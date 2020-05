Live nachgefragt: KI in der Post-Corona-Regulierung

20.5.2020

Versicherungsmanager, Experten und Vertrieb müssen trotz ungeklärter Faktenlage täglich teils schwerwiegende Entscheidungen treffen. Unter welchen Bedingungen geschieht dies und welche Perspektiven werden gesehen? Digitalscouting befragt Experten und Entscheider nach ihrer Analyse und Einschätzung. Die Antworten und Konzepte werden präsentiert in Live-Video-Sendungen auf Linkedin, Twitter, YouTube und Facebook.

Über die Auswirkungen Covid-19 auf die Industrie wurde in der Branche schon viel diskutiert, sehr wenig aber auf ganz konkrete einzelne Bereiche. An diesem Mittwoch wird Martin Micko, COO und Mitgründer von des IT-Spezialisten Omnius (VersicherungsJournal 5.6.2019), dazu befragt. Er wird erläutern, welche Auswirkung er in der Tiefe der Schadenbearbeitung sieht, und soll dies mit ganz konkreten Beispielen belegen.

Am Freitag nutzen wir den Brückentag, um über den Tellerrand zu schauen. Auf der Suche nach Inspiration und Praxisbeispielen blicken wir nach Südafrika. Über seine Erfahrungen Technologie-Entwicklungen in Afrika im Finanz- und Versicherungsbereich berichtet Brian Richardson, CEO von Wizzit. Hier wurde der deutsche Markt in einigen Aspekten bereits weit überholt.

Es waren unter Anderem schon zu Gast: Eric Bussert, Vertriebsvorstand der Hansemerkur-Versicherungsgruppe, Harald Rosenberger, Vorstand der Nürnberger Beteiligungs-AG, Désirée Mettraux, CEO der OCC Assekuradeur GmbH, Dr. Christopher Lohmann, scheidender Vorstand der Gothaer-Gruppe (11.5.2020), Christian Wiens, CEO und Gründer der Getsafe GmbH, und Julian Teicke, CEO der als Wefox Group auftretenden Financeapp AG zu Gast. Die älteren Sendebeiträge können über das Sendungsarchiv aufgerufen werden.

Die Interviews haben eine Länge von circa 30 Minuten und sind in englischer Sprache. Zuhörer haben die Gelegenheit Fragen zu stellen, die Live von den Experten beantwortet werden. Beginn ist jeweils 16.00 Uhr.

Zur Ansicht der Beiträge ohne Registrierung auf Twitter geht es über diesen Link. Die Registrierung für alle Sendungen auf Linkedin kann über diesen Link erfolgen.