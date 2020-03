Mit Karacho rückwärts in die Parkbucht

11.3.2020 – Stößt ein Fahrzeugführer beim Einparken in eine Parkbucht gegen einen hineinragenden Begrenzungsstein, hat er gegenüber dem Besitzer des Parkplatzes in der Regel keinen Anspruch auf Schadenersatz. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Urteil des Amtsgerichts München vom 24. Juli 2019 hervor (155 C 5506/19).

Geklagt hatte eine Frau, die im Februar 2019 mit ihrem Personenkraftwagen auf einem Supermarktparkplatz rückwärts in eine Parkbucht einparken wollte. Dabei stieß sie trotz Rückfahrkamera und -sensoren gegen einen scharfkantigen Begrenzungsstein, der knapp fünf Zentimeter in die Parkbucht hineinragte.

Begrenzungsstein übersehen

Die Autofahrerin verklagte die Betreiberin des Parkplatzes auf Zahlung von Schadenersatz. Sie habe davon ausgehen dürfen, die Parkbucht gefahrlos auf voller Länge nutzen zu können, lautete ihr Argument. Trotz geringer Geschwindigkeit sei es bei dem Vorfall zu einer Abschabung an der hinteren Stoßstange gekommen. Deren Reparatur koste rund 2.000 Euro netto.

Vor Gericht verteidigte sich die Beklagte damit, dass die von ihr aufgestellten Begrenzungssteine aufgrund ihrer Höhe für einen einfahrenden Verkehrsteilnehmer mit beiläufigem Blick ohne Weiteres wahrnehmbar seien.

Bei den Steinen handele es sich um Felsgestein, das nicht flächig und vollkommen ebenmäßig glatt sei und vereinzelt spitzere Gesteinsstrukturen aufweise. Daher dränge es sich auf, dass sie die Begrenzung geringfügig überragen könnten. Die Klägerin sei demzufolge nicht mit der gebotenen Aufmerksamkeit in die Parkbucht gefahren.

Fahrfehler beim Rückwärtsfahren in Parkbucht

Dieser Argumentation schloss sich das Münchener Amtsgericht an. Es wies die Klage der Autofahrerin als unbegründet zurück.

Nach einem Ortstermin war das Gericht überzeugt, dass der Schaden an dem Fahrzeug der Klägerin ganz überwiegend auf einen Fahrfehler beim Rückwärtsfahren zurückzuführen ist. Sie habe die Verhältnisse in der Parkbucht vor dem Einfahren offenkundig entweder gar nicht oder völlig unzureichend überprüft.

Denn die Frau habe den Begrenzungsstein bei ausreichender Aufmerksamkeit problemlos erkennen können. Dies liege an seiner Größe sowie der Tatsache, dass er sich farblich von einer hinter ihm befindlichen Wand abhebt.

Entscheidung ist rechtskräftig

„Wäre eine entsprechende und aus Sicht eines verständigen und umsichtigen Verkehrsteilnehmers veranlasste Prüfung erfolgt, hätte der Klägerin das geringfügige Hineinragen von Teilen des Felsens auffallen müssen“, so das Gericht. Sie hätte folglich nicht vollständig in die Parkbucht einfahren dürfen.

Nachdem die Klägerin ihre Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts zurückgenommen hat, ist die Entscheidung rechtskräftig.