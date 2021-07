Komposit-Beiträge: So schlugen sich die Marktgrößen

1.7.2021 – Unter den Branchenschwergewichten (mehr als 1,8 Milliarden Euro gebuchte Bruttobeiträge) baute die Generali Deutschland Versicherung das Prämienvolumen zwischen 2014 und 2019 am stärksten aus. Schwächer als der Markt agierten die Axa, Allianz, Ergo und Gothaer. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2014-2019: Kompositversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig und Sirius Campus.

Die Branche baute das Prämienvolumen in der Schaden-/Unfallversicherung von 2014 auf 2019 um rund ein Sechstel aus. Fünf Akteure schrumpften (VersicherungsJournal 28.6.2021), elf Anbieter legten um mehr als 40 Prozent zu (1.7.2021).

Dies zeigt der „Branchenmonitor: Kompositversicherung 2014-2019“ von V.E.R.S. Leipzig GmbH und Sirius Campus GmbH. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit etwa 85 Prozent Marktanteil dargestellt.

Vier Anbieter mit unterdurchschnittlichem Wachstum

Die Branchengrößen mit mehr als 1,8 Milliarden Euro gebuchten Bruttoprämien (22.3.2021) wuchsen ohne Ausnahme. Schwächer als der Markt agierten nur vier Akteure. Die Axa Versicherung AG und die Allianz Versicherungs-AG blieben mit jeweils minimal mehr als plus zehn Prozent fast sieben Prozentpunkte hinter dem Branchenschnitt zurück.

Die Einnahmen der Ergo Versicherung AG und der Gothaer Allgemeine Versicherung AG entwickelten sich mit jeweils um die plus 14 Prozent ebenfalls unterdurchschnittlich.

Sechs Mal mindestens ein Fünftel Zuwachs

Wachstumsraten zwischen knapp einem Fünftel und fast einem Drittel hatten die Württembergische Versicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG, der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., die VHV Allgemeine Versicherung AG sowie die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG zu verzeichnen.

Die Generali Deutschland Versicherung AG weist – fusionsbedingt (25.10.2018, 23.10.2018) – die höchste Steigerungsrate aus.

Hintergründe zu den niedrigen Steigerungsraten

Die Axa wuchs zwischen 2014 und 2019 zwar kontinuierlich, blieb zuletzt aber drei Mal zum Teil deutlich unter zwei Prozent Zuwachs. Dabei legten die Kölner im Betrachtungszeitraum in Wohngebäude (rund ein Achtel Anteil am Gesamtumsatz) fast doppelt so stark wie der Markt zu (12.4.2021), in Unfall (sechs Prozent Anteil) aber nur halb so kräftig wie die Branche (20.5.2021).

Die Allianz kehrte nach anfänglichen Verlusten in die Wachstumsspur zurück. Zuletzt ging es vier Mal in Folge bergauf – mit Steigerungsraten zwischen 1,5 und 4,1 Prozent. In Wohngebäude übertraf das Unternehmen den Branchenschnitt deutlich. In Kraftfahrt verlief die Entwicklung hingegen leicht unterdurchschnittlich (23.6.2021), in Haftpflicht sogar kräftig (10.6.2021). In Unfall stand gar ein empfindliches Minus zu Buche.

Letzteres war auch bei der Ergo zu beobachten. Hintergrund dürfte sein, dass beide Akteure kein Geschäft in der Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) mehr zeichnen (17.5.2021). In den übrigen Kompositsparten steigerten die Düsseldorfer den Umsatz in etwa auf Marktniveau.

Gothaer: Auswirkung von Sondereffekten

Die Gothaer steigerte die Einnahmen fast kontinuierlich – mit Ausnahme von 2018. Das damalige Minus begründet die Gesellschaft mit einem „Sondereffekt bei unserer polnischen Schwestergesellschaft [...], der unsere Beiträge im in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft sinken lässt“.

Der „Branchenmonitor 2014-2019: Kompositversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Für die rund 100-seitige Studie werden inklusive Mehrwertsteuer 803,25 Euro fällig. Sie kann beim Studienverantwortlichen Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.