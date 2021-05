Kfz-Versicherung: Beim Autokauf bald nur noch im Hintergrund

6.5.2021 – Die klassische Autoversicherung hat bald ausgedient. Das schätzen viele Hersteller und Versicherer. Da auch Autos künftig immer öfter online verkauft werden, ist die Autoversicherung nur noch ein Baustein beim Kaufprozess. Gleichzeitig werden immer weniger Menschen ein eigenes Auto besitzen. Der Trend geht vom Leasing zum kurzfristigen Abo über. Diese Trends wurden auf der Tagung „Mobilität und Kfz-Versicherung im Fokus“ genannt.

Die klassische Autoversicherung wird in einigen Jahren ihren Charakter vollkommen verlieren. Die Menschen wollen Mobilität kaufen und würden sich nicht für eine Autoversicherung interessieren. Das ist eindeutiger Tenor der Veranstaltung Mobilität & Kfz-Versicherung im Fokus, die das Businessforum21 in diesem Jahr online veranstaltete.

Ingo Telschow (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Eine länderübergreifende Kfz-Versicherung entwickelt derzeit die Daimler Insurance Services GmbH. „Sie wird in Frankreich und den USA starten“, sagte am Mittwoch der Geschäftsführer Dr. Ingo Telschow.

Ein wichtiger Grund für die Wahl dieser Länder: Hier vertreiben Autohändler keine Versicherungen. Die Police sollen nach Vorstellungen der Hersteller direkt beim Point of Sale mitgekauft werden – ohne, dass der Kunde von ihr überhaupt Notiz nimmt.

Axa verschenkt Monatspolice

Einen ersten Ansatz für eine integrierte Kfz-Police hat die Axa Konzern AG gemeinsam mit der BMW Bank GmbH entwickelt. Bei „Ready2Drive“ erhält der Kunde beim Kauf eines neuen BMW „eine hochwertige“ Kfz-Versicherung für einen Monat kostenfrei. Danach wird der Käufer vom Axa-Vertrieb auf einen herkömmlichen Tarif angesprochen.

„Schon Ende des Jahres werden alle unsere 650 BMW-Niederlassungen das Konzept anbieten“, sagte BMW-Bank-Geschäftsführer Hans-Peter Mathe. Laut BMW und Axa würde das Produkt gut angenommen.

Zahlen, wie viele Kunden die „geschenkte“ Police annehmen und wie viele später dann Axa-Kunde werden, wurden auch auf Nachfrage nicht genannt. „Wir sind aber sehr mit dem Projekt zufrieden“, sagte Axa-Vorstand Dr. Nils Reich.

Er machte aber deutlich, dass scheinbar nicht jeder BMW-Käufer die „geschenkte“ Monatspolice annimmt. Hier müsse man in der Kommunikation noch nacharbeiten. Nach Darstellung der Beteiligten würde das Projekt aber zukunftsträchtig sein, weil es die Emotion der Autokäufer nicht durch den „Schmerzpunkt“ Kfz-Versicherungsabschluss belasten würde.

Garantieversicherung für Batterien wird wichtiger

Karsten Crede (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Die Zukunft der modernen Autoversicherung stellt sich Karsten Crede, Mitglied des Vorstands, Ergo Digital Ventures AG, so vor, dass die Policen über ein neues Fahrzeug per Software eingespielt würden.

Er rät zu Kooperationen mit den Herstellern und einer Geschäftsidee, die den Autofahrern Vorteile bringt. Dafür müssten die Versicherer per Smartphone besondere Angebote machen. Der Streit darüber, wer welche Fahrdaten der Kunden erhalten darf, sieht Crede als endlos und wenig sinnvoll an.

Eine wichtige Rolle würde – weil die Autoindustrie voll auf Elektromobilität setzt – Garantieversicherungen für Batterien spielen. „Der heutige hochkomplexe Vertreterverkauf von Autoversicherung passt nicht mehr zum Autohaus und auch nicht zum Onlinevertrieb“, so Crede.

Leasing und Abo-Modelle würden künftig den Autokauf bestimmen. Auch das klassische Flottenunderwriting habe längst ausgedient. Hier muss man durch technische Lösungen zu fairen Prämien kommen, meint Crede.

Autos werden komplett online verkauft

Der Ergo-Manager ist sich sicher, dass künftig immer mehr Auto komplett online verkauft werden. Diese Einschätzung teilt Bastian Raschke, Head of Industry, Automotive, Mobility & Travel bei Facebook.

Laut einer Umfrage wären heute schon 57 Prozent der Kunden bereit, ein Auto vollkommen online zu kaufen. Bei den Jüngeren liege der Anteil sogar bei 67 Prozent. „Im Jahre 2035 wird nach unserer Schätzung jedes dritte Fahrzeug rein online verkauft“, so Raschke.

Aktuell nutzen die Plattform 3,4 Milliarden Menschen weltweit und es gibt 200 Millionen Kooperationen. In der Pandemie konnte Facebook einen 70-prozentigen Anstieg der Nutzungsfrequenz auf seiner Plattform feststellen. Auch die Messenger-Dienste hätten ein Plus von 50 Prozent erreicht. Künftig würde Autokauf katalogbasiert erfolgen.

„Wir lesen dabei die Signale der Kunden und sprechen sie mit individuellen Angeboten an“, erläuterte Raschke. Versicherungen spielten im Vortrag des Facebook-Managers überhaupt keine Rolle. Sie wären ein Nebenprodukt, das digital mit dem Kauf abgewickelt wird. So sieht es auch der Mobilitätsanbieter Sixt, der einen Boom beim Autoabo feststellt, bei dem Fahrzeuge nur noch monatsweise gemietet werden.

Sixt: Um Versicherung will sich keiner kümmern

Vincenz Pflanz (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

„Autokauf ist künftig ein totaler Luxus, die Nutzung des Fahrzeuges wird im Vordergrund stehen“, sagte Vinzenz Pflanz, Geschäftsführer der Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG.

Das Unternehmen habe es zudem mittlerweile geschafft, dass alle Geschäftsvorgänge weltweit über eine einzige App gesteuert werden könnten. Pflanz: „Der Kunde will in wenigen Klicks zu Mobilität kommen ohne sich um eine Versicherung zu kümmern.“

Informationen, nachdem bei Sixt die Kosten für Versicherungen 20 Prozent der Gesamtkosten für den Kunden ausmachen, wollte Pflanz nicht bestätigen. Die Kostenquote für Versicherung sei von der Fahrzeugart abhängig. Daher sei die genannte Quote für viele Fahrzeuge zu hoch angesiedelt.

Ein wichtiger Diskussionspunkt war zudem, dass die Autoversicherung mit bis zu 40 Fragen an den Kunden heute viel zu kompliziert sei. In einer Welt, in der die Smartphone- und Mediennutzung nur noch über Flat-Preismodelle organisiert werde, sei es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis solche Modelle auch für den Schutz der Mobilität angeboten würden.