Neuer Favorit der Makler in der Unfallversicherung

10.8.2020 – Die Interrisk ist wieder der Favorit der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von privaten Unfallpolicen geht. Die Haftpflichtkasse musste sich hauchdünn geschlagen geben. Dies zeigen die Asscompact Trends II/2020.

Die privaten Unfallversicherer haben schon seit einigen Jahren mit einem stagnierenden Prämienaufkommen sowie sinkenden Vertragsbeständen zu kämpfen (VersicherungsJournal 5.12.2019). Die Produktgeber versuchen hier durch diverse neue Leistungseinschlüsse und/oder neue Tarif gegenzusteuern.

Zunehmend schwierigeres Geschäft für unabhängige Vermittler

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern und Brancheninsidern macht dies den Verkauf insbesondere für den unabhängigen Vertrieb nicht einfacher (4.12.2019, 2.10.2019, Medienspiegel 2.5.2019). Dass diese These nicht abwegig ist, bestätigt ein Blick in die Absatzhitparade von unabhängigen Vermittlern.

Diese wird quartalsweise im Rahmen der Studienreihe Asscompact Trends ermittelt. Die Untersuchungen von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH beruhen auf Umfragen zu diversen Vertriebsthemen unter jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

In der aktuellen Auflage II/2020 landete die Unfallversicherung nur noch an 15. Stelle bei 39 untersuchten Produktgruppen (9.6.2020). Vor einigen Jahren erreichte die Sparte noch deutlich bessere Platzierungen (3.12.2015).

Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Asscompact-Trends-Auflage wird mit 432 unabhängigen Versicherungs-Vermittlern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende März und Mitte April. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 39 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Die Vermittlerfavoriten in Sachen Unfallversicherung

Gefragt wird im Rahmen der Studienreihe auch nach den favorisierten Anbietern in den verschiedenen Produktlinien. Ihre Lieblinge können die unabhängigen Vermittler dabei über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der privaten Unfallversicherung kommen vier Gesellschaften auf zweistellige Anteile an den insgesamt 416 Favoritennennungen. In einem engen Rennen um die Spitzenposition setzte sich die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group gegen die Haftpflichtkasse VVaG durch. Für beide Anbieter votierte in etwa jeder siebte Befragte.

Den Bronzerang sicherte sich die Basler Sachversicherungs-AG, die rund jede achte Stimme auf sich vereinen konnte. Dahinter folgt an vierter Stelle die VHV Allgemeine Versicherung AG mit einem Anteil von über einem Zehntel.

Auf und Absteiger unter den Versicherern

Die Interrisk holte sich aktuell den Spitzenplatz zurück, den sie in der Auflage zuvor an die Haftpflichtkasse verloren hatte. Die Basler zog nach zwei Quartalen an vierter Position wieder an der VHV vorbei auf Rang drei.

Die Rhion Versicherung AG verbesserte sich von sieben auf fünf und ließ die Stuttgarter Versicherung a.G. hinter sich, die im Vorquartal noch an fünfter Stelle gelegen hatte.

Um jeweils drei Plätze nach oben ging es für die die Volkswohl Bund Sachversicherung AG (inklusive des Makler-Online-Portals „Prokundo“ – auf sieben), für die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland (auf acht) und für die Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH (auf neun).

Weitere Studiendetails

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Der 164-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2020 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement).

