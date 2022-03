Maklervertrieb: Neuer Spitzenreiter in der Absatzrangliste

11.3.2022 – Bei unabhängigen Vermittlern läuft derzeit das Geschäft mit Investmentfonds am besten. Dahinter folgen die Kraftfahrt- und die Privathaftpflicht-Versicherung. Schlusslicht ist die Erwerbsunfähigkeit-Versicherung. Für die Rürup-Rente ging es am stärksten nach oben (von 40 auf 23), für Sterbegeldpolicen am stärksten nach unten (von 21 auf 30). Dies zeigen die Asscompact Trends I/2022.

Welche Policen in der Absatzhitparade der Makler für das vierte Quartal 2021 vorne und welche hinten liegen, zeigen die Asscompact Trends I/2022 der BBG Betriebsberatungs GmbH und IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH.

570 unabhängige Vermittler gaben Auskunft

Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe beruht auf einer Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von jeweils mehreren hundert unabhängigen Vermittlern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 570 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben.

Durchgeführt wurde die Befragung im Januar 2022. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 40 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Investmentfonds erobern Spitzenposition

Den Spitzenplatz belegt das Investmentfonds-Geschäft, das im Vorquartal bereits Position zwei eingenommen hatte (VersicherungsJournal 10.12.2021). Fast 78 Prozent der Interviewten vermeldeten zuletzt einen „(sehr) guten“ Geschäftsverlauf in diesem Segment. Dies ist in gleich doppelter Hinsicht eine Überraschung.

Einerseits übernahm erstmals eine Produktgruppe in Führung, die nicht zum Versicherungsbereich gehört. Andererseits lag in den letzten Auflagen, in denen das Schlussquartal beurteilt werden sollte, immer die Kraftfahrtversicherung an erster Stelle (5.3.2021, 9.3.2020, 21.3.2019, 2.3.2018, 10.3.2017). Das gute Abschneiden dürfte auf den Wechselstichtag, der in diesen Bewertungszeitraum fällt, zurückzuführen sein.

Aktuell reichte es allerdings „nur“ zum Silberrang (Vorquartal: Platz sechs), obwohl mit 76,5 Prozent ein so hoher Anteil an Vermittlern eine „(sehr) gute“ Bewertung vergab wie selten zuvor. Andererseits votierte nur jeder 25. (Vorquartal jeder 22.) Befragte mit „schlecht“. Eine „sehr schlechte“ Beurteilung wurde gar nicht vergeben. Das war bei keiner anderen Produktgruppe der Fall.

Privathaftpflicht auf dem Bronzerang

An dritter Stelle liegt mit der Privathaftpflicht-Versicherung der Spitzenreiter der vorigen Auflage. Dahinter folgen, jeweils eine Position schlechter als in den Asscompact Trends IV/2021, die Hausrat- und die Wohngebäudeversicherung. Für die drei letztgenannten Gattungen werden Werte von jeweils über 60 Prozent ausgewiesen

Die Position sechs bis zehn belegen mit jeweils über 50 Prozent „(sehr) guten“ Bewertungen die Geschäftsfelder „Kredite (Banken)“, Berufsunfähigkeits-Versicherung, Vermögensverwaltung, Risikolebens- und Rechtsschutz-Versicherung (Privatkunden).

Dabei kletterte die Berufsunfähigkeits-Versicherung von elf auf sieben nach oben. Nach unten zeigt die Kurve hingegen in den Segmenten Risikoleben (von sieben auf neun) sowie Kredite (Banken; von fünf auf sechs).

Erwerbsunfähigkeits-Versicherung bleibt Schlusslicht

Am anderen Ende der Rangliste finden sich „die üblichen Verdächtigen“ wieder. Schlusslicht ist weiterhin die Erwerbsunfähigkeits-Versicherung. Zuletzt bezeichnete nicht einmal jeder achte Umfrageteilnehmer den Absatz als „(sehr) gut“. Dem stand ein Anteil von annähernd der Hälfte an „(sehr) schlechten“ Beurteilungen gegenüber.

Nur unwesentlich besser sieht es bei der Krankenvoll- (von 35 auf 39) und der klassischen Lebens- und Rentenversicherung (von 37 auf 38) aus. Hier ordnete nur jeweils jeder sechste Interviewte das Geschäft als „(sehr) gut“ ein, dafür aber rund jeder Zweite als „(sehr) schlecht“.

Ebenfalls im unteren Teil der Rangliste finden sich die Vertrauensschaden-, die Dread-Disease- und die private Pflegeversicherung wieder. In diesen Geschäftsfeldern berichtete knapp über beziehungsweise unter jeder fünfte Umfrageteilnehmer von zuletzt „(sehr) guten“ Absätzen. „(Sehr) schlecht“ lief es für zwischen 44 Prozent (Pflege) und 38 Prozent (Dread Disease).

Zahlreiche Auf- und Absteiger

Im Vergleich mit der vorigen Studienauflage gab es ungewöhnlich viele sehr deutliche Rangveränderungen. Gleich 14 Gattungen schnitten um mindestens fünf Positionen besser oder schlechter ab.

Besonders kräftig nach oben ging es unter anderem für die Segmente Rürup (von 40 auf 23) und Riester (von 33 auf 22). Auf seiner virtuellen Jahrespressekonferenz hatte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) von einem regelrechten „Boom“ bei der geförderten privaten Altersvorsorge im Jahresschlussgeschäft berichtet (27.1.2022, 28.1.2022).

Zu den größten Absteigern gehören neben der Sterbegeldversicherung (von 22 auf 31) auch die Tierkranken- (von 19 auf 27), die private Krankenzusatz- (von 13 auf 19) sowie die Tierhalterhaftpflicht-Versicherung (von 15 auf 21).

