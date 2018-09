Industrieversicherung kommt nicht zur Ruhe

6.9.2018 – Die Versicherungsmakler Aon und Marsh rechnen in ihren Marktreports mit höheren Preisen in der industriellen Sachversicherung und in der Managerhaftpflicht. Die Versicherer müssten hier aufgrund steigender Kosten nach oben korrigieren. Die übrige Haftpflichtversicherung bleibe dagegen stabil.

WERBUNG

Am Dienstag sind der „Update Versicherungs-Marktreport 2018“ (PDF, 741 KB) der Marsh GmbH und der „Marktreport 2018“ der Aon Holding Deutschland GmbH erschienen. Darin prognostizieren die beiden Maklerunternehmen die größten Veränderungen im laufenden Jahr für die industrielle Sachversicherung und die D&O-Versicherung.

Die Sachversicherung sei seit „fast zehn Jahren defizitär und den Versicherern gelingt es nicht, dieser Entwicklung grundlegend entgegenzuwirken“, schreiben die Autoren des Marsh-Reports in ihrer Auswertung. Im Februar 2018 beobachteten die Experten noch keine konkreten Konsequenzen von Seiten der Versicherer (VersicherungsJournal 20.2.2018).

Aon rechnet in seinem Bericht vor, dass die Schadenquote 2018 zirka 89 Prozent (Vorjahr: 78 Prozent) betragen werde. Für die Versicherer würde sich damit die Schaden-/Kostenquote auf 111 Prozent erhöhen. 2017 bezifferten die Aon-Experten diese noch auf 100 Prozent (VersicherungsJournal 26.2.2018).

Prämien für Risikokunden in der Sachversicherung steigen

Der Handlungsdruck aufgrund der erhöhten Schadenkostenquoten auf die Versicherer steige. Außerdem reduziere sich die Zahl der führenden Versicherer in dieser Sparte durch den geplanten Zusammenschluss der Axa Konzern AG und XL-Catlin (VersicherungsJournal Medienspiegel 12.7.2018) sowie den Ausstieg von Amlin Insurance SE und Mapfre Global Risks aus dem deutschen Markt (VersicherungsJournal 23.7.2018), so der Aon-Report.

Gehören die Unternehmenskunden zu der Risikogruppe der „wünschenswerten Betriebsarten“, werde es weiterhin genügend Kapazitäten geben. Preissteigerungen erwarten der Versicherungsmakler hier eher nicht, wenn die Unternehmen die Risikoauflagen der Versicherer erfüllten.

Unternehmen mit beispielsweise hoher individueller oder branchenspezifischer Schadenexponierung, schlechtem Schadenverlauf oder nicht risikoadäquatem Objektschutz müssten „teilweise mit erheblichen Prämiensteigerungen rechnen“, erklären die Autoren des Marsh-Reports.

Zu den kritischen Betriebsarten aus Sicht der Versicherer zählt Aon die holz-, fleischverarbeitende und chemische Industrie sowie Recycling-Unternehmen. Diese Branchen müssten nicht nur mit steigenden Prämien, sondern auch mit höheren Selbstbeteiligungen und Sicherheitsauflagen rechnen.

Neuerungen in der Haftpflichtversicherung

Der Haftpflicht-Versicherungsmarkt bleibe dagegen stabil, so Aon und Marsh in ihren Prognosen. Nur in wenigen Branchen wie bei den Kfz-Zulieferern steige der Risiko-Informationsbedarf der Versicherer aufgrund der hohen Schäden.

Neuerungen gibt es dagegen für Wohnimmobilienverwalter durch die Änderungen der Makler- und Bauträgerverordnung, die am 1. August 2018 in Kraft getreten ist. Der Verwalter muss künftig eine Berufs-Haftpflichtversicherung nachweisen (VersicherungsJournal 21.9.2017).

Die Mindest-Versicherungssumme betrage 500.000 Euro für jeden Versicherungsfall und eine Million Euro für alle Versicherungsfälle eines Jahres, fasst Marsh zusammen.

D&O-Policen werden teurer

Einige Versicherer haben bereits Prämienerhöhungen von etwa zehn Prozent für ihre D&O-Policen angekündigt (VersicherungsJournal 27.8.2018), auch weil die Sparte nach wie vor rote Zahlen schreibt (VersicherungsJournal 2.2.2018).

Dieser Trend verstärke sich durch steigende Schadenfälle und höhere Prozesskosten, schreiben Aon und Marsh in ihren jeweiligen Berichten.

Die Aon-Experten sehen auch Hinweise, dass nicht nur die Preise steigen, sondern auch die Bedingungen künftig schlechter werden können. Als Gründe führen sie auf: