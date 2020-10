Kunden von Run-offs zunehmend schlechter gestellt

21.10.2020 – Die Ratingagentur Assekurata hat zum zweiten Mal Run-off-Gesellschaften untersucht. Danach zeigen sich die Plattformen zur Abwicklung von Lebensversicherungs-Beständen aktuell sehr ertragsstark. Das kann eine Momentaufnahme sein, weil teilweise überdurchschnittlich hohe (Sonder-) Erträge erwirtschaftet wurden. Die Kunden dieser Run-offs werden anteilsmäßig noch schlechter gestellt als im letzten Jahr.

Die Run-off-Versicherer nehmen sich selbst „zunehmend mehr vom Verteilungskuchen“, stellt die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur in ihrer aktuellen Studie „Run-off in der Lebensversicherung 2020 – Empirische Kennzahlenuntersuchung von externen Run-off-Gesellschaften“ fest. Das Phänomen ist nicht neu, der Abstand zum Markt vergrößert sich aber (VersicherungsJournal 22.10.2019).

Fehlender Wettbewerb um Neukunden

Der Kundenanteil am Rohüberschuss sinkt bei den Run-offs der Studie zufolge im Zeitablauf wesentlich deutlicher als im Gesamtmarkt. Während die Kunden im Gesamtmarkt 2019 zu 84 (2018: 86) Prozent am Rohüberschuss partizipierten, sind es bei den Run-offs nur 63 (65) Prozent.

Das unterstütze die These, dass Run-offs aufgrund des fehlenden Neugeschäftsdrucks die Beteiligung der Versicherungsnehmer am Unternehmenserfolg weniger als Wettbewerbsfaktor sähen und sich ihre Verteilungsphilosophie dadurch grundlegend von anderen Marktteilnehmern unterscheide.

Betrachtete Gesellschaften

Die Studie betrachtet die Victoria Lebensversicherung AG als internen Run-off der Ergo-Gruppe sowie die Gesellschaften der drei Plattformen:

Ergebnis bleibt, auch bei Relativierung

Die grundsätzliche Aussage der anteilsmäßigen Benachteiligung relativiere sich, wenn auch die Rechnungszinsen (jährliche Garantiezinsen und Zuführungen zur Zinszusatzreserve) berücksichtigt werden. Gleichwohl hat die Aussage an sich Bestand.

Werden auch die Rechnungszinsen berücksichtigt, erhalten die Kunden im Gesamtmarkt 96 (96) Prozent, die Kunden der Run-offs aber nur 90 (93) Prozent des Rohüberschusses. Bei diesem Durchschnittswert bleiben die auf fondsgebundene Policen spezialisierten Heidelberger Leben und Skandia Leben außen vor.

Der Rohüberschuss setzt sich bilanziell aus Jahresüberschuss, abgeführten Gewinnen, Direktgutschrift und der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung zusammen. Für die Rohüberschussquote wird diese Gewinngröße ins Verhältnis zu den gebuchten Bruttoprämien gesetzt. Letztere sinken zwar bei den Run-offs aufgrund des Geschäftsmodells, sind aber kurzfristig ausreichend stabil für die Analyse.

Sondereffekte und breite Spanne

Die Assekurata zeigt, dass die Rohüberschussquote der Run-offs bis 2016 „dauerhaft und zum Teil deutlich unterhalb des Marktniveaus“ lag. Seither erzielen die Abwickler jedoch deutlich höhere Überschüsse als der Markt. Im Durchschnitt erzielen sie eine Quote von 33,61 Prozent, während der Markt 11,97 Prozent ausweist.

Das Niveau schwankt bei den Abwicklern zwischen 80,87 Prozent (Entis Leben) und 4,24 Prozent (Skandia Leben). Wegen der geringen konventionellen Kapitalanlageerträge im fondsgebundenen Geschäft sei die Kennzahl bei der Skandia aber nicht vergleichbar, so Assekurata.

Die Ursachen für die gegenüber dem Markt höheren Rohüberschussquoten seien sehr unternehmensindividuell. Für die Athora Leben gehen die Analysten davon aus, dass erneut mehr Bewertungsreserven aus den Kapitalanlagen aufgelöst wurden als zu Finanzierung der Zinszusatzreserve notwendig gewesen wären. Die so erwirtschafteten Erträge habe das Unternehmen soweit möglich als Gewinn abgeführt, so die Studie.

(Bild: Assekurata)

Hohe Quote bleibt teils unerklärt

Woher bei der Entis Leben, die auch in den beiden Vorjahren über 120 Prozent erzielte, die hohe Quote stammt, werde im Geschäftsbericht nicht erklärt, so die Studie. Auch hier vermuten die Analysten unter anderem Realisierungen von Bewertungsreserven sowie Effekte aus der Umschichtung des Kapitalanlagebestands in zwei Spezialfonds. Entis Leben halte nur noch knapp 15 Prozent des Bestands direkt.

Bei der Frankfurt Münchener Leben sei die Auflösung von Steuerrückstellungen für eine Rohüberschussquote von 14,34 Prozent verantwortlich. Ohne diese hätte die Quote nur sechs Prozent betragen.

Bei der Proxalto Leben stammt die Rohüberschussquote von 24,49 Prozent auch aus dem Verkauf eines Immobilienportfolios an die Commerz Real AG. Über einen Gewinnabführungsvertrag sei dieser Ertrag der Generali Deutschland AG zugeführt worden, wird berichtet. Bei den übrigen konventionellen Run-off-Gesellschaften wurden keine derartigen Besonderheiten festgestellt.

Rentable Unternehmen: Strohfeuer oder mehr?

Die insgesamt höheren Quoten der letzten drei Jahre deuteten darauf hin, dass es den Plattformen tatsächlich gelungen sei, die bisher wenig profitablen Versicherer zumindest kurzfristig zu rentablem Unternehmen zu formen, so die Studie. Inwieweit dies anhalte, bleibe abzuwarten.

Untersucht wurden zudem auch Größen wie der Return on Equity, der bei den Run-offs 2019 das Mittel des Marktniveaus „deutlich“ übertraf, und die Kosten.

Der Studie zufolge weisen die Run-offs Ende 2019 im Durchschnitt eine Solvenzquote von 331 (267) Prozent aus. Der Zuwachs resultiert aus Änderungen der Berechnungsmethode bei der Proxalto Leben und der Victoria Leben. Der Gesamtmarkt kam auf 389 (467) Prozent.

Negative Solvenz

Ohne Erleichterungsmaßnahmen lagen die Solvenzquote bei der Frankfurter Leben und der Frankfurt Münchener Leben bei unter 100 Prozent. Letztere war mit minus 14,02 Prozent die einzige Gesellschaft im Markt mit einer negativen Basis-Solvenzquote.

Ohne die Anwendung von Erleichterungsmaßnahmen liege der Wert der Verpflichtungen über dem der Aktiva – und damit fielen die Eigenmittel rechnerisch negativ aus, erläutern die Rater.

Die 50-seitige Studie (einschließlich Auswertungen, Kommentierungen und der wesentlichen Einzeldaten der Unternehmen) kann zum Preis von netto 879 Euro unter diesem Link bestellt werden.