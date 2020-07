Nachgefragt: Strategien, Krisen und Großschäden zu vermeiden

8.7.2020

Versicherungsmanager und Vertriebsexperten müssen trotz ungeklärter Faktenlage täglich teils schwerwiegende Entscheidungen treffen. Unter welchen Bedingungen geschieht dies und welche Perspektiven werden gesehen? Digitalscouting befragt Branchenvertreter nach ihrer Analyse und Einschätzung. Die Antworten werden präsentiert in Live-Video-Sendungen auf Linkedin, Twitter und Facebook.

Selten sieht man Entscheider in der Assekuranz so offen und herzlich über ihre Situation als Mitbewerber sprechen. In der letzten Elefantenrunde diskutierten Angelo O. Rohlfs (Vertriebsvorstand der VHV Allgemeine Versicherung AG) und Stefan Liebig (Vertriebsvorstand der Haftpflichtkasse VVaG) nicht nur theoretisch darüber wie man Marktanteile gewinnen kann. Sie berichteten ganz konkret, was sie planen, Kunden des jeweils anderen zu überzeugen.

Die Links zur Sendung finden sich hier: Linkedin und Twitter.

Diese Woche sprechen wir am Mittwoch um 16.00 Uhr mit Juanita van der Cloff – eine der einflussreichsten Riskmanagement-Expertinnen weltweit. Sie wird über nicht-versicherbare Risiken und die Konsequenzen für die Assekuranz und ihre Kunden sprechen. Auskunft geben wird sie auch über Strategien, um Krisen und Großschäden zu vermeiden (hier live schauen).

Es waren unter anderem bereits zu Gast (in zeitlicher Abfolge):

Die älteren Sendebeiträge können über das Sendungsarchiv aufgerufen werden.

Die Interviews haben eine Länge von circa 30 Minuten und sind in englischer Sprache. Die Live-Elefantenrunde ist auf Deutsch. Zuhörer haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen, die direkt von den Experten beantwortet werden.

Beginn ist – wenn nicht anders angegeben – jeweils 16.00 Uhr. Die Sendung ist auf Linkedin, Twitter, Facebook oder Llive hier zu sehen. Die deutschsprachige Seite ist über diesen Link erreichbar.