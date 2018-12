Kein Schadenersatz für das Opfer einer Explosion

14.12.2018 – Kommt der Gast einer Feier zu Schaden, weil eines der vom Gastgeber ausgepackten Geschenke unerwartet explodiert, so hat er in der Regel keinen Anspruch auf Ersatz des ihm dadurch entstandenen Schadens. Das hat das Landgericht Koblenz mit einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil vom 9. Juli 2018 entschieden (15 O 276/17).

WERBUNG

Der Kläger war Gast einer Geburtstagsfeier gewesen. Er stand in der Nähe des Gastgebers, als dieser ein großes Paket auspackte, in welchem sich mehrere kleine Päckchen befanden. Was das Geburtstagskind nicht wusste war, dass in dem Paket auch fünf Knallkörper versteckt waren.

Schwere Augenverletzung

Einer dieser Knallkörper löste völlig unerwartet aus. Dabei wurde ein Auge des Klägers so schwer verletzt, dass er auf diesem erblindete.

Er machte den Gastgeber für seine Verletzung verantwortlich. Der Kläger warf ihm vor, dass er beim Auspacken des Pakets hätte erkennen müssen, dass der Knallkörper mit einem Aufdruck versehen war aus dem hervorging, dass er nicht für den Gebrauch in Innenräumen geeignet sei.

Der Gastgeber hätte sich daher entsprechend vorsichtig verhalten müssen. Weil er das nicht getan habe, habe er fahrlässig die Verletzung des Auges verursacht. Er sei daher zur Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgeldes verpflichtet.

Kein Verschulden

Das Geburtstagskind verteidigte sich damit, dass es nichts von den Knallkörpern gewusst habe. Er sei zu Recht von einem ungefährlichen Geschenk ausgegangen. Den Warnhinweis habe er nicht wahrgenommen. Die nicht mehr zu klärende plötzliche Auslösung des Knallkörpers sei vielmehr versehentlich erfolgt.

Diese Argumentation fanden die Richter des Koblenzer Landgerichts überzeugend. Sie wiesen die Klage des Verletzten als unbegründet zurück.

Nach Ansicht des Gerichts kann dem Beklagten kein Verschulden an dem ungewöhnlichen Unfall zur Last gelegt werden. Denn beim Öffnen eines Geschenks müsse ein Beschenkter grundsätzlich nicht damit rechnen, dass sich allein aus dem Öffnen eine Gefahrenlage ergibt.

Mit der Gefährlichkeit des Geschenks war nicht zu rechnen

Der Beklagte habe weder fahrlässig, geschweige denn vorsätzlich gehandelt. „Denn würde man dies annehmen, wäre eine beschenkte Person grundsätzlich gehalten, vor dem Öffnen des Geschenks zu erfragen, was in dem jeweiligen Paket enthalten sei und ob sich hieraus Besonderheiten ergeben, die beim Öffnungsvorgang zu beachten seien“ – so das Gericht. Ein jegliche Gefahr vermeidendes Verhalten könne jedoch nicht erwartet werden.

Von einer Haftungsverpflichtung des Beklagten hätte nach Meinung des Gerichts allenfalls dann ausgegangen werden können, wenn er mit einer gewissen Gefährlichkeit des Geschenks hätte rechnen müssen. Denn dann wäre er dazu verpflichtet gewesen, sich beim Öffnen des Pakets besonders vorsichtig zu verhalten.

Diese Voraussetzungen seien in dem entschiedenen Fall jedoch nicht erfüllt gewesen. Der Geschädigte geht daher leer aus.