Ohne Geld und Arbeit stirbt Mann schneller

15.10.2019 – Arbeitslosigkeit und geringes Einkommen erhöhen das Sterberisiko am stärksten, auch Bildung, Geschlecht und Region spielen eine Rolle. Das hat das Max-Planck-Institut für Demografische Forschung herausgefunden.

Wie stark die Sterblichkeit in Deutschland von Bildung, Einkommen oder Beschäftigungsstatus, aber auch vom Geschlecht abhängt, haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Demografische Forschung (MPIDR) nach eigenen Angaben „zum ersten Mal belastbar berechnet“.

Wer keine Arbeit und kein Geld hat und auch noch wenig gebildet ist, stirbt schneller, im Osten eher als im Westen, die Frauen etwas weniger als die Männer.

Das ist die Kernaussage der Untersuchung „Socioeconomic differences in mortality among 27 million economically active Germans: a cross-sectional analysis of the German Pension Fund data“ (PDF, 215 KB). Die basiert auf einem anonymisierten Datensatz der Deutschen Rentenversicherung Bund von mehreren Millionen Versicherten und 42.000 Todesfällen im 2013.

Einkommen ist bei Männer an wichtigsten

Arbeitslosigkeit verdoppelt dieser Studie zufolge das Sterberisiko. Noch wichtiger sei das Einkommen, vor allem für die Männer. „Die Sterblichkeit des am schlechtesten verdienenden Fünftels lag um 150 Prozent über dem des am besten verdienenden Fünftels“.

Die Bildung spielte im Vergleich dazu eine geringere Rolle. Sie erhöhe das Sterberisiko für Männer nur um etwa 30 Prozent. Bei den Frauen seien die Unterschiede beim Einkommen weniger stark ausgeprägt. Arbeitslosigkeit und Bildung wiegen dagegen gleich schwer wie bei den Männern.

Zum Vergrößern Bild klicken.

Um die Sterberisiken vergleichbar zu machen, haben die Forscher den Einfluss des Alters herausgerechnet. Daher spiele es für die Ergebnisse der Studie keine Rolle, dass Arbeitslose im Durchschnitt älter sind als Menschen im Job. Die Altersgruppen aller Bevölkerungsgruppen wurden für diese Studie so angeglichen, dass alle die gleiche Zusammensetzung hatten, betonen die Forscher.

Wohnregion spielt kaum eine Rolle

Einen verschwindend geringen Einfluss auf das Sterberisiko habe die Wohnregion, Zwar sei das Sterberisiko im Osten für die Männer um ein Viertel höher als im Westen. Doch rechne man die Einflüsse von Arbeitslosigkeit, Bildung, Einkommen und Nationalität heraus, zeige sich dieser Unterschied nicht mehr.

Gleichwohl liegt die Sterblichkeit der Männer im Osten deutlich höher als im Westen. Das begründen die Studienmacher mit einem höheren Arbeitslosenanteil, weniger Gebildeten und Menschen mit geringerem Einkommen. Andere in West und Ost unterschiedliche Faktoren scheinen dagegen keine große Rolle zu spielen.

Im Osten ist der Tod näher

Wie stark der soziökonomische Status, also Einkommen, Arbeitsstatus und Bildung, die Überlebenschancen bestimmt, zeige die am stärksten benachteilige Gruppe der Männer im Osten.

Rund 14 Prozent zählen hier zu untersten Einkommens- und Bildungsschicht. Im Westen gehören nur elf Prozent zu dieser benachteiligten Gruppe. Diese Personenkreise haben im Vergleich zur höchsten Einkommens- und Bildungsschicht ein mehr als achtmal so hohes Sterberisiko.

Kritik am Datenschutz

Eine solche repräsentative Studie gäbe es bislang in Deutschland noch nicht. Allerdings monieren die Forscher, dass Deutschland im Vergleich zu den skandinavischen Ländern bei der Datenverfügbarkeit sehr schlecht aufgestellt sei. So seien hier gerade Daten über die Zusammenhänge zwischen Sterblichkeit und sozioökonomischem Status nur schwer zu bekommen.

Das liege in erster Linie an der strengeren Auslegung des Datenschutzes für staatliche Datensätze über die Bevölkerung in Deutschland. Hier sei es nicht erlaubt, verschiedene personenbezogene Datensätze zu verknüpfen. Das bedauern die Forscher. Sie verlangen mehr Freiraum für diese Art von Forschung. Natürlich müsste dabei eine strenge Anonymisierung gewahrt bleiben.