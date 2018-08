Koalition sieht sich in der Altersvorsorge auf gutem Weg

30.8.2018 – Das Bundeskabinett hat am Mittwoch das Rentenpaket beschlossen. Damit sollen vom kommenden Jahr an bis 2025 Haltelinien beim Rentenniveau von 48 Prozent und beim Beitragssatz von 20 Prozent gelten. Bei der Mütterrente werden alle Mütter, die ein Kind vor dem Jahr 1992 geboren haben, einen halben Entgeltpunkt gutgeschrieben bekommen. Der Beitrag zur Arbeitslosen-Versicherung wird vom kommenden Jahr an befristet bis 2022 um 0,5 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent abgesenkt.

Die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD haben sich auf das Rentenpaket sowie auf arbeitsmarktpolitische Maßnahmen verständigt. Das Bundeskabinett verabschiedete daraufhin am Mittwoch den Entwurf von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) zum Rentenversicherungs-Leistungsverbesserung- und Stabilisierungsgesetz.

Hubertus Heil (Bild: Brüss)

Mütterrente II

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hatte sich in der Frage der Anhebung der Mütterrente II offen gezeigt. Einigkeit war zu erzielen, ob Mütter mit mehr als zwei Kindern einen vollen Entgeltpunkt bekommen oder alle knapp zehn Millionen Mütter, die Kinder vor 1992 erzogen haben, einen halben Entgeltpunkt erhalten.

Auf eine weitere Anhebung der Mütterrente hatte vor allem die CSU gedrängt. Für ab 1992 geborene Kinder werden drei Jahre Erziehungszeit mit drei Entgeltpunkten anerkannt. Die Kosten für die Mütterente II muss zunächst die Deutsche Rentenversicherung Bund allein tragen.

Der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Peter Weiß (CDU) erklärte in Berlin, mit dem Kabinettsbeschluss könne das Rentenpaket jetzt fristgerecht zum 1. Januar 2019 in Kraft treten.

Mit den Beschlüssen zu den Haltelinien, der weiteren Verbesserung für (neue) Erwerbsminderungs-Rentner, der Entlastung von Geringverdienern und der Anhebung der Mütterrente sei die „Koalition bei der Sicherung der Altersvorsorge auf einem sehr guten Weg“.

Arbeitslosenbeitrag sinkt befristet um 0,5 Prozentpunkte

Die Koalition einigte sich nach offiziellen Angaben darauf, den Beitragssatz zur Arbeitslosen-Versicherung im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz in der Arbeitslosen-Versicherung (Qualifizierungs-Chancengesetz) zum 1. Januar 2019 um 0,4 Prozentpunkte abzusenken.

Der entsprechende Gesetzentwurf soll am 19. September vom Kabinett beschlossen werden. Angesichts der weiterhin guten Lage am Arbeitsmarkt soll der Beitrag befristet bis zum Jahr 2022 zusätzlich um 0,1 Prozentpunkte reduziert werden. Diese Sonderregelung soll durch eine gesonderte Verordnung ebenfalls zum 1. Januar 2019 umgesetzt werden.

Allgemeine Haushaltsrücklage

Bei der Bundesagentur für Arbeit soll eine allgemeine Haushaltsrücklage in Höhe von 0,65 des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gebildet werden. Dies entspricht nach den Angaben derzeit 22,5 Milliarden Euro. Wenn die Rücklage die 0,65 Prozent des BIP dauerhaft übersteigt und dadurch eine Absenkung um 0,1 Prozentpunkte möglich sei, soll der Arbeits- und Sozialminister per Verordnung dies umsetzen können.

Im Koalitionsvertrag war eine Absenkung um 0,3 Prozentpunkte vereinbart worden. Die Union hielt aber eine Absenkung von bis zu 0,6 Prozentpunkten für möglich, ohne dass die Reserven der Arbeitsagentur hätten angegriffen werden müssen. Minister Heil war insbesondere die Vereinbarung einer Weiterbildungsoffensive wichtig.

Grüne: Regierung betreibt Schönwetter-Rentenpolitik

Kritik am jetzt getroffenen Beschluss kam vom rentenpolitischen Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Markus Kurth. Er erklärte, statt die für eine langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus notwendigen Entscheidungen zu treffen, betreibe „die Bundesregierung eine Rentenpolitik, als würde die derzeitige Schönwetterphase nie zu Ende gehen“.

Wenn sich der Konjunkturverlauf abflache und die Babyboomer zunehmend in den Ruhestand gehen würden, dürfte sich die Rentenpolitik der Koalition rächen.

Nach Aussage der Fraktionsvorsitzenden der Linken, Sahra Wagenknecht, bleiben Union und SPD mit dem beschlossenen Rentenpaket „dem von ihnen zu verantwortenden Sozialabbau der letzten Jahrzehnte treu“. Die Festschreibung eines zu niedrigeren Rentenniveaus bedeute, dass die Bundesregierung den Menschen, die mit Altersarmut oder einem sinkenden Lebensstandard im Ruhestand zu kämpfen hätten, jede Hilfe verweigere.

INSM: Mogelpackung zulasten künftiger Beitragszahler

Arbeits- und Sozialminister Heil erklärte: „Das Rentenpaket gewährleistet Sicherheit und Gerechtigkeit für alle Generationen.“ Auch die jüngeren Menschen würden profitieren, weil der Rentenpakt garantiere, dass die Beiträge nicht über 20 Prozent steigen werden. „Das ist ein Neustart für mehr Verlässlichkeit in der Rente.“

Die wirtschaftsnahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) sprach dagegen von einer Mogelpackung, die vor allem zulasten künftiger Beitragszahler gehe.

Sozialverband: Schritte in die richtige Richtung

Positiv äußerte sich wiederum Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverband VDK Deutschland e.V. „Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen im Rentenpaket sind Schritte in die richtige Richtung. Jetzt brauchen wir weitere Verbesserungen, unter anderem für Menschen, die bereits jetzt Erwerbsminderungsrente erhalten“, erklärte sie in einer Pressemeldung. Darin wird gefordert, über das Jahr 2025 hinauszuschauen und das Rentenniveau langfristig auf 50 Prozent zu heben.

Der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) formulierte in seiner Stellungnahme sogar das Ziel, „das Rentenniveau auf die früheren 53 Prozent netto vor Steuern anzuheben“. Begrüßt wurden Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente, insbesondere unter dem Hinweis auf die verlängerten Zurechnungszeiten. Diese hatte zuvor bereits die Arbeitgeberseite kritisiert und vor Fehlanreizen gewarnt (VersicherungsJournal 8.8.2018).