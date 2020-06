Kein Schmerzensgeld nach Schulunfall?

26.6.2020 – Eine Schülerin war im Rahmen des Unterrichts durch das Verschulden eines von der Schule beauftragten Dritten verletzt worden. Weil sie deswegen Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung beanspruchen kann, hat sie keinen zusätzlichen Anspruch auf die Zahlung eines Schmerzensgeldes. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 24. Juni 2020 hervor (4 U 33/20).

Geklagt hatte eine Schülerin einer Realschule. Sie hatte sich im April 2018 im Rahmen einer alljährlich stattfindenden Brandschutzerziehung schwere Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper zugezogen.

Verletzung durch Stichflamme im Unterricht

Die Übung fand im Rahmen des Unterrichts in der Schule statt. Sie wurde durch die örtliche freiwillige Feuerwehr durchgeführt. Einer der Feuerwehrmänner hatte Brennspiritus in eine durch ein vorheriges Feuer erhitzte Bratpfanne gespritzt. Dadurch war es zu einer Stichflamme gekommen. Die hatte die in der Nähe stehende Klägerin und weitere Schülerinnen schwer verletzt.

Die Unfallkasse Baden-Württemberg als gesetzlicher Unfallversicherer hatte den Zwischenfall als Schulunfall anerkannt. Sie sagte den Schülerinnen daher unter anderem die Zahlung einer Rente zu.

Das reichte dem Mädchen jedoch nicht aus. Sie verlangte von der Gemeinde als Anstellungskörperschaft der Feuerwehrleute zusätzlich die Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 120.000 Euro.

Gesetzliche Unfallversicherung: Schmerzensgeld zusätzlich zur Rente?

Ohne Erfolg. Sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Tübingen als auch das von der Schülerin in Berufung angerufene Stuttgarter Oberlandesgericht hielten die Forderung für unbegründet.

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass durch das Unglück die Voraussetzungen für einen Amtshaftungsanspruch gegen die Gemeinde vorgelegen haben. Diesem Anspruch stehe jedoch entgegen, dass sich die Gemeinde bei dem Schulunfall auf einen Haftungsausschluss berufen könne. Denn für das Unglück könnten Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung beansprucht werden.

Haftungsausschluss

Gemäß § 105 Absatz 1 SGB VII habe ein Anspruch in derartigen Fällen nämlich nur dann bestanden, wenn Feuerwehrmann die Verletzung der Schülerinnen vorsätzlich verursacht hätte. Davon könne nicht ausgegangen werden.

Der Feuerwehrmann habe zwar fahrlässig gehandelt. Denn er hätte sich darüber vergewissern müssen, dass die Pfanne, in die er Brennspiritus gespritzt hatte, nicht noch vom gerade erst gelöschten Feuer heiß gewesen sei. Er habe außerdem nicht auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand der Kinder zu der Gefahrenquelle geachtet.

Ein vorsätzliches Handeln könne daraus jedoch nicht abgeleitet werden.

Schulbezogener Brandschutzunterricht

Im Übrigen sei der Brandschutzunterricht als schulbezogen einzustufen. Er habe nämlich im Anschluss an die große Pause und im Klassenverbund unter Aufsicht des Lehrers stattgefunden.

Es habe sich daher um keine vom Schulbesuch getrennte Veranstaltung der freiwilligen Feuerwehr gehandelt. Die Feuerwehrleute seien daher wie „Betriebsangehörige“ des Schulträgers zu betrachten gewesen, für welche das sogenannte Haftungsprivileg gelte.

Sinn dieser gesetzlichen Haftungsfreistellung sei letztlich die Sicherung des Betriebsfriedens und die Durchführung künftiger Veranstaltungen in enger Zusammenarbeit zwischen Schule und Feuerwehr. Aus diesem Grund sollte bei bestehender gesetzlicher Unfallversicherungs-Pflicht im „Unternehmen Schule“ zusätzlich keine Haftung des „Unternehmens Feuerwehr“ bestehen.

Die Richter sahen sich nicht dazu veranlasst, ein Rechtsmittel gegen ihre Entscheidung zuzulassen.