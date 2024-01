Krankenvollversicherung: Wechselsaldo steigt auf Zwölf-Jahres-Hoch

30.1.2024

Im vergangenen Jahr war der Wechselsaldo in der Krankenvollversicherung aus Sicht der privaten Krankenversicherung (PKV) zum sechsten Mal in Folge positiv. Dies gab der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) am Donnerstag im Rahmen der Jahresmedienkonferenz der deutschen Versicherer (VersicherungsJournal 25.1.2024, 25.1.2024, 26.1.2024) bekannt.

Demnach wechselten 2023 rund 164.100 Personen aus der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in die PKV. Da nur 116.100 Menschen wieder oder neu der GKV-Versicherungspflicht unterfielen, ergab sich ein Saldo von plus 48.000 Versicherten zugunsten der PKV.

Zum Vergleich: Zwischen 2012 und 2017 hatte die Differenz um bis zu fast 50.000 Personen im negativen Bereich gelegen. Andererseits waren in den „Spitzenjahren“ 2006 und 2009 jeweils fast 150.000 mehr Menschen zur PKV gekommen als zur GKV abgegangen.

Der Wechselsaldo fiel 2023 um fast zwei Drittel höher aus als im Jahr zuvor, als er um etwa ein Viertel gestiegen war. Nachdem die Zahl der Übertritte aus der gesetzlichen in die private Krankenversicherung vier Jahre lang relativ konstant zwischen 145.000 und knapp 147.000 Versicherten gelegen hatte, ging es zuletzt um ein Achtel nach oben. Die Zahl der Wechsel aus der PKV in die GKV erhöhte sich nach fünf Rückgängen erstmals wieder, wenn auch nur um 200 Personen.