Kein Schadensersatz für gestürzten Reiter

7.5.2018 – Vor dem OLG Frankfurt am Main wollte ein Reiter für einen Unfall gegen eine Hundehalterin Schadenersatz durchsetzen. Dass deren Tier für den Sturz verantwortlich war, davon konnte der Kläger das Gericht nicht überzeugen. Er muss sich außerdem die eigene Tiergefahr anrechnen lassen.

Eine Hundehalterin, deren Tier ein Pferd beim Vorbeilaufen möglicherweise so erschreckt hat, dass der Reiter stürzte, muss für die Folgen nicht haften. Das zeigt die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 7. Februar 2018 (11 U 153/17).

Laut der Pressemitteilung des Gerichts (das Urteil liegt im Volltext noch nicht vor) hatte ein Reiter geklagt. Der hatte mit Vereinsmitgliedern, darunter auch der Hundehalterin, einen Ausritt unternommen.

Während der Tour rief der ebenfalls mitreitende Ehemann der Hundehalterin den freilaufenden Hund zu sich. Das Tier lief daraufhin von hinten kommend seitlich an der Reitergruppe vorbei. Als er sich neben dem Pferd des Klägers befand, erschreckte sich dieses, rannte daraufhin in einen seitlich zum Weg verlaufenden Weidezaun, scheute erneut und warf den Kläger ab.

Landgericht wies Klage ab

Für die erlittenen Folgen forderte der Verunglückte von der Hundebesitzerin Schadenersatz. In der ersten Instanz hatte er damit keinen Erfolg. Das Landgericht Hanau wies mit Urteil vom 10. November 2017 (1 O 392/17) die Klage ab.

Diese Entscheidung wurde vom OLG Frankfurt bestätigt. Der Haftung der Beklagten aus der Tierhalterhaftung stünde bereits das erhebliche Mitverschulden des Klägers entgegen, teilte das Gericht mit. Er müsse sich in erster Linie „die eigene Tiergefahr des von ihm gerittenen Pferdes“ anrechnen lassen.

Der Unfall habe sich erst ereignet, als sein eigenes Pferd nach dem Scheuen in den Weidezaun gerannt, sich erneut erschreckt und den Reiter abgeworfen hatte. Außerdem habe sich der Kläger bewusst dem Risiko ausgesetzt. Er habe in Kenntnis des freilaufenden Hundes an dem Ausritt teilgenommen, der ausschließlich „seinen eigenen Interessen“ gedient habe.

Tiergefahr zweifelhaft

Schließlich habe sich der Hund in keiner Weise gefahrträchtig verhalten, sondern sei allein an dem klägerischen Pferd – wie an den anderen Pferden auch – vorbeigelaufen.

Ein eventueller Verursachungsbeitrag der Hundehalterin trete daher vollständig hinter die vom Kläger selbst gesetzten Gefahrenmomente zurück. Das Gericht bezweifelte, ob überhaupt eine Tiergefahr bestanden habe und der Vierbeiner die Ursache für das Erschrecken des Pferdes war. Der Hund habe die Reiter vor dem Unfall mehr als eine Stunde ohne Zwischenfälle begleitet und das Reittier sei hundeerfahren gewesen.

Der Kläger hat nach Angaben des Gerichts nach Erhalt dieses Hinweisbeschlusses seine Berufung zurückgenommen. Das Urteil des LG Hanau ist damit rechtskräftig.