In diesen Regionen schlagen Einbrecher am häufigsten zu

25.9.2019 – Neumünster ist die beliebteste deutsche Region für Wohnungseinbrecher. Dort wurden 2018 über 300 solcher Delikte pro 100.000 Einwohner verübt. Besonders niedrig war die Einbruchsrate im Landkreis Regen. Rund zwei von drei Einbrüchen wurden in den Kreisen Straubing-Bogen und Deggendorf aufgeklärt, gar keiner in den kreisfreien Städten Weiden in der Oberpfalz sowie Frankenthal (Pfalz). Das zeigt die aktuelle Polizeiliche Kriminalstatistik.

Im vergangenen Jahr wurden laut der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2018) in Deutschland knapp über 97.500 Wohnungseinbrüche (§ 244 Absatz 1 Nummern 3 und 4 StGB sowie § 244a StGB) verübt (VersicherungsJournal 6.5.2019).

Dies entspricht dem mit Abstand niedrigsten Wert in diesem Jahrtausend und einem Rückgang um rund ein Sechstel im Vergleich zum Jahr zuvor (30.5.2018). Laut der Einbruchsbilanz des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) haben die Hausratversicherer dafür rund 310 Millionen Euro an Entschädigungsleistung erbracht (2.4.2019).

In Berlin die meisten Einbrüche

In den 401 deutschen Landkreisen sind nach den aktuellen PKS-Daten gewaltige Unterschiede zu beobachten. Spitzenreiter nach absoluten Zahlen ist die Stadt Berlin mit fast 7.600 erfassten Delikten, gefolgt von der Stadt Hamburg mit rund 4.600 Einbrüchen.

Vergleichsweise hohe Zahlen (jeweils um die 2.300) werden auch für die Stadt Köln sowie für den Landkreis Region Hannover ausgewiesen. Weniger als zehn Wohnungseinbruch-Diebstähle wurden hingegen im niederbayerischen Kreis Regen sowie im oberpfälzischen Lichtenfels registriert.

Einbrecher meiden Regen

Wie die PKS-Daten auf Kreisebene weiter zeigen, ist Regen auch der Landkreis mit der niedrigsten Einbruchsrate. In dem nördlichsten Kreis Niederbayerns an der Grenze zu Tschechien wurden weniger als acht Wohnungseinbrüche pro 100.000 Einwohner gezählt.

Für das oberpfälzische Cham wird ein Wert von knapp unter zehn ausgewiesen. Dahinter folgen Forchheim in Oberfranken, Lichtenfels, Neustadt an der Waldnaab in der Oberpfalz sowie Bad Kissingen in Unterfranken mit weniger als elf solcher Delikte pro 100.000 Einwohner.

Höchste Einbruchsrate in Neumünster

Die höchste Einbruchsrate war in der Stadt Neumünster in Schleswig-Holstein zu verzeichnen – mit über 300 Wohnungseinbrüchen pro 100.000 Einwohner. Im Vorjahr hatte die Stadt nicht zu den Top Zehn gehört (13.8.2018).

Auf die zweithöchste Einbruchsrate kommt die Hansestadt Bremen mit einer Einbruchrate von fast 285, gefolgt von der früheren Bundeshauptstadt Bonn und der Ruhrgebietsmetropole Dortmund. Letztere hatte vor zwei Jahren noch an der Spitze gelegen (21.8.2017).

Große Unterschiede bei den Aufklärungsquoten

Deutliche Unterschiede gibt es auch bei der Aufklärungsquote, die den aktuellen PKS-Daten zufolge 2018 bundesweit bei gut einem Sechstel lag. Am niedrigsten war die Quote in den Städten Weiden in der Oberpfalz sowie Frankenthal (Pfalz). Dort wurde gar keiner der 14 beziehungsweise 31 polizeilich erfassten Delikte aufgeklärt.

Andererseits wurden jeweils etwa zwei von drei dieser Verbrechen in niederbayerischen Kreisen Straubing-Bogen und Deggendorf aufgeklärt. Bei 60 Prozent lag die Quote im ebenfalls niederbayerischen Freyung-Grafenau, knapp darunter im mittelfränkischen Weißenburg-Gunzenhausen.