funktionieren.

In der Diskussion bestätigte Schulz-Gärtner, dass das Unternehmen in der Vergangenheit beim Abschluss von Maklermandaten nicht immer ausreichend transparent gewesen sei. „Das haben wir nun verbessert, weil wir ja langfristig mit den Kundinnen und Kunden arbeiten wollen“, so Schulz-Gärtner.

Zwar sei Clark ein digitales Geschäftsmodell und biete den „Experten in der Tasche“, gleichzeitig würde aber die Kommunikation so betrieben, dass Kundinnen und Kunden zum persönlichen Berater gesteuert würden.

Wassersensor hilft beim ESG-Rating

Christer Schulz-Gärtner (Bild: Schmidt-Kasparek)

Mit Industrial Internet of Things (IIoT) hat die Proth!nx GmbH Anwendungen geschaffen, die besondere Mehrwerte für Industriekunden bieten. „Viele Kunden kommen heute über die ESG-Brille zu uns“, sagte Dr. Verena Brenner, Geschäftsführerin des Unternehmens.

So würde ein geringere Wasserkonsum ein höheres ESG-Rating ermöglichen. Basis dafür ist ein intelligenter Wassersensor, den Proth!nx entwickelt hat, um Wasserleckagen zu minimieren. „Das System wurde mit dem typischen Wasserkonsum von 1.000 Gebäuden trainiert und schlägt schon Alarm, wenn es zur Mikroverlusten kommt“, erläuterte die Managerin.

Mit dem Partner Turbit Systems GmbH werden frühzeitig Störungen in modernen Windanlagen ermittelt. „Das System eignet sich gleichzeitig zur dynamischen Risikobewertung. Und wir können Deckungslücken in Wartungsverträgen erkennen und sie versichern“, so Brenner.

Analyse von Batteriespeichern verbessert die Versicherbarkeit

Als dritte IIoT-Lösung bietet die zur HDI-Gruppe gehörende Proth!nx über ihren Partner Accure Battery Intelligence Inc. eine Performance-Analyse von industriellen Batteriespeichern an. Damit könne auch die Versicherbarkeit erhöht werden, ohne jahrelang auf Schadenerfahrung zu warten.

Laut Brenner würden die neuen Techniken den Vermittlern helfen, über ganz andere Themen zu sprechen.

Fida ambivalent bewertet

Julius Kretz (Bild: privat)

Sehr unsicher war das Auditorium hingegen beim Thema „Financial Data Access“ (Fida), das nach dem Willen der EU-Kommission, den Zugang und die Nutzung von Finanzdaten vereinfachen soll (VersicherungsJournal 5.5.2022).

„Fida ist nicht mehr aufzuhalten und wird voraussichtlich Mitte 2025 in Kraft treten“, sagte Julius Kretz von der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., der er auch erster Vorsitzender der Freien Versicherungsdaten Initiative e.V. (Frida) (26.8.2021) ist.

Nach Meinung von Kretz sollten sich die deutschen Versicherer aktiv auf Fida vorbereiten und neue Use-Cases entwickeln. So könnte etwa der Wechsel zu einem anderen Kfz-Versicherer weitgehend automatisiert werden, wenn der Kunde dafür künftig seine Versicherungsdaten freigeben würde.

Kretz bestätigte aber, dass das Open Banking unter PSD2, das den Datenaustausch zwischen Banken und Dritten regelt, bisher kaum genutzt wird. Einig waren sich die Diskutanten, dass Fida vor allem großen Vertrieben nutzen könnte. Eine für Verbraucher negative Nutzung könne nicht ausgeschlossen werden.