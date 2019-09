Industriekunden wünschen sich mehr Kreativität

27.9.2019 – Eigentlich sollte der Makler immer schon der Risikomanager seines Kunden sein. Diese Aufgabe hat sich nach Einschätzung von des Aon-Maklers Tobias Noack inzwischen gewandelt. Auf einer Fachkonferenz berichtete er über aktuelle Tendenzen.

„Wir haben immer mehr Anfragen für konkrete Risiken und nicht mehr für bestimmte Produktschubladen“, sagte Tobias Noack, Member of the Operational Board ACRS Aon Corporate Risk Solutions der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH. Der Grund: Die Risikolandschaft der Kunden ändert sich.

Notfalls über eine Insolvenz

Tobias Noack (Bild: Lier)

„Die Klassiker der Versicherer spielen für die Kunden nicht die Geige. Als Makler muss man inzwischen stärker in die Bereiche, die nicht versichert werden können, zum Beispiel „Brand Reputation““, sagte er auf einer Fachveranstaltung des IfVW Institut für Versicherungs-Wissenschaften e.V. an der Universität Leipzig am Donnerstag in Köln.

Die Versicherungsindustrie könnte ihre Relevanz verlieren, zitierte Noack einen Vortrag seines Chefs Greg Case. Verpasstes Innovationsmanagement führe vom Kunden und seiner Nachfrage weg. Es gebe einen „Kampf um innovative Lösungen“.

Der Versicherungsnehmer erwarte von seinem Makler als Risikomanager kreativ zu sein und seine Bilanzen von Risiken zu entlasten. Letztlich lasse sich jedes Risiko versichern – notfalls in der Bilanz, auch wenn dies dann zu einer Insolvenz führe, so Noack.

Risiken ändern sich

Welche Sorgen sich Firmenkunden weltweit machen, fragt Aon alle zwei Jahre mit seinem Global Risk Management Surveys 2019 ab. Hauptsorge der rund 2.600 befragten Manager aus 33 Industriesparten und 60 Ländern ist unverändert ein wirtschaftlicher Abschwung.

Die Risiken aus einer veränderten Handelspolitik sind in der Risikowahrnehmung der Unternehmen binnen zweier Jahre von Platz 38 auf drei gerückt. Mehr Sorgen machen sich die Manager auch über Betriebsunterbrechung von acht auf Platz vier und um Entwicklung von Bezugspreisen (von elf auf sieben) sowie disruptive Technologien (von 20 auf 14).

Als Makler müsse man holistisch Risiken sehen – nicht nur Versicherungsverträge. „Wir entwickeln uns vom reinen Vermittler, der an der Courtage hängt, hin zum Berater unserer Kunden“, so Noack. Denn die Klientel wolle keine Produkte, sondern dass man ihnen ihre Risiken aufzeige und helfe sie zu quantifizieren und zu minimieren. Dafür seien sie auch zunehmend gewillt, Beratungshonorare zu zahlen.

Der Kundenversteher

Der Makler sei natürlich auch Kundenversteher. „Wenn nicht, dann gibt es inzwischen genügend Schadenfälle, bei denen der Maklern verklagt wird, weil die Deckung fehlte oder nicht passte“, so Noack.

Er berichtet, dass die Branche nun in eine „Hartmarktphase“ komme. Die Versicherer versuchten, mehr Prämie durchzusetzen und Kapazitäten zu verknappen. Um auch die letzten fünf oder zehn Prozent eines Portfolios zu decken, müsste man unter Umständen auch Lösungen bei Rückversicherern suchen.

Vor allem schadenträchtige Versicherungsnehmer müssten heute anders als noch zu Zeiten des weichen Marktes vom Makler vermarktet werden. Schadenprävention sei jahrelang kein Thema bei Versicherern gewesen, nun werde sie einfach vorausgesetzt. Noack berichtete für den Bereich Industrieversicherung von Preissteigerungen bis zu 25 Prozent.