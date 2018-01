Jetzt „irgendwie“ intelligenten Service entwickeln

29.1.2018 – Täglich werden Autos intelligenter und stärker vernetzt. Wie kann man die Technik für neue Geschäftsideen nutzen? Diese Frage diskutierten Auto- und Versicherungsexperten auf dem Verkehrsgerichtstag. Die Ergebnisse waren eher mau – obwohl schnelles Handeln angemahnt wird.

„Hase und Igel: Wie man vom Pkw oder von der Police zum Mobilitätsservice kommt“ wollte die Studiengesellschaft für verbrauchergerechtes Versichern e.V. (Goslar Institut) in einer Podiumsdiskussion am 25. Januar im Rahmen des 56. Verkehrsgerichtstages in Goslar klären.

„Wir könnten künftig unsere Mitglieder anrufen und individuell vor einem Stau warnen“, sinnierte Ulrich Klaus Becker, Vizepräsident des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs e.V. (ADAC), über einen neuen digitalen Mitgliederservice.

Ulrich Klaus Becker (Bild: Schmidt-Kasparek)

Auf Kritik aus dem Publikum, dass Fragen zum Stau viele Menschen sich heute längst mit dem Internet gekoppelten Sprachassistenten wie Alexa oder Siri beantworten lassen, reagierte Becker gelassen. „Wir haben keine Angst vor Amazon oder Google. Die können auch nicht alles. Wir werden eben auch irgendwie einen intelligenten Service entwickeln“, meinte Becker. Wann es soweit sein und was konkret entwickelt werden soll, blieb unklar.

Wenn man heute nicht aktiv wird, dann braucht man das in fünf Jahren nicht mehr zu machen. Stefan Gaul, Effisma.Group, über den Wettlauf mit branchenfremden Anbietern

Autoclub mit Problemen

Derzeit kann der ADAC lediglich mit drei Apps für Pannenhilfe, Camping und Mitfahrer wuchern. Die Zentralisierung eines gewachsenen Vereins sei eine höchst komplexe Aufgabe. So müsse der Zugang zum ADAC viel kundenfreundlicher gestaltet werden. Doch derzeit habe noch jede Abteilung ein eigenes Projekt. „Die müssen wir zusammenführen“, so Becker. Im Gegensatz zur amerikanischen Arbeitsweise könnte ein deutscher Automobilclub aber nicht auch mal Fehler machen und mal „eben was in den Sack hauen“.

Zur Gemütlichkeit sei aber keine Zeit, meinte dagegen Automobil- und Digitalexperte Stefan Gaul, assoziierter Partner der Effisma.Group GmbH & Co. KG. „Wenn man heute nicht aktiv wird, dann braucht man das in fünf Jahren nicht mehr zu machen“, warnte er.

Stefan Gaul (Bild: Schmidt-Kasparek)

Zwischen den Kunden und Lieferanten würden sich immer mehr digitale Dienstleister und Portale schieben. Betroffen sei etwa der Automobilhandel in extremer Form. Die internetgetriebenen jungen Unternehmen würden schnell Dinge entwickeln und auf Datenschutz kaum Rücksicht nehmen.

Die würden es machen wie Google und sich einfach immer wieder die neuen Regeln per Mausklick bestätigen lassen. Im Automobilbereich würde derzeit die Tendenz ganz klar zu Miete hingehen. Gaul: „Das hat auch den Vorteil, dass man alle Daten auswerten kann, denn das Fahrzeug gehört weiter dem Kfz-Hersteller“. Beim Elektroauto geht Gaul davon aus, dass beispielsweise Batterien und Brennstoffzellen künftig nur gemietet würden.

Oft wird der Tarif wegen der Notruffunktion von den Eltern gewählt. Dr. Jörg Rheinländer, Huk-Coburg, über den Telematik-Tarif seines Unternehmens

Weiter Streit mit Kfz-Herstellern

Weiterhin sind die Fronten zwischen Autohersteller, Versicherer, Dienstleister und Autoclubs stark verhärtet. Seit Jahren warnt die Versicherungsbranche, unterstützt von Autoklubs und Verbraucherschützern, vor einem Datenmonopol der Kfz-Hersteller.

Scheinbar hat sich bisher nicht viel bewegt. Das zeigt der Diskussionsbeitrag von Dr. Jörg Rheinländer, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg und der Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG. Der Versuch an Fahrzeugdaten zu kommen, um den eigenen Kunden beispielsweise frühzeitig einen Reifenwechselservice anbieten zu können, sei bisher zum Scheitern verurteilt gewesen.

Jörg Rheinländer (Bild: Schmidt-Kasparek)

Rheinländer: „Hier gibt es ganz klare Angst vor einem freien Wettbewerb“. Auch der ADAC mahnt seit langem den freien Zugang zu den Autodaten an. Getan hat sich bisher wenig. Becker glaubt: „Bisher haben die Autohersteller sich wenig um ihre Kunden gekümmert. Doch angesichts der Einführung von E-Call für Neufahrzeuge ab April 2018 haben die Hersteller ihren Datenschatz erkannt.“

Er fordert daher eine Datenplattform außerhalb der Industrie. Von dieser sollen dann Autohalter „diskriminierungsfrei“ ihre Daten an die Dienstleister verteilen, die sie selbst wählen. In der Praxis scheint dies am Widerstand der Hersteller zu scheitern. Daher ist die Huk-Coburg mit einem Telematiktarif, der sehr viele Daten erhebt, längst selbst aktiv geworden.

„Wir sind hier mit bereits 50.000 Kunden sehr erfolgreich.“ Das gelte nicht nur für junge Leute. „Denn oft wird der Tarif wegen der Notruffunktion von den Eltern gewählt“, so Rheinländer. Die Diskussion um Datenschutz hätte sich zudem längst erledigt.

Einen Markt, bei der derjenige das Geschäft erhält, der dem Endverbraucher das beste Angebot macht, wollen die Kfz-Hersteller nicht. Guido Reinking, Hocke + Partner Kommunikation

Einen Berg von Daten bewältigen

Das Problem sei, dass die Kunden im Telematiktarif Millionen Daten liefern würden. Während das Datenvolumen der restlichen rund 11,5 Millionen HUK-Coburg Kunden bildlich gesprochen rund einen Meter hoch wäre, entsprächen die Informationen aus dem Telematiktarif der Höhe des Mount Everests, wären also knapp 9000 Meter hoch. „Diese Datenmengen müssen wir auswerten können. Daher müssen wir hier reingehen und viel investieren“, stellte Rheinländer fest.

Nach Einschätzung des Versicherungsmanagers sind die Autohersteller hinsichtlich der Kenntnisse über Autofahrer heute eher noch der „Maulwurf“. Die Versicherer würden hier deutlich bessere Kenntnisse haben. Dieses Wissen will die Huk-Coburg bei ihrem Autoverkauf-Pilot-Projekt in Düsseldorf nutzen. Analytik helfe, die Abschlussbereitschaft zu erhöhen.

Demgegenüber warnte der Automobilexperte Guido Reinking, Partner der Hocke + Partner Kommunikation das nach seiner Einschätzung die Autohersteller aktuell mit aller Macht versuchen, neue Serviceleistungen, die sich aus der Vernetzung ergeben, selbst zu nutzen. „Einen Markt, bei der derjenige das Geschäft erhält, der dem Endverbraucher das beste Angebot macht, wollen die Kfz-Hersteller nicht“, so Reinking.

Autofahrer müssen frei entscheiden können, an wen sie ihre Daten senden. Jörg von Fürstenwerth, Hauptgeschäftsführer des GDV

Versicherer haben Kampagne gestartet

Das hat scheinbar die Versicherungswirtschaft erkannt. Zum einen soll nun ein externer Datentreuhänder eingerichtet werden. Zum anderen versuchen die Versicherer, die Öffentlichkeit für sich zu gewinnen.

Dazu hat der europäische Dachverband der Versicherer, die European Insurance and Reinsurance Federation (Insurance Europe), nun die Kampagne „data4drivers“ gestartet. Autofahrer sollen die Aktion unterstützen und bei Politikern aller Couleur „ihre Datenhoheit einfordern“ (VersicherungsJournal 25.1.2018).

„Autofahrer müssen frei entscheiden können, an wen sie ihre Daten senden. Nur dann können die Fahrer ohne Einmischung der Automobilhersteller ihre Service-Anbieter selbst aussuchen“, erläutert Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Jörg von Fürstenwerth.