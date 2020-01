Parteienlandschaft: Bei Vermittlern gibt es einen klaren Sieger

16.1.2020

Bei den Vermittlern liegt die FDP als Wunschpartei vorne, wenn es um die Favoriten für die nächste Bundestagswahl geht. Das hat das zwölfte Vermittlerbarometer des AfW – Bundesverbands Finanzdienstleistung e.V. im November 2019 mit über 1.500 Teilnehmern ergeben. 35 Prozent der Befragten waren nach Angaben des Verbands AfW-Mitglieder. Somit seien die vorliegenden Ergebnisse „ein Spiegel der gesamten Vermittlerbranche“, so der Verband in einer Mitteilung.

Auf die FDP folgt in der Gunst der Vermittlerschaft die Union, CDU/CSU: 25 Prozent der befragten Vermittler würden für das schwarze Bündnis stimmen. Danach kommen die AfD mit 14 Prozent und Bündnis 90/die Grünen mit zwölf Prozent. Die SPD liegt mit nur zwei Prozent hinter der Partei die Linke (vier Prozent) und würde mit diesem Ergebnis an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, also nicht in den Bundestag einziehen.

Die Partei-Favoriten der Vermittler (Bild: AfW, 12. AfW-Vermittlerbarometer, November 2019)

„Hier strafen die Vermittler die Partei wahrscheinlich wegen der ständigen Verunglimpfungen („Provisionsgier“) und den politischen Vorhaben wie des Provisionsdeckels und der geforderten Bafin-Aufsicht für 34f-Vermittler ab“, (VersicherungsJournal 6.1.2020, 25.7.2019) so der AfW. Seit 2009 führt der Verband Umfragen zu verschiedenen Themen durch (22.5.2009).

Zum Vergleich: Im Polit-Barometer des ZDF vom Dezember käme die Union auf 27 Prozent, die SPD auf 13 Prozent, die AfD auf 14 Prozent, die FDP auf acht Prozent und die Linke auf neun Prozent. Die Grünen liegen hier bei 23 Prozent.