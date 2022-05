Keine Maskenpflicht, aber dennoch Bußgeld zahlen?

2.5.2022 – Die Corona-Verordnung eines Bundeslandes sah vor, dass zur Befreiung von der Maskenpflicht lediglich eine ärztliche Bescheinigung benötigt wird. In diesem Fall dürfen an die Ausgestaltung des Schriftstücks keine erhöhten Anforderungen gestellt werden, zum Beispiel in Form der Angabe einer Diagnose. Das hat das Oberlandesgericht Karlsruhe mit einem Ende vergangener Woche veröffentlichten Urteil vom 25. April 2022 entschieden (2 Rb 37 Ss 25/22).

Geklagt hatte eine Frau, die sich in einem Einkaufsmarkt aufgehalten hatte, ohne eine dort vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Vom Amtsgericht Sinsheim wurde sie daher dazu verurteil, eine Geldbuße in Höhe von 70 Euro zu zahlen.

Unzureichendes Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht?

Das Amtsgericht räumte ein, dass die Klägerin zwar über eine Bescheinigung ihres Hausarztes verfügte, nach der sie „aus medizinischen Gründen bis auf weiteres keine Gesichtsmaske tragen kann“. Dieses Attest hielt das Gericht jedoch für nicht ausreichend.

Eine rechtlich wirksame Befreiung von der Maskenpflicht sei nur möglich, wenn in einer ärztlichen Bescheinigung „die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die aufgrund der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu erwarten sind und woraus diese im Einzelnen resultieren“ angegeben werden.

Das Attest müsse ferner relevante Vorerkrankungen benennen. Es müsse auch angeben, auf welcher Grundlage der attestierende Arzt zu seiner Einschätzung gelangt ist.

Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg

Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts legte die Frau beim Karlsruher Oberlandesgericht Rechtsbeschwerde ein. Damit hatte sie Erfolg.

Nach der zum Zeitpunkt des behaupteten Verstoßes geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg habe eine Ausnahme von der Maskenpflicht bestanden, so das Oberlandesgericht.

Diese galt unter anderem für Personen, „die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, wobei die Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe in der Regel durch eine ärztliche Bescheinigung zu erfolgen hat“.

Nicht im Sinne des Verordnungsgebers

Die gesteigerten Anforderungen an eine ärztliche Bescheinigung, die das Amtsgericht Sinsheim verlangt hatte, waren dieser Regelung nach Auffassung des Karlsruher Oberlandesgerichts nicht zu entnehmen. Sie hätten auch nicht dem Willen des Verordnungsgebers entsprochen.

Die Beschwerdeführerin müsse daher kein Bußgeld bezahlen. Die Entscheidung ist mittlerweile rechtskräftig.