Lebensversicherung: Riesige Unterschiede bei den Solvenzquoten der Branchengrößen

20.5.2022 – Im aktuellen Map-Report wurden die Lebensversicherer einer Analyse der Solvabilitätsquoten nach dem Aufsichtsregime Solvency II unterzogen. Die Spannbreite der SCR-Bedeckungsquoten (mit und ohne Übergangsmaßnahmen) unter den Marktgrößen ist gewaltig. Sie reicht etwa bei der „nackten“ Quote von 105,3 Prozent (Cosmos) bis 474,5 Prozent (SV). Fast alle der 15 größten Anbieter haben mindestens eine der für den Übergang vorgesehenen Hilfsmaßnahmen in Anspruch genommen.

Bis zum 8. April mussten alle deutschen Versicherungs-Unternehmen im Rahmen des Aufsichtsregimes Solvency II ihren sogenannten SFCR-Bericht für 2021 auf ihrer Internetseite veröffentlichen.

Eine Untersuchung der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH von 75 Lebensversicherern hatte marktweit eine deutliche Steigerung gezeigt. Demnach haben sich die für die Aufsicht relevanten Brutto-SCR-Solvenzquoten inklusive Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassung der deutschen Lebensversicherer im Berichtsjahr im Schnitt um über ein Sechstel auf 460 Prozent verringert.

Die Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH hatte in ihrer Analyse von 80 Lebensversicherungs-Unternehmen eine durchschnittliche Quote von 480 Prozent (plus über ein Fünftel) errechnet (VersicherungsJournal 12.4.2022).

SCR-Quoten der Lebensversicherer im Vergleich

Wie hoch beziehungsweise niedrig die Solvenzquoten (Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur SCR in Prozent) der deutschen Lebensversicherungs-Unternehmen sind, zeigt auch der am Mittwoch erschienene Map-Report Nummer 924 – „Solvabilität im Vergleich 2012 bis 2021“.

Insgesamt verwendeten den Daten der Analysten zufolge 54 (2020: 55, 3.6.2021; 2019: 51, 19.6.2020) Gesellschaften die Volatilitätsanpassung und die Übergangsmaßnahmen für versicherungstechnische Rückstellungen. 13 (elf; acht) Gesellschaften machten ausschließlich von der Volatilitätsanpassung Gebrauch und drei (zwei; ein) Lebensversicherer von der Übergangsmaßnahme für risikofreie Zinssätze.

Die vorgenannten Maßnahmen machen einen Vergleich schwierig, wie Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages bereits in der Vergangenheit gegenüber der Redaktion erläutert hat (12.6.2018). Erschwerend kommt laut Klages hinzu, dass die Unternehmen neben der Standardformel auch ein sogenanntes internes Modell anwenden können. Davon machten zehn Akteure Gebrauch.

Werte streuen immens

Die „nackten“ Quoten – also ohne oben genannte Hilfen – streuen allein unter den 15 größten Gesellschaften mit mehr als 1,5 Milliarden Euro verdienten Bruttobeiträgen (2021) immens. Sie liegen zwischen fast 475 Prozent (SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG) und gut 105 Prozent (Cosmos Lebensversicherungs-AG).

Die zweithöchste Quote wird für die Nürnberger Lebensversicherung AG ausgewiesen, die 2020 unter den Branchengrößen noch an der Spitze gelegen hatte. Besser als der Markt (264,6 Prozent) agierten mit Quoten zwischen 330 und 310 Prozent die Generali Deutschland Lebensversicherung AG, die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG, die R+V Lebensversicherung AG und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

Werte zwischen knapp 244 und etwa 216 Prozent werden für die Proxalto Lebensversicherung AG, die Württembergische Lebensversicherung AG und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. ausgewiesen.

190 Prozent beträgt die Quote der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, 183 Prozent die der Allianz Lebensversicherungs-AG und 164 Prozent die der Axa Lebensversicherung AG. Deutlich unter dem Branchenschnitt liegen neben der Cosmos auch der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. und die HDI Lebensversicherung AG.

Plus und Minus bei den Branchengrößen

Bei allen Branchenschwergewichten bis auf die Proxalto (minus ein Sechstel) fiel die Quote höher aus als im Vorjahr – und dies zum Teil sogar sehr deutlich. So hat die Debeka ihre Quote in etwa verdreifacht. Die Bayern-Versicherung, die SV und die R+V AG konnten ihre Solvenzquoten jeweils mehr als verdoppeln.

Ein Plus von jeweils rund der Hälfte stand für den HDI, die Nürnberger und den Volkswohl Bund zu Buche. Die Generali legte um ein gutes Fünftel zu, die Allianz um ein Sechstel, die Zurich Deutscher Herold um ein Siebtel und die Württembergische um ein Neuntel. Nur leicht aufwärts ging es bei Axa, Alte Leipziger und Cosmos. Der Branchenschnitt fiel um rund 30 Prozent höher aus als im Jahr zuvor.

Mit Hilfen erheblich höhere Quoten

Mit Volatilitätsanpassung, die unter den Marktgrößen alle Akteure bis auf die die Nürnberger genutzt haben, liegen die Quoten zwischen 512 Prozent (SV) und 114 Prozent (Debeka). Über dem Branchenschnitt von knapp 264 Prozent liegen Generali, Bayern-Versicherung, HDI, Alte Leipziger, R+V AG, Allianz, Axa und Proxalto.

Das Rückstellungs-Transitional nahmen fast zwei Drittel der Marktgrößen in Anspruch. Auch hier kommt die SV auf den höchsten Wert (1.014 Prozent). Knapp dahinter folgt die R+V AG (993 Prozent). Über dem Marktdurchschnitt von 464 Prozent liegen nur die Nürnberger (558 Prozent), die Bayern-Versicherung (501 Prozent) und die Debeka (477 Prozent).

Der 90-seitige Map-Report Nummer 924 – „Solvabilität im Vergleich 2012 bis 2021“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen. Er enthält neben Übersichten zu den Bedeckungsquoten von 77 Lebens- und 37 privaten Krankenversicherern auch Übersichten zu den Beitragseinnahmen. Das Heft kann als E-Paper ab 363 Euro über die Bestellseite von Franke und Bornberg erworben werden.