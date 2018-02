„Pepp“: Versicherer stellen fünf Punkte zur Diskussion

1.2.2018 – Der europäische Versichererverband Insurance Europe hat in fünf Punkten aufgeschlüsselt, was ihm am geplanten Pan-Europäischen Pensionsprodukt klärungs- oder änderungsbedürftig erscheint. Das betrifft unter anderem eine vorrangige Positionierung als Rentenversicherung. Auch die Ausgestaltung des Kapitalschutzes und der vorvertraglichen Informationen sind Thema. Kritisch sieht der Verband die Wechselmöglichkeiten – vor allem auch, dass in dem Produkt die einschlägigen Rechtsvorschriften aller EU-Staaten abgebildet sein müssten.

WERBUNG

Seit geraumer Zeit ist es in Diskussion, im Sommer 2017 hat die EU-Kommission schlussendlich ihren Vorschlag für das sogenannte Pan-Europäische Pensionsprodukt, kurz „Pepp“, vorgelegt (VersicherungsJournal 30.6.2017).

Das Pepp wäre ein zusätzliches Angebot zu bestehenden Altersvorsorgeprodukten. Es würde EU-weit einheitliche Merkmale aufweisen und könnte von unterschiedlichen Unternehmen verkauft werden, insbesondere Versicherern, Banken oder auch Wertpapierfirmen.

Die wichtigsten Merkmale

Ein Pepp kann dem Entwurf zufolge bis zu fünf Anlageoptionen enthalten, von denen eine so risikoarm sein muss, dass zumindest der Erhalt des eingezahlten Kapitals gesichert ist. Einmal innerhalb eines Fünfjahreszeitraums soll man die Anlageoption zu gedeckelten Kosten wechseln können.

Ebenfalls einmal pro Fünfjahreszeitraum und kostengedeckelt hat der Sparer das Recht, den Anbieter zu wechseln, egal ob dieser im eigenen oder einem anderen EU-Land sitzt. Gewechselt werden kann aber nur in Pepps, nicht in andere Finanzprodukte.

Das Pepp soll auch „mitgenommen“ werden können (Portabilität): Zieht man innerhalb der EU um, kann man weiter in den Vertrag einzahlen. Als Auszahlungsoptionen nennt die Kommission Renten, Einmalzahlungen, eine Kombination davon oder regelmäßige Entnahmen.

WERBUNG

Lebenslange Rente soll im Vordergrund stehen

Anlässlich eines Experten-Hearings zum Pepp im Europäischen Parlament hat der Branchenverband Insurance Europe nun seine „Prioritäten“ für die Gestaltung des Produkts veröffentlicht – insgesamt fünf Punkte.

Erstens: Das Pepp müsse ein „wirkliches Pensionsprodukt“ sein. Deshalb solle die lebenslange Rente als bevorzugte Auszahlungsvariante in den Vordergrund gestellt werden. In der Auszahlungsphase solle es außerdem nicht möglich sein, den Anbieter zu wechseln.

Des Weiteren müsse die Absicherung biometrischer Risiken – das sind laut Verordnungsentwurf solche im Zusammenhang mit Langlebigkeit, Invalidität und Tod – als Kernelement des Pepp betrachtet werden, nicht nur als „Option“.

Die fünf Prioritäten beziehungsweise Punkte, die der europäische Versichererverband zum Experten-Hearing zu Pepps im Europäischen Parlament formuliert hat: Renteneigenschaften, Sicherheit, Langfristigkeit, Portabilität und Information (Bild: Screenshot Insurance Europe)

Kapitalschutz, Risikominderung, Inflationsindexierung

Zweiter Punkt ist die Sicherheit des angesparten Geldes. Der Entwurf spricht für die risikoarme Anlageoption von „Kapitalschutz“ und dem Einsatz einer Risikominderungstechnik, um diesen sicherzustellen. Hier wünscht sich der Verband eine Klarstellung, was unter Kapitalschutz und unter Risikominderungstechnik konkret zu verstehen ist.

Im Verordnungsentwurf ist unter anderem davon die Rede, dass der Kapitalschutz zusätzlich mit einer „Inflationsindexierung“ verbunden wäre. Die wäre nach Ansicht von Insurance Europe „extrem herausfordernd, wenn nicht unmöglich“, zumal die Inflation volatil und zum Zeitpunkt, in dem die Garantie gegeben wird, nicht bekannt sei.

Häufige Wechselmöglichkeiten kritisch

Punkt drei: Das Pepp müsse ein „echtes Langfrist-Produkt“ sein. Insurance Europe ist aber skeptisch, ob es die Möglichkeit zum Wechsel innerhalb eines Fünfjahreszeitraums den Anbietern erlaubt, langfristig genug zu investieren und entsprechende Renditen zu erwirtschaften.

Mit einer solch regelmäßigen Wechselmöglichkeit werde es auch schwer sein, sich auf die traditionellen Versicherungstechniken zu stützen.

28 Rechtsordnungen in einem Produkt

Eine große Belastung – das ist Punkt vier – würden die in den Augen von Insurance Europe zu komplexen Bestimmungen zur Portabilität darstellen.

Zum Verständnis vorweg: Wenn der Versicherte seinen Wohnsitz in einen anderen EU-Staat verlegt, gelten die dortigen rechtlichen Rahmenbedingungen. Deshalb müssten die Anbieter innerhalb des Pepp für jeden EU-Staat sogenannte „Abteilungen“ („Compartments“) einrichten, die diesem Umstand Rechnung tragen, und zwar innerhalb von drei Jahren ab Inkrafttreten der Verordnung.

Es würde allerdings einiges an Know-how und Ressourcen erfordern, Sprachunterschiede, gesetzliche und steuerliche Rahmenbedingungen von 28 EU-Staaten zu „handeln“, heißt es von Insurance Europe. Es wäre „unvermeidlich“, dass das Pepp dann nur von wenigen sehr großen Unternehmen angeboten würde – was den Wettbewerb einschränken und die Kosten in die Höhe treiben würde.

Der Vorschlag des Verbandes: Die Anbieter sollten selbst entscheiden können, welche nationalen Compartments sie ihren Kunden offerieren wollen. Sofern ein Anbieter ein bestimmtes Compartment nicht zur Verfügung stellt, solle der Kunde den Anbieter wechseln können.

Vorvertragliche Information

Der fünfte und letzte Punkt betrifft die vorvertraglichen Informationen. Hier wünscht sich der europäische Versichererverband unter anderem mehr Klarheit darüber, welche Vorschriften abseits der Pepp-Verordnung selbst noch zum Tragen kämen.

Generell solle auch vermieden werden, dass Kunden redundante Informationen erhalten, weil möglicherweise unterschiedliche Informations-Vorschriften aus unterschiedlichen Rechtsquellen anzuwenden sind – die etwa dazu führen könnten, dass Kunden zwei weitgehend ähnlich lautende Dokumente erhalten.

Ein „Zuviel“ an Information solle es auch insofern nicht geben, als beispielsweise der potenzielle Kunde darüber zu informieren ist, wie sich die Pepp-Anlagen in den (mindestens) fünf vergangenen Jahren entwickelt haben. Diese Vorgabe hält der Verband nicht für zielführend: Die vergangene Performance sei kein Indikator für die zukünftige.

Weiterführende Information

Die Kommission stellt die Dokumente zum Pepp auf einer eigenen Webseite zur Verfügung. Direkt zum deutschsprachigen Verordnungsentwurf gelangt man mit diesem Link.

Die vollständigen Positionspapiere von Insurance Europe zum Pepp sind auf einer Webseite des Verbandes abrufbar.