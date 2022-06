Konjunktur verdirbt das Leben-Neugeschäft

29.6.2022 – Die Lebensversicherer werden nach Einschätzung von Assekurata erst langfristig von der Zinswende profitieren. Die gestiegenen Zinsen verminderten zwar die Anforderungen an Solvenz und Zinszusatzreserve deutlich, es bauten sich aber zumindest temporär stille Lasten bei festverzinslichen Wertpapieren auf. Für das Branchenwachstum zeigte sich Bereichsleiter Lars Heermann bei der Vorstellung des Marktausblicks Lebensversicherung „skeptisch“.

„Die hohe Inflation schränkt die Sparmöglichkeiten vieler Bürger ein und zehrt an der Realverzinsung der Policen“, sagte Dr. Reiner Will, Geschäftsführer der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH, am Dienstag vor der Presse bei der Vorstellung des „Marktausblick zur Lebensversicherung“ der Analysten.

Konkurrierende Bankprodukte könnten bei weiter steigenden Zinsen wieder attraktiver werden. Die Stornosituation sei trotz der Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie bisher stabil.

Rückgang um ein Prozent erwartet

2022 werde die Branche voraussichtlich erneut um ein Prozent schrumpfen. Damit sind die Kölner Rater pessimistischer als der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), der zu Jahresbeginn noch ein kleines Plus für möglich gehalten hatte (VersicherungsJournal 28.1.2022).

Vor allem beim Einmalbeitragsgeschäft, das stark mit der Zinsentwicklung verbunden ist, werden Rückgänge erwartet. 2021 waren die gebuchten Bruttobeiträge um 1,7 Prozent auf 98,2 Milliarden gesunken. Der Grund: Ein Rückgang bei den Einmalbeiträgen, vor allem beim Marktführer Allianz Lebensversicherungs-AG.

Gute Geschäftsaussichten schreiben von Assekurata befragte Branchenvertreter fondsgebundenem Geschäft – mit und ohne Garantie – und der Berufsunfähigkeits-Versicherung zu. „Die betriebliche Altersvorsorge habe wieder aufgeholt“, so Bereichsleiter Lars Heermann.

Zinsen steigen zu schnell

„Der Zinsanstieg kommt vergleichsweise schneller als erwartet. Das hat erhebliche Auswirkungen“, so Heermann. Die gestiegenen Zinsen verminderten zwar die Anforderungen an Solvenz und Zinszusatzreserve deutlich, es bauten sich aber zumindest temporär stille Lasten bei festverzinslichen Wertpapieren auf.

Wies der Markt Ende 2021 noch Bewertungsreserven von positiven 150 Milliarden Euro aus, sieht Assekurata stille Lasten von 40 Milliarden Euro. Sofern die Festverzinslichen als Anlagevermögen gehalten werden, müssen die Lebensversicherer negative Bewertungsreserven bilanziell nicht abschreiben. „Es mindert sich dadurch jedoch die Ertragssubstanz in ihren HGB-Bilanzen“, so Heermann.

Der Zinsanstieg habe aber auch die Ausfinanzierung der hochverzinsten Tarifgenerationen „abrupt gekippt“. Dies führe zu der völlig neuen Situation, dass der branchenweite Referenzzins für die Zuführungen zur Zinszusatzreserve (ZZR) nicht weiter sinke und viele Gesellschaften den Höchstwert an ZZR bereits erreicht hätten.

Auflösung des ZZR-Polsters

Assekurata erwartet 2022 erste Rückflüsse aus der Zinszusatzreserve. Die damit möglichen höheren Rohüberschüsse würden nach Einschätzung der Kölner Analysten vor allem für die Tilgung der stillen Lasten durch den Verkauf der entsprechenden Papiere verwendet. Höhere Überschussbeteiligungen werden tendenziell eher nicht erwartet, weil das Neugeschäft mit klassischen Garantien ein Auslaufmodell ist.

Im Zuge des langjährigen Niedrigzinsumfeldes wurden zwischen 2011 und Ende 2021 rund 97 Milliarden Euro an Zinszusatzreserve zur bilanziellen Absicherung ihrer Altgarantien aufgebaut. Beim Zinsniveau zu Jahresbeginn hatte Assekurata noch einen weiteren ZZR-Aufbau bis auf 125 Milliarden Euro berechnet.

Nun könnte das Polster bei aktuellen Zinsen bis 2035 um 40 Milliarden oder weiter steigenden Zinsen bis dahin ganz abgebaut werden. Bei einem gleichbleibenden Zinsniveau könnte sich der Referenzzins für ZZR 2022 bei 1,56 (1,57) Prozent einpendeln.

Solvency-ll-Review entspannter zu betrachten

Steigende Zinsen helfen und stabilisieren aber auch die Situation im Hinblick auf Solvency II, so Heermann. Man könne das Solvency-ll-Review entspannter betrachten. Aktuell schafften nur noch fünf Gesellschaften keine 100 Prozent bei der SCR-Quote ohne Übergangmaßnahmen. „Die Solvenzquoten sind bereits 2021 deutlich angestiegen und werden ihren Positivtrend auch 2022 fortsetzen“, prognostiziert er.

„Unter dem Strich führt der Zinsanstieg dazu, dass sich unser Rating-Augenmerk bei Lebensversicherern wieder stärker von Solvency II nach HGB verlagert, wo der Einfluss von steigenden Zinsen auch belastend wirken kann.“

„Unter dem Strich führt der Zinsanstieg dazu, dass sich unser Rating-Augenmerk bei Lebensversicherern wieder stärker von Solvency II nach HGB verlagert, wo der Einfluss von steigenden Zinsen auch belastend wirken kann."