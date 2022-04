Kraftfahrt: Bestandsgewinner und -verlierer unter den Marktgrößen

19.4.2022 – Unter den Branchenschwergewichten (mehr als drei Millionen Verträge) steigerten die Huk-Coburg-Allgemeine (absolut) und die Generali Deutschland (prozentual) den Bestand am stärksten. Verluste hatte nur die Axa hinzunehmen. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung“.

Die deutschen Kraftfahrtversicherer bauten den Vertragsbestand zwischen 2015 und 2020 um ein Neuntel auf über 124 Millionen Verträge aus. Während neun der 50 größten Anbieter gegen den Branchentrend schrumpften, legten die übrigen 41 Akteure zum Teil deutlich zu.

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. Er bietet einen Überblick über die Kennzahlen von 50 Akteuren mit etwa 88 Prozent Marktanteil (VersicherungsJournal 19.4.2022).

Eine Marktgröße mit Verlusten

Für die größten Ausschläge nach oben wie nach unten waren dabei fast ausschließlich die Marktschwergewichte mit mehr als drei Millionen Kontrakten verantwortlich.

So hatte etwa die Axa Versicherung AG im Betrachtungszeitraum einen Rückgang von etwa 780.000 Policen beziehungsweise rund einem Siebtel zu verzeichnen. Dabei nahm das Verminderungstempo zuletzt klar zu (31.3.2022).

Allianz und Huk-Coburg a.G. wuchsen unterdurchschnittlich

Alle anderen Platzhirsche legten zu. Deutlich schlechter als der Markt agierten der Marktführer Allianz Versicherungs-AG (plus 2,4 Prozent) sowie mit der Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. (plus 3,2 Prozent) die Nummer drei im Markt (15.2.2022). Bei Letzterer war nur 2018 ein Rückgang zu beobachten.

Bei der Allianz kehrte sich die positive Entwicklung von 2017 bis 2019 zuletzt wieder um. Laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 1,2 MB) erfolgte die Reduzierung „auch aufgrund der Übertragung eines Teilbestandes auf die Volkswagen Autoversicherung AG“. Zudem habe sich das Neugeschäft von 1,8 auf 1,7 Millionen Stück vermindert.

Etwas stärker als der Markt wuchsen mit jeweils rund einem Achtel die Württembergische Versicherung AG und die R+V Allgemeine Versicherung AG. Beide steigerten ihre Bestände kontinuierlich. Dabei stand für die R+V 2020 die niedrigste Wachstumsrate im Beobachtungszeitraum zu Buche, für die Württembergische die höchste.

Generali wuchs am stärksten

Prozentual gesehen am stärksten legte unter den Branchenschwergewichten die Generali Deutschland Versicherung AG zu. Das Plus um fast zwei Drittel auf Sechsjahressicht betrachtet ging zum Großteil auf den Konzernumbau und die Verschmelzung der Generali und der Aachenmünchener zurück (25.10.2018, 23.10.2018).

Die Huk24 AG wuchs um fast die Hälfte, die VHV Allgemeine Versicherung AG um über ein Drittel, die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG um über ein Viertel und der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G. um fast ein Fünftel.

Auch bei der VHV beeinflusste eine Fusion die kontinuierlich zu beobachtende Steigerung. Die Verschmelzung der schwerpunktmäßig in Kraftfahrt tätigen Hannoverschen Direktversicherung AG auf die VHV Allgemeine (18.12.2017) war allerdings nur für einen kleinen Teil des Gesamtzuwachses verantwortlich. In allen anderen Jahren wuchsen die Hannoveraner mit mindestens 330.000 Verträgen mehr als doppelt so stark wie im Zuge der Fusion.

Huk-Coburg-Allgemeine holt kräftig auf

Die Huk-Coburg-Allgemeine konnte durch das Plus von über 2,3 Millionen Policen den Rückstand auf die größte Einzelgesellschaft Allianz auf 2,2 Millionen Stück in etwa halbieren.

Beim LVM nahm die Wachstumsdynamik zuletzt noch einmal auf fast 250.000 neue Verträge zu. Zu Beginn des Betrachtungszeitraums lag das Plus nur etwa halb so hoch.

DEVK Allgemeine baute den Bestand bis auf eine Ausnahme jedes Jahr um rund 100.000 Kontrakte aus. 2019 ging es nach Unternehmensangaben „bedingt durch ein sehr gutes Neugeschäft“ um über 270.000 Stück aufwärts.

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung" enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig.