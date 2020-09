Käuferin darf gestohlenes Auto behalten

21.9.2020

Eine Frau war im Internet auf einen Mercedes-Benz V 220 d aufmerksam geworden und hat den Van für 46.500 Euro gekauft. Als sie das Auto ummelden wollte, stellte sich heraus, dass es gestohlen und die vorgelegten Papiere gefälscht waren.

Vorheriger Eigentümer war ein Autohaus, das den Vorführwagen für 52.900 Euro angeboten hatte. Einem Mann, der sich als Kaufinteressent ausgab, wurde das Fahrzeug für eine Probefahrt mitgegeben. Doch der brachte es nicht zurück. Als der Mercedes bei der Käuferin wieder auftauchte, verklagte der Autohändel diese auf Herausgabe des Vans.

Ohne Erfolg. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 18. September 2020 (V ZR 8/19) entschieden, dass die Beklagte Eigentümerin geworden ist und die Herausgabe der Original-Zulassungspapiere von dem Autohaus verlangen kann. Zur Begründung führt das Gericht in einer Pressemitteilung an, dass die Klägerin das Eigentum an dem Fahrzeug verloren hat.

Die Überlassung zu einer nicht überwachten Probefahrt führe nicht bloß zu einer Besitzlockerung, sondern zu einem Besitzübergang auf den Kaufinteressenten. Die nicht erfolgte Rückgabe des Fahrzeugs stelle somit kein Abhandenkommen dar. Dies sei nur bei einem unfreiwilligen Besitzverlust der Fall. Eine Täuschung zähle nicht dazu. Deshalb könne das Auto von einem späteren Käufer gutgläubig erworben werden.