Industrieversicherer: digitale Tools für Makler ausgebaut

17.12.2019

Die Wahrnehmung der Industrieversicherer hat sich verändert: Nur fünf Prozent der Gesellschaften bewerten ihren Digitalisierungsgrad über die Wertschöpfungskette noch als überdurchschnittlich. Vor zwei Jahren war es noch jedes dritte Unternehmen (VersicherungsJournal 5.12.2017).

Das belegt die zweite Studie, „State of Play – Vol. 2 – Digitalisierung in der deutschen Industrieversicherung“, der Marsh GmbH und deren Strategieberatungs-Tochter Oliver Wyman GmbH. Für die Untersuchung wurden insgesamt 20 Industrieversicherer befragt. Ein Download steht unter diesem Link (PDF-Datei, 1,8 MB) zur Verfügung.

Folgende Technologien setzen die Befragten in ihren Unternehmen ein: Big-Data-Analytics, künstliche Intelligenz/ maschinelles Lernen, Cloud-Computing, Internet-of-Things (IoT) und Blockchain. Regionale Anbieter und multinationale Konzerne sehen laut Studie „große Potenziale“ im Einsatz dieser Anwendungen in den einzelnen Sparten. Die internationalen Gesellschaften erkennen die größten Potenziale in Haftpflicht und Financial-Lines, die regionalen Unternehmen in der Sachversicherung.

Thomas Olaynig (Bild: Marsh)

Alle Befragten haben ihre digitalen Schnittstellen zu Kunden und Vertriebspartnern weiter ausgebaut. „Der Maklervertrieb ist für den überwiegenden Anteil der Teilnehmer von großer Bedeutung. Mehr als die Hälfte der befragten Industrieversicherer erzielt mindestens 75 Prozent ihres Geschäfts über diesen Vertriebskanal“, erklärt dazu Thomas Olaynig, Head-of-Placement and Specialties und Geschäftsführer bei Marsh.