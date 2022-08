Männer sparen für den Gewinn, Frauen für eine bessere Welt

15.8.2022 – In einer Studienserie untersucht die Metallrente die finanzielle Situation von jungen Erwachsenen bis 27 Jahren und ihre Bereitschaft, Rücklagen für die Altersvorsorge zu bilden. Über ein Drittel spart mit dem Arbeitgeber fürs Rentenalter. In der Geldanlage handeln junge Frauen nachhaltiger als Männer.

Alle drei Jahre untersucht die Metallrente GmbH in einer Studie das Sparverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Für den Report werden rund 2.500 Personen zu ihren Vorstellungen und ihrem Finanzwissen sowie zu ihren Altersvorsorge-Planungen befragt. Bei der Erhebung und Auswertung der Daten arbeitet das Unternehmen mit Kantar Public zusammen.

Im Fokus der aktuellen Untersuchung steht die Wahrnehmung junger Menschen zwischen 17 und 27 Jahren hinsichtlich ihrer finanziellen Perspektiven in und nach der Coronakrise. Den Zeitraum für die Untersuchung und das Zusammentragen der Daten geben die Autoren mit Oktober 2021 an, also im zweiten Corona-Herbst, aber vor Kriegsausbruch in der Ukraine.

37 Prozent sparen regelmäßig Geld

Bereits zum Jahresende hatte das betriebliche Versorgungswerk die fünfte Auflage seiner Langzeitstudie, „Jugend, Vorsorge, Finanzen“, angekündigt (VersicherungsJournal 20.12.2021). Ein Schwerpunkt der Erhebung ist die Altersvorsorge. Ein Ergebnis: Regelmäßig sparen 37 Prozent Geld für die Rente. Die beliebteste Anlagevarianten sind 2022 Aktien und Fonds (5.5.2022).

Die letzte Auflage der Auswertung hatte die Metallrente 2019 vorgelegt. Im Vor-Coronajahr gaben 32 Prozent der Befragten an, regelmäßig fürs Alter vorzusorgen. Die betriebliche Altersversorgung (bAV) hatte damals an Attraktivität gewonnen. Sorgen bereitete dem Versorgungswerk aber das Sparverhalten junger Frauen (7.5.2019).

Altersvorsorge: Frauen stecken für die Familie zurück

In der aktuellen Studienauflage fanden die Marktforscher heraus, dass 84 Prozent der jungen Frauen zwischen 17 und 27 Jahren Angst davor haben, im Alter nur eine geringe Rente zu bekommen und in die Altersarmut abzurutschen. Bei den gleichaltrigen Männern sind es etwas weniger, aber noch drei Viertel (74 Prozent) fürchten im Ruhestand finanzielle Nöte.

„Besonders alarmierend“ befinden die Studienautoren, dass nur noch 29 Prozent der jungen Frauen regelmäßig für ihr Alter sparen. 2010 waren es noch 39 Prozent. Bei den jungen Männern legen heute 45 Prozent Geld für die Rente auf die hohe Kante (2010: 38 Prozent).

Für diesen Trend liefert Klaus Hurrelmann, Herausgeber und wissenschaftlicher Leiter der Metallrenten-Studie, Gründe:

„So eine starke, emanzipierte Frauengeneration, wie wir sie heute haben, fällt bei der Altersvorsorge in alte Rollenmuster zurück, die wir eigentlich schon überwunden glaubten. Das wird beim Thema Teilzeitarbeit besonders deutlich. Frauen stecken für die Familie zurück und investieren deshalb viel zu wenig in ihre eigene Alterssicherung.“

Frauen sparen mit dem Arbeitgeber

Aber was die Finanzen angeht, gibt es für die untersuchte Generation auch positive Aspekte. So hält sich die Akzeptanz der betrieblichen Altersversorgung bei beiden Geschlechtern stabil. Etwas mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Befragten sorgt über den Arbeitgeber fürs Alter vor – 35 Prozent der jungen Frauen und 38 Prozent der jungen Männer.

Ähnlich sieht das Verhältnis bei Riester-Rentenverträgen aus. 23 Prozent der Frauen haben eine Police abgeschlossen und 22 Prozent der Männer. Weit auseinander liegen die Geschlechter bei Aktien und Fonds (Frauen: 34 Prozent; Männer: 62 Prozent) und konservativen Anlageformen wie Sparbuch und Festgeldkonto (Frauen: 54 Prozent; Männer: 45 Prozent).

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Metallrente)

Für Männer ist Rendite wichtiger als Nachhaltigkeit

Wenn sich junge Erwachsene bei der Kapitalanlage für ihre Altersvorsorge zwischen Nachhaltigkeit und Rendite entscheiden müssten, überwiegt für 30 Prozent ein guter Verdienst. Für 19 Prozent stehen Nachhaltigkeitsaspekte an erster Stelle.

Bei jungen Frauen ist der Wunsch nach Nachhaltigkeit bei der Kapitalanlage stärker ausgeprägt. Von den Männern würden sich 35 Prozent zuerst für eine gute Rendite entscheiden, nur für 17 Prozent stehen soziale und ökologische Themen bei der Kapitalanlage für ihr Rentenalter an erster Stelle.

Bei den Frauen ist das Verhältnis zwischen Nachhaltigkeit und Rendite mit 26 zu 21 Prozent deutlich ausgewogener. Beide Geschlechter seien sich allerdings einig, dass eine optimale Vorsorge Nachhaltigkeit und Rendite kombinieren sollte. „Das finden 40 Prozent der jungen Frauen und 41 Prozent der jungen Männer“, stellen die Studienautoren fest.