Millionenschaden durch Veruntreuung von Innen- und Außendienst

15.3.2018 – Über sieben Millionen Euro Schäden sind den Versicherungs-Unternehmen 2016 durch Veruntreuungen hauptsächlich von Vermittlern entstanden, wie der aktuellen Bafin-Erstversicherungs-Statistik zu entnehmen ist. Der größte Anteil entstand durch fingierte Verträge.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hat jetzt ihre Gesamtstatistik zu den Erstversicherungs-Unternehmen und Pensionsfonds veröffentlicht. Laut dem Tabellenteil, der bereits Ende Januar veröffentlicht worden ist, hat die Zahl der beaufsichtigten Versicherer im Berichtsjahr erneut abgenommen (VersicherungsJournal 31.1.2018). In ihm wurden neben allgemeinen statistischen Daten auch diverse Kennzahlen aus den einzelnen Sparten aufgelistet.

Über sieben Millionen Euro Schaden durch Veruntreuung

Die Gesamtstatistik gibt unter anderem über Veruntreuungen von Versicherungs-Mitarbeitern beziehungsweise Vermittlern Aufschluss. Grundlage ist die Sammelverfügung vom 10. Dezember 2015 zur Meldung von Unregelmäßigkeiten im Versicherungsaußen- und Versicherungs-Innendienst.

Für das Berichtsjahr wurden der Aufsicht Unregelmäßigkeiten mit einem Volumen von fast 7,1 Millionen Euro berichtet, an denen insgesamt 342 Personen beteiligt waren. Am häufigsten (58 Prozent) besaßen die Täter den Status „gebundener Vermittler“. Auf sie entfiel allerdings ein Anteil von über 63 Prozent an der veruntreuten Summe. Rund jeder siebte Täter war ein Versicherungsmakler mit einem Anteil an der veruntreuten Gesamtsumme von 23 Prozent.

Lesebeispiel: 199 gebundene Vermittler verursachten 2016 bei Versicherungs-Unternehmen knapp 4,47 Millionen Euro Schaden durch Veruntreuung (Bild: Wichert)

Täter sind größtenteils Vermittler

An den gemeldeten Unregelmäßigkeiten über 5.000 Euro, für die eine Aufschlüsselung auch nach Sparten vorgenommen wird, waren im Berichtsjahr 151 Personen beteiligt. Der veruntreute Betrag beläuft sich hier den Bafin-Daten zufolge auf fast 7,03 Millionen Euro.

Nur ein sehr kleiner Anteil des veruntreuten Betrages (rund 460.000 Euro – knapp 6,6 Prozent) wurde von Innendienst- beziehungsweise angestellten Außendienst-Mitarbeitern verursacht. Diese machten zehn Prozent der Täter aus.

Der Rest des veruntreuten Gesamtbetrages ging auf das Konto von Vermittlern. Knapp 4,4 Millionen Euro wurden von 88 gebundenen Vermittlern veruntreut, fast 1,7 Millionen Euro von 35 Versicherungsmaklern.

Wie der Gesamtstatistik der Aufsicht weiter zu entnehmen ist, war über die Hälfte des veruntreuten Betrags der Lebensversicherung zuzurechnen, rund 44 Prozent der Schaden- und Unfallversicherung und die verbleibenden knapp fünf Prozent der substitutiven Krankenversicherung.

Fingierte Verträge sorgen für das höchste Schadenvolumen

Am meisten Schaden (rund 40 Prozent der insgesamt veruntreuten Summe) entstand durch fingierte Verträge, die größtenteils der Lebensversicherung zuzuordnen waren. Ein knappes Viertel des veruntreuten Betrages war der Kategorie „Mehrfacheindeckungen“ zuzuordnen. Dies verteilt sich zu knapp der Hälfte auf die Lebensversicherung und zu etwas mehr als der Hälfte auf die Schaden- und Unfallversicherung. Die Krankenversicherung war gar nicht betroffen.

Zwischen einem Achtel und einem Zehntel der veruntreuten Summe entfielen auf die Kategorie „Sonstiges“ beziehungsweise auf Schadenmanipulationen. Letztere waren fast ausschließlich der Schaden- und Unfallversicherung zuzuordnen – bis auf eine Ausnahme in der Krankenversicherung. Hier entfiel in etwa die Hälfte des veruntreuten Betrags auf fingierte Verträge. Die Unterschlagung von Inkassogeldern gab es nur in Schaden/Unfall, sie sorgten für über 500.000 Euro Schaden.

Insgesamt knapp 117.000 Euro wurden durch Beleihung des Rückkaufswerts veruntreut, fast 100.000 Euro durch das „Erfinden“ nicht-existenter Versicherungsnehmer und fast 85.000 Euro durch Provisionsabgabe, wie den Daten der Aufsicht weiter zu entnehmen ist.