Makler-Marketing und Pandemie-Versicherung nach Corona

15.6.2020 – In Krisenzeiten sind mehr denn je innovative Ansätze vonnöten. Digitalscouting befragt Experten und Entscheider nach ihrer Analyse und Einschätzung. Die Gespräche können live im Internet verfolgt werden.

Versicherungsmanager, Experten und Vertrieb müssen trotz ungeklärter Faktenlage täglich teils schwerwiegende Entscheidungen treffen. Unter welchen Bedingungen geschieht dies und welche Perspektiven werden gesehen? Digitalscouting befragt Branchenteilnehmer nach ihrer Analyse und Einschätzung. Die Antworten und Konzepte werden präsentiert in Live-Video-Sendungen auf Linkedin, Twitter und Facebook.

Elefantenrunde zur Zukunft von Beratung und Vermittlung

Ob der Kunde der Zukunft überhaupt noch einen Makler benötigt, war in der „Elefantenrunde“ vergangenen Donnerstag das Thema. Live vor über 2.000 Zuschauern diskutierten dies Julie Schellack (Partnerin der Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG) und Yorck Hillegaart (geschäftsführender Gesellschafter der Funk Gruppe).

Beide unterstrichen, dass vor allem komplexe Risikosituationen von Unternehmen, Gewerben und Personen auch in Zukunft die Beratung und Empfehlungen von Maklern benötigen. Dabei gab es eine kontroverse Diskussion mit einigen Zuschauern, die live kommentieren und fragen konnten.

Gespräche und Interviews dieser Woche

Diesen Montag um 16.00 Uhr folgt nun ein Gespräch mit Roger Peverelli. Er ist Mitgründer der Digital Insurance Agenda, einer der wichtigsten internationalen Versicherungs-Konferenzen in Europa. Er wird berichten, wie Zusammenkünfte als Begegnungs- und Wissensplattform nach Corona ablaufen werden.

Am Mittwoch heißt es früh dabei sein: Um 8:30 wird zu einer Frühstückssendung geladen. In einer weiteren deutschsprachigen Elefantenrunde stehen Christoph Lüer (Vorstand Underwriting der Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland) und Frederik Wulff (CEO der Markel Insurance SE) Rede und Antwort. Sie sollen erklären, wie die Möglichkeiten von Pandemie- und Cyberversicherungen von nun an aussehen. Ebenfalls geht es um die Zukunft von D&O und Warenkredit-Versicherungen.

Frederik Wulff (li.) und Christoph Lüer (re.) (Bild: Markel/Zurich)

Am Donnerstag, um 16.00 Uhr sind Charlotte Halkett (CCO) und Steven Mendel (CCO beziehungsweise CEO beim britischen Insurtech Bought by Many) zu sehen. Das auf Tierversicherungen spezialisierte Unternehmen warb gerade über 78 Millionen Pfund an Kapital ein. Wir fragen, was sie damit vorhaben und welche Vorteile sie in der Tierversicherung sehen.

Frühere Sendungen und der Zugang dazu

Die älteren Sendebeiträge können über das Sendungsarchiv aufgerufen werden.

Die Interviews haben eine Länge von circa 30 Minuten und sind in englischer Sprache. Die Live-Elefantenrunde ist auf Deutsch. Zuhörer haben die Gelegenheit Fragen zu stellen, die direkt von den Experten beantwortet werden.

Beginn ist – wenn nicht anders angegeben – jeweils 16.00 Uhr. Zu den Beiträgen geht es über diesen Link.