Neue Absatzsieger unter den Fondsgruppen bei Privatanlegern

20.2.2024 – Das gesamte von der Investmentfondsbranche verwaltete Vermögen stieg im Jahr 2023 auf 4,15 Billionen Euro. Auf Publikumsfonds entfielen knapp 1,4 Billionen Euro. Insgesamt legten Privatanleger netto fast 13 Milliarden Euro neu an. Absatzsieger sind nun Aktien- und Rentenfonds, denen netto jeweils über zwölf Milliarden Euro zuflossen. Bevorzugt wurden dabei Indexfonds. Der Fondsverband BVI unterstützt die Erwägungen der EU-Kommission, ein Klassifizierungssystem für nachhaltige Produkte einzuführen.

„2023 war von geopolitischen Krisen, der anhaltenden Inflation und der Rückkehr der Zinsen geprägt. Vor diesem Hintergrund erzielte die Branche mit insgesamt 63 Milliarden Euro in Fonds und Mandaten ein beachtliches Neugeschäft“, kommentierte Dirk Degenhardt, Präsident des deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI), die in einer Pressemeldung veröffentlichten Ergebnisse.

Fondsvermögen steigt wieder auf über vier Billionen Euro

Das gesamte von der Branche verwaltete Vermögen stieg im Jahr 2023 um neun Prozent auf 4,15 Billionen Euro. Im Jahr 2022 war es noch von 4,3 auf 3,8 Billionen Euro gesunken (VersicherungsJournal 10.2.2023). Größte Fondsgruppe sind weiterhin die für institutionelle Anleger verwalteten offenen Spezialfonds mit 2,1 (Vorjahr: 1,9) Billionen Euro.

Auf die zweitgrößte Fondsgruppe der frei zugänglichen Publikumsfonds entfielen 1,38 (Vorjahr: 1,28) Billionen Euro. Davon waren 624 Milliarden Euro in Aktienfonds angelegt, 338 Milliarden Euro in Mischfonds, 211 Milliarden Euro in Rentenfonds und 131 Milliarden Euro in Sachwertefonds, also insbesondere Immobilienfonds.

Privatanleger investierten 13 Milliarden

Mischfonds, die sowohl in Aktien als auch in Renten investieren, waren in den letzten Jahren bei Privatanlegern mit Abstand die beliebteste Fondsgruppe. Das hat sich 2023 drastisch geändert: Anteile im Wert von über 15 Milliarden Euro wurden zurückgegeben.

Absatzsieger sind nun Aktien- und Rentenfonds, denen netto 12,9 (Vorjahr: 0,5) beziehungsweise 12,7 (Vorjahr: -16,5) Milliarden Euro zuflossen.

Insgesamt investierten Privatanleger netto 12,9 (Vorjahr: -3,4) Milliarden Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 waren es 119 Milliarden Euro (11.2.2022).

Im ausschließlich institutionellen Geschäft belief sich das Neugeschäft der Branche auf 49,5 Milliarden Euro. Davon entfallen 33,7 Milliarden Euro auf offene Spezialfonds, 10,9 Milliarden Euro auf Mandate und 4,9 Milliarden Euro auf geschlossene Spezialfonds.

ETFs werden immer beliebter

Die Mehrheit der Privatanleger scheint kostenbewusst zu investieren. ETFs (Exchange Traded Funds), börsengehandelte Indexfonds, die die Wertentwicklung bekannter Marktindizes eins zu eins abbilden, werden bevorzugt.

Von den gesamten Zuflüssen in Aktienfonds entfallen 10,2 Milliarden Euro auf Aktien-ETFs und nur 2,7 Milliarden Euro auf aktiv gemanagte Fonds. Bei Rentenfonds flossen über die Hälfte des Neugeschäfts in Renten-ETFs.

Während bei aktiv gemanagten Publikumsfonds in der Regel hohe Ausgabeaufschläge sowie Verwaltungsgebühren anfallen, entstehen beim Börsenhandel von ETFs nur die Ordergebühren der Bank und eine meist geringe Differenz zwischen An- und Verkaufspreis.

BVI unterstützt Klassifizierung für nachhaltige Produkte

Der BVI unterstützt die Erwägungen der EU-Kommission, ein Klassifizierungssystem für nachhaltige Produkte einzuführen. Das könnte für Produkte nach Artikel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung grundlegende Veränderungen bedeuten. Diskutiert wird unter anderem eine Produktkategorie für die nachhaltige Transformation.

Nach Auffassung des BVI sollten zwei weitere Kategorien berücksichtigt werden: eine für Produkte, die einen messbaren Beitrag zu einem Umwelt- oder Sozialziel leisten möchten, und eine für Fonds, die glaubwürdige Nachhaltigkeits-Standards einhalten oder in Nachhaltigkeitsthemen investieren.

Dazu Thomas Richter, BVI-Hauptgeschäftsführer: „Wichtig dabei ist, dass die Produktkategorien die Nachhaltigkeits-Bedürfnisse der Privatanleger berücksichtigen und leicht verständlich sind.“ Sie sollten außerdem hinreichend allgemein gefasst werden, um für alle Assetklassen sowie für Multi-Asset-Strategien zu funktionieren.