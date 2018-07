Laufen den Autoversicherern die Kunden weg?

16.7.2018 – Studien der Unternehmensberatung Bain & Company sowie des Bundesverkehrs-Ministeriums belegen, dass die Städter umdenken: Das Auto wird weniger genutzt. Die Bewohner der Ballungsgebiete steigen auf Alternativen um. Auf dem Land und in den Kleinstädten ist davon allerdings noch wenig zu spüren, wie auch die Statistik des Kraftfahrbundesamtes belegt.

„Das Statussymbol Auto verliert seinen Glanz“, erklärt Bain & Company Germany, Inc. in der Studie „Neue urbane Mobilität: Der Wandel erfolgt jetzt“. Für die Untersuchung befragte die internationale Managementberatung rund 1.700 Einwohner in den Ballungsräumen Berlin, München, Rhein-Ruhr und Wien.

Die Entscheidungskriterien für die Auswahl des Verkehrsmittels hätten sich in den letzten fünf Jahren weiter verändert: Sicherheit, Flexibilität und Verfügbarkeit seien urbanen Mobilitätskunden am wichtigsten. Diese veränderten Kundenpräferenzen ermöglichten zunehmend neue Lösungen für die urbane Mobilität, fasst Bain die wichtigsten Ergebnisse zusammen.

Als maßgebliche Treiber dieser Entwicklung sehen die Unternehmensberater die Politik, den technologischen Fortschritt und die persönliche Einstellung der Stadtbevölkerung zur Mobilität. Autofahrer in den Ballungsgebieten reagieren auf überlastete Verkehrswege und negative Umwelteinflüsse. Sie steigen zunehmend auf Carsharing oder individualisierte Mitfahrgelegenheiten (Ride-Hailing) um.

„Bisher werden alternative Mobilitätsangebote vor allem als Ergänzung zum eigenen Auto genutzt“, stellt Bain-Partner und Co-Autor der Studie Dr. Klaus Stricker fest. „Doch das Umdenken ist in den Köpfen vieler Städter bereits in vollem Gang.“

Das Auto kämpft mit Imageverlust

Seit 2013 haben nach Aussage der Studie insbesondere persönliche Sicherheit, Privatsphäre und Kommunikations-Möglichkeiten während der Fahrt an Bedeutung gewonnen. Verloren haben dagegen Fahrspaß und Flexibilität. Die Mobilitätskosten liegen weiterhin im Mittelfeld der Entscheidungskriterien. Ihr Stellenwert hat in den letzten fünf Jahren sogar leicht abgenommen.

Diese Ergebnisse gingen laut Bain-Studie einher mit einem weiteren Imageverlust des Autos. Nur noch 29 Prozent der Befragten betrachten das Auto als Statussymbol. Das sind sieben Prozentpunkte weniger als 2013. In Wien liegt dieser Wert mit 25 Prozent am niedrigsten.

Abhängig vom jeweiligen Zukunftsszenario sind 17 bis 34 Prozent der Autobesitzer in den vier untersuchten Ballungsräumen bereit, bei passenden Mobilitätsalternativen auf ein eigenes Fahrzeug zu verzichten. Noch ist offen, welche Zukunftskonzepte sich durchsetzen werden.

Die Bain-Studie „Neue urbane Mobilität: Der Wandel erfolgt jetzt“ steht hier zum kostenlosen Download bereit (PDF, 3,3 MB).

Verkehrsministerium untersucht Mobilität in Deutschland

Mit großem Interesse verfolgt auch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die Entwicklungen und Veränderungen zu diesem Thema. Das Ministerium startete 2018 eine aufwändige Untersuchung mit dem Titel „Mobilität in Deutschland (MiD)".

Zwischen Mai 2016 und September 2017 befragten Marktforscher rund 155.000 Haushalte im Bundesgebiet zu ihrem Mobilitätsverhalten. Die Interviews führte das Infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH durch. Die Untersuchung ist ein gemeinsames Projekt des Verkehrsministeriums sowie zahlreicher Bundesländer, regionaler Verkehrsunternehmen und -verbünde, Landkreise, Städte und Gemeinden. Die Vorgängererhebung fand 2008 statt.

Ein Kurzreport (PDF, 4MB) mit ersten Aussagen liegt jetzt vor. Weitere differenzierte Ergebnisse werden erst nach Abschluss der Analysen im Herbst 2018 veröffentlicht.

Bundesweit bleibt das Auto die Nummer 1

Die ersten Auswertungen der Studie zeigen, dass das Auto mit drei Viertel der Personenkilometer das dominierende Verkehrsmittel bleibt. Vor allem die ältere Bevölkerung nutzt es immer noch stark. Bei den Jüngeren und in den Städten sind die Vorzeichen umgekehrt: Hier verliert der Pkw insgesamt Anteile an die anderen Verkehrsmittel.

Der größte Gewinner in der Kilometerbilanz sei der öffentliche Verkehr mit Bussen und Bahnen. Der Anteil steige von 15 Prozent auf 19 Prozent, so das Verkehrsministerium. Fahrradfahren legte bundesweit leicht auf elf Prozent zu. Das Auto werde immer noch für 57 Prozent der Wege genutzt, wie die Autoren der Mobilitätsstudie feststellten.

Der Verkehrsmittelmix laut Studie „Mobilität in Deutschland (MiD)" (Bild: BMVI)

Stadtbevölkerung denkt um

In den Metropolen hingegen zeigt der Trend in eine andere Richtung: Weniger als 40 Prozent der Wege werden mit dem Auto zurückgelegt, mehr als 20 Prozent mit dem öffentlichen Verkehr. Das Fahrrad steigert seinen Anteil auf 15 Prozent.

Hier stellten die Studienautoren auch neue Mobilitätsformen als Segmente fest. Rund 14 Prozent aller Haushalte in den Metropolen haben sich für mindestens ein Carsharing-Angebot angemeldet. Sie zeigten so ihre Bereitschaft, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Allerdings ist der absolute Beitrag der Carsharing-Flotte am Verkehr gegenwärtig noch sehr klein, so der Kurzreport.

In den Kleinstädten und Dörfern der ländlichen Regionen sind die Alternativen zum Auto nur selten eine Option. 70 Prozent der Wege werden immer noch mit dem Auto zurückgelegt.

Kraftfahrtbundesamt: 3,44 Millionen neu zugelassene Pkw 2017

Die skizzierten Trends in den beiden genannten Studien zeigen, dass die Bevölkerung in den Städten umdenkt. Die Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes für 2017 deuten allerdings (noch) in eine andere Richtung. 3,44 Millionen neu zugelassene Pkw und somit ein Plus von 2,7 Prozent mehr als im Vorjahr weist die Jahresbilanz 2017 der Behörde aus.

Darunter befanden sich neben 25.056 Elektrofahrzeugen (plus 119,6 Prozent) auch 84.675 Pkw mit Hybridantrieb (plus 76,4 Prozent).

Bei Benzinern und Diesel-Fahrzeugen machten sich hingegen die drohenden Fahrverbote bemerkbar: Der Anteil der benzinbetriebenen Pkw (57,7 Prozent) lag über dem Vorjahresniveau (52,1 Prozent). Dieselbetriebene Fahrzeuge (38,8 Prozent) nahmen gegenüber 2016 um 13,2 Prozent ab.

Die Kfz-Versicherer verzeichnen ebenfalls noch keine Automüdigkeit. Nach den Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ist die Zahl der versicherten Fahrzeuge in den letzten Jahren bis 2016 stetig gestiegen, ebenso die Beitragseinnahmen in der Sparte (VersicherungsJournal 20.3.2018).