Nachhaltigkeit zahlt sich für einen Versicherer besonders aus

23.10.2020 – Die Berichterstattung der deutschen Versicherer über ihre „Corporate Social Responsibility“ (CSR) hat sich 2019 verbessert, liegt im europäischen Vergleich aber tendenziell eher im Mittelfeld. Dies ist eines der Ergebnisse der aktuellen Studie der Dr. Zielke Research Consult.

Ab März 2021 müssen Vermittler ihre Kunden bei der Geldanlage auch hinsichtlich der Nachhaltigkeits-Kriterien (ESG – Enviroment, Social, Government) befragen und beraten. Wie nachhaltig ein Versicherer anlegt, ist bislang im Regelfall schwer zu ermitteln.

Denn: „Lediglich ein Drittel der analysierten Versicherer berichtet über eine konkrete Einbeziehung ökologischer und sozialer Kriterien in die Anlagenpolitik“, kritisiert Dr. Carsten Zielke, Geschäftsführer der Zielke Research Consult GmbH bei der Vorstellung seiner aktuellen Studie „Spotlight CSR Versicherungen 2019 – Europäische Versicherer“.

„Immer größer werdenden Sensibilisierung“

Die Studie hat 46 Berichte von europäischen Versicherern – darunter 22 deutsche – daraufhin untersucht, wie transparent sie ihr unternehmerisches ESG-Handeln offenlegen und zu welchen Ergebnissen sie kommen.

Die Berichterstattung der deutschen Versicherer hat sich 2019 gegenüber dem Vorjahr von 0,03 auf 0,05 Punkte verbessert. Im europäischen Vergleich rangiert die deutsche Branche im Mittelfeld. Hier liegt der Wert bei 0,46. Wobei die Werte aufgrund der Methode des Rankings – Bewertung der einzelnen auf Basis der jeweils untersuchten Durchschnitte – nicht vergleichbar sind.

Bei den europäischen Versicherern wurden nur Gesellschaften mit entsprechender Größe, Relevanz und Börsennotiz untersucht.

„Es scheint so, als hätte die Versicherungsbranche die Relevanz nichtfinanzieller Aspekte verstanden. Der öffentliche Druck und die voranschreitende Klimabewegung führen zu einer immer größer werdenden Sensibilisierung in der Versicherungsbranche“, so Zielke. „Es hat sich etwas getan, aber das ist der Anfang.“

Umwelt, Soziales und „Government“ gehen in die Bewertung ein

Die Studie konzentriert sich vor allem auf die Bereiche „Environment“ und „Social“. „Governance“ wird durch die Analyse der SFCR-Berichte abgedeckt (VersicherungsJournal 10.9.2020). Hauptkriterium sei: „Will uns die Gesellschaft etwas mitteilen?“, so Zielke.

Vergeben werden zwischen minus eins und plus zwei Punkte für folgende Kriterien:

ESG-Board oder Zuständige(r),

Konkrete Maßnahmen zur CO2-Reduzierung,

CO2-Ausstoß pro Mitarbeiter,

Ökostromanteil,

ESG in der Kapitalanlagenpolitik,

Frauenanteil in Führungspositionen,

Inklusion von körperlich beeinträchtigten Personen,

Kinderbetreuung und Familienbeihilfe,

sportliche Förderung von Mitarbeitern,

Net Promoter Score,

soziale Initiativen pro Mitarbeiter,

Solvency II Bericht.

Umwelt, Soziales und „Government“ gehen zu jeweils einem Drittel in die Bewertung ein. Gegenüber dem Vorjahr wurde die Bewertung an einigen Stellen geändert und in der Tendenz verschärft. So reicht es beispielsweise nicht mehr, nur den Anteil an Frauen in Führungspositionen anzugeben, sondern diese Quote muss auf Aufsichtsrat, Vorstand und die beiden Führungsebenen darunter aufgesplittet werden.

CSR-Ranking im nationalen Vergleich. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Zielke)

Platz eins belegt die Gothaer

Platz eins des deutschen Rankings belegt der Gothaer-Konzern. Erstmalig würden konkrete Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen sowie der Bezug von Ökostrom benannt, so Zielke. Die Gothaer berichte transparent über den Einbezug der ESG-Kriterien in die Kapitalanlagenpolitik und stelle den Anteil an nachhaltigen Kapitalanlagen dar.

„Die Berichterstattung im sozialen Bereich zeigt sich deutlich konkreter und transparenter“, so die Studie. Auf dem zweiten Platz liegen punktgleich die Gruppen Helvetia, SV Sparkassen-Versicherungen und Allianz, gefolgt von der Munich Re auf dem dritten Platz.

Beim europäischen Vergleich hebt Zielke die nachhaltige Kapitalanlagenpolitik der Allianz Group, der französischen CNP Assurances S.A. und der Helvetia-Gruppe als besonders transparent, detailliert und konkret hervor.

CSR-Ranking im europäischen Vergleich. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Zielke)

Versicherer haben das Projekt mitfinanziert

Finanziert wurden das Projekt von der Allianz, der Arcada GmbH, den Versicherern Debeka, Gothaer, Helvetia, den Rheinland Versicherungen und den SV Sparkassen-Versicherungen. Erstmals wurden CRS-Label für Versicherer vergeben, die gut abgeschnitten und das Projekt mitfinanziert haben.

Ein goldenes Label gibt es für mehr als zwei Punkte, ein silbernes für zwischen zwei und einem und ein bronzenes für null bis einen Punkt. Danach erhalten die Gothaer, Helvetia, Sparkassen-Versicherung und die Allianz ein goldenes, die Debeka ein silbernes und die Rheinland-Versicherung ein bronzenes.

Die Kommentare der Analysten zu den einzelnen Versicherern finden sich unter Check-deine-Versicherung.de.