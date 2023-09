Linke will staatliche Förderung der privaten Altersvorsorge abschaffen

11.9.2023

Die Bundestagsfraktion Die Linke fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem das Rentenniveau zum 1. Januar 2024 um zehn Prozent auf 53 Prozent angehoben wird. Dies geht aus einem Antrag hervor, der am Freitagnachmittag veröffentlicht wurde.

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) solle entsprechend erhöht werden, wobei zu prüfen sei, „ob die Arbeitgeber:innenseite überparitätisch (zum Beispiel zu 60 oder 55 Prozent) an der Beitragslast beteiligt werden kann, wie es beispielsweise in Schweden und Österreich bereits praktiziert wird“, heißt es.

Der Entwurf soll zudem regeln, dass „die GRV schrittweise zu einer Erwerbstätigen-Versicherung umgebaut wird“. Die Abgeordneten schreiben: „Dies bedeutet, dass alle Erwerbstätigen […] einbezogen werden und entsprechend für alle Erwerbseinkommen Beiträge in die Gesetzliche Rentenversicherung gezahlt werden müssen – auch für die der Bundestagsabgeordneten, Manager:innen, Selbstständigen, Freiberufler:innen und Beamt:innen.“

Ferner soll die Beitragsbemessungs-Grenze zur allgemeinen Rentenversicherung bis zum 1. Januar 2026 schrittweise verdoppelt werden, ab dann soll eine „Beitragsäquivalenzgrenze“ gelten. Das bedeute, dass Rentenansprüche über der doppelten Standardrente nur noch zur Hälfte berücksichtigt werden, also „die daraus berechneten Renten abgeflacht“ werden.

Die staatliche Förderung der privaten Altersvorsorge und die sozialabgabenfreie Entgeltumwandlung will die Linke abschaffen. Die freiwerdenden Finanzmittel sollen der GRV zugeführt werden. Für bereits eingezahlte Eigenbeiträge und die erhaltenen Riester-Zulagen möchte man Vertrauensschutz gewähren. Angespartes Kapital sollen Sparer auf freiwilliger Basis in die GRV überführen können. Die Möglichkeiten, freiwillige Zusatzbeiträge in die GRV zu entrichten, sollen ausgebaut werden.