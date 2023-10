Immobilien: sinkende Nachfrage drückt die Preise

9.10.2023 – Die Angebotspreise von Bestandswohnungen gingen im Sommer deutschlandweit um durchschnittlich 1,3 Prozent zurück. Es kommen mehr Objekte auf den Markt, gleichzeitig sinkt die Nachfrage.

Die Angebotspreise für Wohnobjekte sinken weiter. Das betrifft auch die deutschen Metropolen, außer Bremen, hier geht es leicht nach oben. Die Rückgänge sind allerdings deutlich geringer als noch vor einem Jahr.

Wie sich die Angebotspreise in 14 deutschen Großstädten auswirken, untersucht die Immowelt GmbH. Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig die Ergebnisse in seinem Preiskompass (PDF, 1,9 MB). Aktuell ist das dritte Quartal ausgewertet.

Der Bericht basiert auf Immobilienanzeigen, die im Analysezeitraum auf Immowelt.de veröffentlicht wurden. Auf dem Portal werden unter anderem Eigentumswohnungen in den 14 deutschen Großstädten (mehr als 500.000 Einwohner) offeriert.

Zur besseren Vergleichbarkeit dient eine Standardwohnung als Basis der Auswertung. Die Musterwohnung ist 75 Quadratmeter groß und verfügt über drei Zimmer. Sie liegt im 1. Stock und wurde in den 1990er-Jahren gebaut. Die elfte Ausgabe des Preiskompasses analysiert die Angebotspreise der Bestandsobjekte für das dritte Quartal.

Ergebnis: „Die Lage am Immobilienmarkt bleibt weiter angespannt. Das Zinsniveau ist nach wie vor hoch und die Baukosten steigen weiter“, so Immowelt in seiner Auswertung. Die Experten beschreiben damit die vorherrschende Situation seit Monaten (VersicherungsJournal 15.3.2023).

Bundesweit Minus von 1,3 Prozent

Felix Kusch (Bild: Immowelt)

Zwischen Juli und Oktober sind die Angebotspreise von Bestandswohnungen deutschlandweit um durchschnittlich 1,3 Prozent gesunken. Verglichen mit dem Vorjahr sind die Kaufpreise um 6,4 Prozent zurück gegangen. Zur Preisspitze, die im Mai 2022 erreicht wurde, beträgt der Unterschied sogar minus 9,4 Prozent, heißt es im Preiskompass.

„Obwohl sich die Marktbedingungen deutlich verschlechtert haben, ist der Immobilienmarkt nicht zusammengebrochen. Im Gegenteil, die Preise haben sich zwar abgekühlt, doch grundsätzlich ist der Markt widerstandsfähig. Die Kaufpreise passen sich nun allmählich an das neue Marktumfeld an“, lässt sich Immowelt-Geschäftsführer Felix Kusch zur Entwicklung zitieren.

Neben den sinkenden Preisen sei das Angebot an Immobilien, die sich derzeit auf dem Markt befinden, so groß wie lange nicht und habe sich in den vergangenen zwei Jahren rapide vergrößert. Das ist eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass die Nachfrage stockt.

Beispiel München: „Nur 250 Neubau-Wohnungen sind im ersten Halbjahr 2023 in München verkauft worden, ein Einbruch von 76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 1.030 verkauften Neubauwohnungen“, schreibt die Süddeutsche Zeitung und zitiert den Gutachterausschuss der Landeshauptstadt in seinem Halbjahresbericht.

Kaufpreisentwicklung Bestandswohnungen im dritten Quartal (Bild: Immowelt)

Niedrige Preisrückgänge in München, Hamburg, Berlin und Frankfurt

In der mit Abstand teuersten Großstadt Deutschlands gingen die Angebotspreise von Bestandswohnungen in den vergangenen drei Monaten um 1,2 Prozent runter. Aktuell werden Wohnobjekte in der bayerischen Landeshauptstadt für durchschnittlich 8.305 Euro pro Quadratmeter angeboten, vor drei Monaten lag der Durchschnittspreis laut Immowelt bei 8.408 Euro.

Ähnlich sieht es in Hamburg aus. Dort sind die Kaufpreise im dritten Quartal um 1,3 Prozent gesunken. Das Preisniveau liegt mit aktuell 6.089 Euro pro Quadratmeter deutlich unter dem von München.

Den gleichen prozentualen Rückgang gibt es auch in Berlin. Dort werden derzeit Quadratmeterpreise von 5.009 Euro aufgerufen. Etwas preiswerter ist Köln, wo sich die Angebotspreise zuletzt beruhigt haben und um ein Prozent auf 4.722 Euro pro Quadratmeter zurückgegangen sind.

In der Finanzmetropole Frankfurt sinken die Kaufpreise aber nach wie vor vergleichsweise stark: Von Juli bis Oktober dieses Jahres um 2,2 Prozent. Der Quadratmeter einer Bestandswohnung wird aktuell für 5.576 Euro angeboten.

Ausnahmen sind Bremen und Leipzig

Leipzig weist im zurückliegenden Quartal den größten prozentualen Rückgang aller untersuchten Städte auf. Von Juli bis Oktober gingen die Angebotspreise um 3,1 Prozent zurück. Im Vorquartal stiegen sie um 2,3 Prozent. Aktuell kostet der Quadratmeter 2.485 Euro, vor einem Jahr waren es 2.500 Euro.

Die einzige Ausnahme in der Erhebung ist Bremen: Während Bestandswohnungen im Juli noch für 2.907 Euro angeboten wurden, kosten sie im Oktober 2.940 Euro pro Quadratmeter. Das entspricht einer Steigerung von 1,1 Prozent.

Ein Viertel weniger Abschlüsse 2023

Nach der Vollbremsung im Vorjahr durch die Zinswende (14.2.2023) könnte es am Immobilienmarkt weiter bergab gehen. Die Gewos Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH erwartet auf der Grundlage der zum Halbjahr registrierten Transaktionen nur noch rund 591.800 Kauffälle.

Das wären knapp ein Viertel weniger Abschlüsse als im bereits schwachen Jahr 2022 und der geringste Wert seit Beginn der gesamtdeutschen Zeitreihe im Jahr 1995, betonen die Experten.

Die Hypothekenzinsen machen nach dem rapiden Anstieg im Jahr 2022 zwar seit einigen Monaten eine Seitwärtsbewegung. Der bisherige eher moderate Kaufpreisrückgang (Medienspiegel 23.6.2023) kann den Anstieg der Finanzierungskosten jedoch nicht annähernd kompensieren.

In Bezug auf die Kaufpreise erwarten die Gewos-Experten eine Stabilisierung bis zum Jahresende. Für Selbstnutzer werde der Immobilienerwerb aber immer schwieriger, da die Kosten steigen und die hohe Inflation die Kaufkraft schmälert.