Mit diesen Verkehrsmitteln passieren die meisten Wegeunfälle

17.6.2022

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat anlässlich des Tags der Verkehrssicherheit am 18. Juni Statistiken zu meldepflichtigen Wegeunfällen aus den Jahren 2016 bis 2020 ausgewertet. Demnach ereigneten sich im Straßen- und Schienenverkehr in diesem Zeitraum insgesamt rund 565.000 derartige Unglücke.

Davon entfiel etwa die Hälfte (267.442 Unfälle) auf Pkw. Mit 128.029 Schadenereignissen war das Fahrrad das am zweithäufigsten betroffene Verkehrsmittel. Es folgen motorisierte Zweiräder (36.421). 31.007 Versicherte verunfallten zu Fuß, 13.432 mit dem Lkw und 9.323 mit Landfahrzeugen. Nur 4.533 versicherte Personen waren im Bus unterwegs und 1.212 im Zug, in der U-Bahn oder in der Straßenbahn.

Seit 2019 werden auch Missgeschicke mit E-Bike oder Pedelec und seit 2020 mit E-Scooter oder E-Roller erfasst. Insgesamt ereigneten sich 847 meldepflichtige Wegeunfälle mit elektrisch betriebenen Velos und 504 mit elektrisch betriebenen Tretrollern.

Tödlich gingen die Unglücke vor allem bei Fahrten mit dem Pkw (752), motorisierten Zweirädern (190) und Lkw (132) aus. Dies war am seltensten der Fall bei Ereignissen im Zug, in der U-Bahn oder in der Straßenbahn (acht) sowie insbesondere im Bus (sechs).