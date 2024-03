Immobiliendarlehen: In der Spitze sparen Käufer aktuell 346 Euro pro Monat

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Preise für Wohneigentum sanken in den vergangenen Monaten. Trotzdem bleiben Erwerb und Finanzierung teuer. Was Objekte in den sieben Metropolen aktuell kosten, hat Stiftung Warentest ausgewertet. (Bild: Stiftung Warentest) mehr ...

Wohneigentum in den Metropolen ist unbezahlbar. Aber auch Bestandsobjekte im Speckgürtel oder auf dem platten Land können finanzielle Tücken haben. Zu welchem Preis Immobilien in den 400 kreisfreien Städten und Landkreisen angeboten werden, zeigt eine Übersicht von Immowelt. (Bild: Pixbay CC0) mehr ...

25.8.2023 –

Die Preise für Objekte in der Stadt sinken. Trotzdem kosten mittelgroße Bestandswohnungen in Hamburg oder Frankfurt am Main im Schnitt immer noch knapp eine halbe Millionen Euro. Warum man die Investition in Eigentum für die Altersvorsorge hinterfragen kann. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...