Nutzer einer E-Ladesäule klagt wegen 20 Euro Gebühr

11.3.2024 – Eine Klausel in den Bedingungen zur Ladung von E-Autos an Ladesäulen, welche die Zahlung einer Blockiergebühr vorsieht, wenn mit einem Fahrzeug eine gewisse Standzeit überschritten wird, ist rechtlich nicht zu beanstanden. Das hat das Amtsgericht Karlsruhe mit Urteil vom 4. Januar 2024 entschieden (6 C 184/23).

Bei Streitigkeiten rund um das Parken an E-Ladesäulen ging es bislang um Verbrenner-Autos, die widerrechtlich im Bereich einer solchen Säule abgestellt wurden (VersicherungsJournal 6.10.2023).

Doch auch die Fahrer von E-Autos können auf derartigen Parkflächen Probleme bekommen, wie ein Karlsruher Urteil belegt.

Sanktionen bei Überschreiten der Standzeit

Dem Richterspruch lag ein Fall zugrunde, in dem eine Klausel in den Bedingungen eines Anbieters von Ladesäulen eine Rolle spielte. Dieser Klausel zufolge mussten Nutzer eine sogenannte Blockiergebühr zahlen, wenn ihr Fahrzeug mehr als 240 Minuten an einer der Säulen steht.

Ab diesem Zeitpunkt werden zwölf Cent pro Minute, maximal jedoch zwölf Euro fällig. Auf diese Gebühr werden die Nutzer der Säulen sowohl beim Abschluss des Tarifs als auch beim Start des Ladevorgangs hingewiesen.

Mehrfache Überschreitung der Höchststanddauer

Obwohl der Betroffene der Klausel zugestimmt hatte, klagte er auf Rückzahlung eines Betrages von knapp 20 Euro. Diese Summe hatte ihm der Anbieter wegen einer mehrfachen Überschreitung der Höchststanddauer in Rechnung gestellt und von seinem Konto abgebucht.

Der Kläger argumentierte, dass die Klausel unter anderem deswegen unwirksam sei, weil andere Anbieter keine Blockiergebühr verlangen würden. Dem schloss sich das Karlsruher Amtsgericht nicht an. Die Beklagte habe ein berechtigtes Interesse daran, die Ladesäulen zeitnah auch anderen Kunden zur Verfügung stellen zu können.

Das Urteil ist rechtskräftig.