In diesen Risiken sehen KMU die größte Existenzbedrohung

6.4.2020 – Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) herrschen in Sachen Risikobewusstsein zahlreiche Fehleinschätzungen vor. Dies zeigt eine Studie von Kubi e.V. und der FH Dortmund. Dafür wurden über 500 Betriebe befragt.

Fast jedes vierte kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) hat eine „(eher) risikofreudige“ Grundhaltung gegenüber Geschäftsrisiken. Andererseits bezeichnet sich mehr als jedes dritte KMU als „(eher) risikoscheu“. Die verbleibenden 40 Prozent haben nach eigenem Bekunden eine mittlere Risikoneigung.

Studie „Risikomanagement und Risikoberatung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)

(Bild: Kubi e.V.)

Über 500 KMU wurden befragt

Dies hat die Studie „Risikomanagement und Risikoberatung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)“ ergeben. Diese wurde vom Konzeptentwicklungs- und Beratungs-/ Innovationswerkstatt der Assekuranz und Finanzdienstleister (Kubi) e.V. in Auftrag gegeben.

Durchgeführt wurde die Studie von Professor Dr. Matthias Beenken sowie Professor Dr. Michael Radtke von der Fachhochschule Dortmund mit Unterstützung von Jessica Michalczyk.

Basis der Untersuchung ist eine im November 2019 – also vor Ausbruch der Corona-Pandemie (VersicherungsJournal-Archiv) – von der Yougov Deutschland GmbH durchgeführte Onlinebefragung von 521 KMU.

Die größten Risiken

Dabei wurde auch das Risikobewusstsein unter die Lupe genommen. Hier sollten die Befragten fast zwei Dutzend konkret genannte Gefahren auf einer Skala von 1 = „unerheblich“ bis 5 = „Existenzzerstörend“ für das eigene Unternehmen bewerten.

Ergebnis: Das höchste Gefährdungspotenzial sehen die Interviewten in Tod (Mittelwert: 3,4) oder Krankheit der Geschäftsführung oder sonstiger Schlüsselpersonen (3,2). Dahinter folgen Zahlungsausfallrisiken wie etwa Forderungen gegen Kunden vor Cyber-, Feuer- und allgemeinen Haftungsrisiken wie etwa Schadenersatz-Forderungen. Die Mittelwerte zwischen 2,9 und 2,8.

Studie „Risikomanagement und Risikoberatung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)

(Bild: Kubi e.V.)

Am unteren Ende der Bedrohungsskala finden sich Transport-, Sturm- und Hagelrisiken sowie solche aus der Erteilung von Pensionszusagen beziehungsweise betrieblicher Altersversorgung wieder. Für diese Gefahren werden Mittelwerte von jeweils knapp unter 2,0 ausgewiesen.

Wie KMU versichert sind

Wie die Untersuchung weiter zeigt, sind die befragten Unternehmen gegen das Risiko mit dem höchsten Existenzzerstörungs-Potenzial nur unzureichend abgesichert. So gab lediglich jeder neunte Interviewte an, für Schlüsselpersonen eine Risiko-Lebensversicherung abgeschlossen zu haben.

Deutlich niedriger liegt der Prozentsatz bei Betriebsschließungs- und Rückrufkosten-Versicherungen mit gut fünf beziehungsweise knapp vier Prozent.

An der Spitze liegt die Kfz-Versicherung, die in mehr als jedem zweiten Unternehmen zum Versicherungsportfolio gehört. In jeweils mehr als vier von zehn Firmen trifft dies auch auf Betriebs-/ Berufshaftplicht- sowie Rechtsschutzpolicen zu.

Studie „Risikomanagement und Risikoberatung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)

(Bild: Kubi e.V.)

Fazit: „Erstaunliche“ Fehleinschätzungen

Das Fazit der Studienautoren: „Das Risikobewusstsein der KMU ist teilweise von erstaunlichen Fehleinschätzungen geprägt.“ So ordnete beispielsweise nur etwas mehr als jeder vierte Befragte allgemeine Haftungsrisiken als grundsätzlich existenzvernichtend ein, obwohl diese Risiken naturgemäß nicht beschränkbar sind und im schlimmsten Fall zur Insolvenz führten.

Das kann man nur als grob fahrlässig bezeichnen. Professor Dr. Matthias Beenken zum Studienergebnis, dass nur 45 Prozent der befragten KMU nach eigenem Bekunden eine Betriebs- oder Berufshaftpflicht-Versicherung besitzt.

Beenken zeigte sich zudem erstaunt darüber, dass nicht einmal jeder Zweite angegeben habe, eine Betriebs- oder Berufshaftpflicht-Versicherung zu besitzen. Das könne man nur als grob fahrlässig bezeichnen.

Weitere Erkenntnisse aus der Studie

Weitere Ergebnisse: Nicht einmal jeder vierte Betrieb greift auf ein eigenständiges Risikomanagement zurück. KMU seien meist zu klein, als dass sie sich entsprechendes Fachpersonal leisten können, erläutern die Autoren zum Hintergrund.

Hier liegt den Angaben zufolge eine große Chance für Versicherungsvermittler, wenn diese sich verstärkt als Risikobegleiter positionierten. Denn bislang würden sie von den Firmen in erster Linie als Beschaffer von Versicherungsprodukten gesehen.

„Vermittler selbst können ihr Profil stärken und die KMU dabei unterstützen, ein eigenes Risikomanagement zu entwickeln“, lässt sich Andreas Vollmer in einer Pressemitteilung zitieren. Er ist als Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) für betriebswirtschaftliche Fragen des Berufsstands verantwortlich.